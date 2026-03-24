Los Fabulosos Cadillacs : ¿Por qué no se puede entrar a su concierto en Guadalajara con playeras de fútbol?

La banda argentina se presentará este 25 de marzo del 2026 en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco

Prohíben playeras de fútbol en concierto de los Fabulosos Cadillacs. | @lfcoficial

Los Fabulosos Cadillacs llegarán a Guadalajara con una regla de acceso que abrió conversación entre sus seguidores. El Auditorio Telmex informó que para el concierto del 25 de marzo no permitirá el ingreso con playeras de fútbol y añadió que, en caso de incumplimiento, negará el acceso sin posibilidad de reembolso.

La medida tomó fuerza en redes porque no es una restricción común en conciertos y porque la banda argentina mantiene una relación conocida con el fútbol a través de canciones que suelen aparecer en cantos de tribuna. Aun así, el punto central es uno: el aviso existe, aplica para esta fecha en Guadalajara y el recinto pidió a los asistentes tomarlo en cuenta antes de llegar.

Fabulosos Cadillacs: ¿Por qué se prohibieron las playeras de equipos de fútbol?

Hasta ahora, el Auditorio Telmex no ha explicado de forma oficial por qué se dio la prohibición de las playeras de equipos de fútbol para este concierto. Se desconoce si la decisión fue tomada por la banda, por su equipo de trabajo, por autoridades locales o por la administración del inmueble. Simplemente el auditorio emitió el comunicado, aunque se cree que es por temas de seguridad para evitar cualquier tipo de problemas, entre aficionados rivales en el fútbol.

“Te recordamos que para el concierto de Los Fabulosos Cadillacs este 25 de marzo en Auditorio Telmex no se permitirá el ingreso con playeras de fútbol. Tómalo en cuenta al preparar tu outfit y así evitar cualquier inconveniente en el acceso”, señala el Auditorio Telmex.

Fabulosos Cadillacs en el Auditorio Telmex: ¿Cuándo es y a qué hora es el concierto?

La presentación de Los Fabulosos Cadillacs en el Auditorio Telmex está programada para este miércoles 25 de marzo de 2026 a las 21:00 horas. El concierto se llevará a cabo en el recinto ubicado en Obreros de Cananea 747, Complejo Belenes, en Zapopan, Jalisco.

Para quienes asistan al concierto de los Fabulosos Cadillacs no olviden revisar la lista de objetos permitidos y prohibidos para ingresar al recital, recordándoles nuevamente que no están permitidas las playeras de fútbol.

TE PUEDE INTERESAR: