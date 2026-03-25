Pablo Barrera lanza aviso a la selección mexicana: aún nadie tiene seguro su lugar para el Mundial

El mundialista en Sudafrica 2010 hace memoria de cómo él se subió a la convocatoria en los últimos juegos antes de la Copa del Mundo

Pablo Barrera observa a la selección mexicana desde otra etapa de su vida, lejos de la concentración y más cerca de su familia, pero con la experiencia de haber vivido un Mundial desde dentro. En entrevista con Claro Sports en W Radio, el exseleccionado nacional consideró que los duelos ante Portugal y Bélgica de la más reciente fecha FIFA representa una ventana decisiva para varios futbolistas que todavía aspiran a ganarse un lugar en la lista final de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El exjugador recordó que este tipo de partidos suelen mover decisiones importantes en la recta final de una convocatoria. “Deben aprovechar los últimos dos partidos y demostrar por qué quién está en la lista”, señaló Barrera, al explicar que una actuación convincente puede facilitarle al técnico la elección definitiva. Incluso, puso como ejemplo su propia experiencia antes de Sudáfrica 2010, cuando terminó por asegurar su sitio en encuentros amistosos previos al torneo.

Sobre la manera en que Aguirre podría encarar estos compromisos, Barrera cree que el entrenador mexicano apostará por un once muy cercano al que tiene pensado utilizar en el debut mundialista ante Sudáfrica. Desde su punto de vista, el margen de experimentación ya es menor y, en esta etapa, lo más lógico sería afinar la base del equipo mientras se espera la recuperación de algunos elementos que militan en Europa y arrastran problemas físicos.

Pablo Barrera analiza el presente del Tri | Imago7

Barrera también habló del equilibrio entre juventud y experiencia, una mezcla que él mismo vivió en la selección que acudió a Sudáfrica 2010, considerada una de las más jóvenes de México en este siglo. Para el exfutbolista, ese tipo de combinación puede marcar diferencia en un torneo de esta magnitud, sobre todo cuando los jugadores con más recorrido descargan presión sobre los más jóvenes y les permiten soltarse en la cancha. “Tú jugabas libre”, recordó sobre aquella etapa, en la que encontró respaldo de compañeros con mayor bagaje.

En ese sentido, destacó que el Mundial de 2026 puede convertirse en una plataforma importante para quienes apenas darán sus primeros pasos en una Copa del Mundo. Barrera sostuvo que la localía también puede jugar un papel relevante, no solo por el impulso anímico, sino porque varios de esos nombres jóvenes podrían convertirse en la base del siguiente proceso. A su juicio, saber manejar la presión será tan importante como el talento, ya que el entorno de un Mundial puede impulsar o complicar a cualquier jugador.

Otro de los puntos que subrayó fue la presencia de Rafael Márquez dentro del cuerpo técnico. Barrera consideró que la combinación entre Aguirre y el exdefensor fortalece al grupo por la experiencia acumulada en escenarios de máxima exigencia. En su opinión, contar con una figura como Márquez en la banca representa una referencia directa para los jóvenes, pues cualquier consejo de alguien que compitió en la élite puede resultar clave cuando llegue el momento de disputar el primer partido del torneo.

La charla también llevó a Barrera al presente de Pumas y al trabajo que ha realizado Efraín Juárez. El exjugador auriazul señaló que uno de los principales aciertos del entrenador ha sido liberar de presión al plantel y asumir él mismo buena parte del foco mediático. “Lo más importante que ha hecho Efra es quitarles esa presión a los jugadores y que todo caiga sobre de él”, afirmó. Además, destacó que el grupo ha respondido porque existe una idea compartida en el vestidor y un entendimiento claro de lo que representa la camiseta universitaria.

Barrera agregó que la mejoría de Pumas no solo pasa por el primer equipo, sino también por un proyecto de fuerzas básicas que, desde su perspectiva, puede devolverle al club ese sello formador que lo distinguió durante años. Comentó que ha tenido contacto con gente del área de desarrollo y que observa una estructura capaz de producir futbolistas para el máximo circuito y, eventualmente, para la propia selección mexicana. Por eso, dijo confiar en que la institución volverá a colocar varios nombres en el radar nacional.

En el tramo final de la entrevista, Barrera se pronunció sobre la opción de Álvaro Fidalgo como naturalizado y dejó clara su postura. “Si vienen a aportar, son bienvenidos”, afirmó, al recordar la buena experiencia que tuvo con Guillermo Franco tanto en la cancha como fuera de ella. También reconoció que hoy a México le cuesta encontrar extremos con desborde y desequilibrio, por lo que lamentó la ausencia de perfiles como Diego Lainez y la lesión de César Huerta. Aun así, prefirió no fijar un techo concreto para el Tri en el Mundial, aunque sí expresó confianza en que el equipo hará un papel competitivo, impulsado por el respaldo de jugar en casa.

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