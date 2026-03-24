Pa´l Norte 2026 revela horarios y escenarios: hora y dónde estarán Guerreras K-pop, The Killers, Guns N´ Roses y más

Revelan horarios por día, escenarios, accesos y cómo llegar al festival en Monterrey con lineup internacional completo: todo lo que debes saber antes de ir

Horarios, artistas y accesos del Pa’l Norte 2026. Foto Facebook: Tecate Pal Norte

El Festival Pa´l Norte 2026 ya tiene todo listo para la edición 2026 que promete reunir a miles de asistentes en Monterrey a finales de marzo con un cartel encabezado por figuras internacionales como Tyler, The Creator, Interpol, Deftones, Guns N’ Roses, Fabulosos Cadillacs, Kygo, The Killers y la presencia de actos de K-pop que han generado gran expectativa. La organización confirmó los horarios y escenarios, lo que permite a los fans planear su experiencia dentro del evento.

Como cada año, el festival apuesta por una oferta musical diversa que mezcla rock, pop, música electrónica y propuestas globales. La inclusión de agrupaciones de K-pop, junto con bandas consolidadas, refleja la evolución del evento y su intención de conectar con distintas generaciones de público en México. Además del cartel, el Pa´l Norte 2026 contará con múltiples escenarios distribuidos dentro del Parque Fundidora, con actividades paralelas, zonas gastronómicas y experiencias interactivas. La logística, accesos y transporte serán clave para que los asistentes puedan disfrutar de los conciertos sin contratiempos.

Pa´l Norte 2026: artistas, horario y escenario , día por día

El viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo estarán marcados por una intensa actividad musical, con shows simultáneos que obligarán a los fans a elegir entre diferentes géneros y experiencias. Además, el festival mantiene su formato de apertura desde las 14:00 horas, permitiendo disfrutar una jornada completa de conciertos. Si vas al Pa’l Norte 2026, guarda este horario porque varios shows se empalman y tendrás que elegir bien. Tyler, Deftones, Interpol y Molotov están entre los imperdibles del viernes.

Viernes 27 de marzo

Escenario Tecate Light (PRINCIPAL)

Tyler, The Creator – 00:00

Interpol – 22:00 – 23:05

Morat – 20:05 – 21:15

Siddhartha – 18:25 – 19:25

DLD – 16:55 – 17:45

Mau y Ricky – 15:45 – 16:25

Pacífica – 14:35 – 15:15

Escenario Tecate Original

Deftones – 22:50

Mike Towers – 21:00 – 22:05

Jackson Wang – 19:15 – 20:15

Camilo Séptimo – 17:35 – 18:30

Guitarricadelafuente: 16:10 – 16:55

Rubio: 14:55 – 15:35

Escenario Fusión Telcel

Duncan Dhu – 00:10

Maldita Vecindad – 22:20 – 23:30

Royel Otis – 20:20 – 21:20

31 Minutos – 18:40 – 19:40

Balu Brigada – 17:05 – 17:55

La Mosca – 15:50 – 16:30

Gran Sur – 14:40 – 15:20

Escenario Viva

Sorpresa – 20:45 – 21:00

Sorpresa – 18:50 – 19:05

Escenario Oasis Bacardí

YSY A – 23:30

Charles Ans – 21:15 – 22:30

Simpson Ahuevo – 19:15 – 20:00

Lila Kuli – 17:30 – 18:30

Louta – 16:05 – 16:55

Medinna – 15:00 – 15:30

Escenario Club Social KIA

The Blaze (DJ Set) – 00:15

Channel Tres (DJ Set) – 23:15

Neil Frances (DJ Set) – 21:30 – 23:00

Charley Jordan (DJ Set) – 21:30

Coco & Breezy – 19:10 – 20:15

RØZ – 18:00 – 19:10

Jordy Medina – 17:00 – 18:00

Escenario Auditorio Hey Banco

Molotov – 22:30

La Santa Cecilia – 21:00 – 21:50

Cuco – 19:30 – 20:20

Andrés Obregón – 18:00 – 18:50

Paloma Morphy – 16:40 – 17:20

Niño viejo – 15:30 – 16:00

Escenario Pilos Bar

Los Traileros del Norte – 00:30

Sólido – 23:10 – 00:10

Payasónicos – 21:40 – 22:40

Sonido Mazter – 19:35 – 21:05

Fara Fara – 18:00 – 19:00

Fara Fara – 15:55 – 17:25

Apertura de puertas: 14:00 horas

Sábado 28 de marzo

Escenario Tecate Light (PRINCIPAL)

Guns N’ Roses – 23:25

Kygo – 21:25 – 22:35

Los Fabulosos Cadillacs – 19:35 – 20:45

Enjambre – 18:00 – 18:50

The Warning – 16:40 – 17:30

Paty Cantú – 15:20 – 16:00

La Pegatina – 14:20 – 14:50

Escenario Tecate Original

Grupo Frontera – 22:25

Turnstile – 20:40 – 21:45

Simple Plan – 18:55 – 20:00

Nothing But Thieves – 17:20 – 18:15

Judeline – 16:00 – 16:45

Kapanga – 14:50 – 15:30

Escenario Fusión Telcel

Allison – 23:30

Cypress Hill – 22:00 – 23:00

Cuco – 20:00 – 21:00

Esteman y Daniela Spalla – 18:20 – 19:20

Peces Raros – 17:00 – 17:40

Miki Huidobro – 15:35 – 16:20

Monte Casino – 14:30 – 15:05

Escenario Viva

Sorpresa – 20:45 – 21:00

Sorpresa – 18:50 – 19:05

Escenario Oasis Bacardí

El Bogueto – 23:30

Lasso – 21:15 – 22:30

Ovy On The Drums – 19:15 – 20:25

Elena Rose – 17:45 – 18:45

Luck Ra – 16:05 – 16:55

Big Sempai – 15:00 – 15:30

Escenario Club Social KIA

The Martinez Brothers – 00:15

Ahmed Spins – 22:45 – 00:15

Mariana Bo – 21:30 – 22:45

Parisi – 20:15 – 21:30

Bag Raiders – 19:00 – 20:15

Sickick – 18:00 – 19:00

Kevis & Maykyy – 17:00 – 18:00

Escenario Auditorio Hey Banco

Camilo Séptimo – 22:30

Volován – 21:00 – 21:50

Love of Lesbian – 19:40 – 20:20

The Whitest Boy Alive – 18:00 – 18:50

NASA Historias – 16:40 – 17:20

Andrea Bejar – 15:30 – 16:10

Escenario Pilos Bar

Salomón Robles – 01:00

KDT’s de Linares – 23:40 – 00:40

La Mole y sus Amigos – 21:30 – 23:00

Toppaz – 19:35 – 21:05

Doble Filo – 18:00 – 19:00

Good Ole Boys – 15:55 – 17:25

Domingo 29 de marzo

Escenario Tecate Light (PRINCIPAL)

The Killers – 23:00

Zoé – 20:55 – 22:05

Halsey – 19:00 – 20:00

Molotov – 17:15 – 18:10

Los Claxons – 15:40 – 16:30

Silvestre y La Naranja – 14:20 – 15:00

Escenario Tecate Original

Panteón Rococó – 23:20

The Lumineers – 21:35 – 22:40

DJO – 19:45 – 20:45

Moenia – 18:05 – 19:00

Midnight Generation – 16:40 – 17:30

Kchiporros – 15:00 – 15:50

Escenario Fusión Telcel

Reyno – 22:05

Love of Lesbian – 20:25 – 21:25

La Gusana Ciega – 18:45 – 19:45

El Haragán y Compañía – 17:30 – 18:10

Marky Ramone – 16:20 – 17:00

Los Blenders – 15:15 – 15:50

Escenario Viva

Sorpresa – 22:05 – 22:21

Sorpresa – 20:00 – 20:12

Escenario Oasis Bacardí

C-Kan – 23:20

Omar Courtz – 21:50 – 22:50

Rusowsky – 20:10 – 21:10

Yami Safdie – 18:30 – 19:20

Santos Bravos – 17:20 – 17:50

Nash – 16:10 – 16:50

Luisa Almaguer – 15:10 – 15:40

Gallo Armado – 14:20 – 14:45

Escenario Club Social KIA

Purple Disco Machine – 22:30

Gryffin – 21:30 – 22:30

Lilly Palmer – 20:30 – 21:30

Austin Millz – 19:30 – 20:30

3BallMTY – 18:30 – 19:30

Karlo – 17:30 – 18:30

Mario Santander – 16:30 – 17:30

Escenario Auditorio Hey Banco

Elefante – 20:55

Siddhartha – 19:15 – 20:15

Daniela Spalla – 17:35 – 18:35

Jaze – 16:25 – 17:05

El RiQue – 15:15 – 15:55

Escenario Pilos Bar

Cardenales de Nuevo León – 23:00

De Parranda – 21:25 – 22:25

Carlos y José Jr. – 19:20 – 20:50

Tropical Panamá – 17:45 – 18:45

Fara Fara – 15:40 – 17:10

¿Cuándo es el Festival Pa´l Norte 2026 y dónde?

El Festival Pa´l Norte 2026 se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León, específicamente en el Parque Fundidora, uno de los recintos más emblemáticos para eventos masivos en México. Las fechas confirmadas abarcan el último fin de semana de marzo, el viernes 27, sábado 28 y domingo 29.

Este evento reúne cada año a miles de asistentes nacionales e internacionales, quienes acuden para disfrutar de música en vivo, experiencias culturales y un ambiente que combina entretenimiento y producción de gran escala.

Pa´l Norte 2026:¿Cómo llegar al Parque Fundidora en transporte público?

El Parque Fundidora, sede del Pa’l Norte 2026, se ubica en la colonia Obrera de Monterrey, muy cerca del centro de la ciudad. Está rodeado por avenidas clave como Constitución (sur), Madero (norte), Antonio I. Villarreal (oriente) y Fundidora (poniente), lo que facilita su acceso desde distintos puntos. La dirección oficial es Av. Fundidora y Adolfo Prieto S/N, y durante el festival contará con accesos peatonales habilitados y rutas controladas para mejorar la movilidad.

La forma más práctica de llegar es en Metro, usando la Línea 1. Las estaciones más cercanas son Parque Fundidora, Y Griega —la más recomendada por su cercanía, a solo cinco minutos caminando— y Félix U. Gómez. Para evitar filas, se recomienda adquirir o recargar con anticipación la tarjeta MIA, ya que será clave al momento de salida por la alta afluencia.

También existen múltiples rutas de camión que te dejan cerca del recinto, como las rutas 108, 109, 185, 116, 172, 225, 68 y 301, además del Transmetro. Estas circulan por puntos estratégicos como avenida Madero o Colón, desde donde se puede caminar hacia el parque. Para quienes usan transporte por aplicación, se aconseja descender en calles cercanas como Cristóbal Colón o Adolfo Prieto, ya que algunas avenidas principales suelen cerrarse o saturarse.

Si decides ir en coche, es importante considerar que el tráfico en la zona aumenta considerablemente durante el festival. Existen estacionamientos como el Macroestacionamiento (E10), pero se llenan rápido, por lo que se recomienda llegar con tiempo o considerar alternativas. Además, hay opciones para quienes llegan desde el aeropuerto o la central de autobuses, conectando fácilmente con el Metro para un acceso más ágil al evento.

¿Transmitirán por streaming el Festival Pa´l Norte 2026 y dónde?

Hasta el momento, la organización del festival no ha confirmado una transmisión oficial en streaming para todos los conciertos. Sin embargo, en ediciones anteriores se han realizado coberturas digitales y contenidos especiales a través de sus redes sociales y plataformas asociadas.

Se espera que algunos momentos destacados o presentaciones seleccionadas puedan ser compartidas en línea, aunque la experiencia completa del festival sigue estando diseñada principalmente para disfrutarse en vivo dentro del recinto.

TE PUEDE INTERESAR