Vélez Sarsfield, feliz con Álvaro Montero: ejecutarían opción de compra

El guardameta colombiano completa 11 titularidades consecutivas en el equipo de Guillermo Barros Schelotto.

Álvaro Montero, en un partido de la Selección Colombia. – Vizzor Image.

Mientras Álvaro Montero se encuentra concentrado con la Selección Colombia en Estados Unidos, preparando lo que serán los compromisos ante Croacia y Francia por la doble fecha FIFA de marzo, en el que puede sumar minutos con el equipo de Néstor Lorenzo, desde Argentina llegan noticias que lo involucran directamente.

Pues bien, prensa argentina y periodistas que siguen de cerca la actualidad de Vélez Sarsfield hablan en las últimas horas que la Comisión Directiva del cuadro de Buenos Aires está segura de ejercer la opción de compra que tiene el ‘Fortín’ para quedarse con los servicios del guardameta colombiano, en medio de la gran campaña que está realizando.

En lo que va de la Liga Profesional de Argentina el cuadro de Liniers ha disputado 11 compromisos y en todos el arquero de la Selección Colombia ha sido titular. Ya suma 6 goles recibidos, 5 vallas invictas y 990 minutos disputados, se ha convertido en el hombre de confianza de Guillermo Barros Schelotto.

El cancerbero oriundo de El Molino, La Guajira ha sabido ganarse la titular en el equipo argentino, ya que desde su llegada en el segundo semestre del 2025 tuvo que esperar su momento. A tal punto que ha tenido actuaciones brillantes como ante River Plate el 22 de febrero, en el cual sacó su arco en cero y fue la figura del compromiso.

Mientras sigue teniendo buenas actuaciones en el fútbol argentino, cabe mencionar que la opción de compra que tiene Vélez Sarsfield es cera a 1.000.000 de dólares, monto que el cuadro de Buenos Aires le tiene que desembolsar a Millonarios, quien es el dueño del pase del futbolista colombiano.

Montero, de 30 años, se encuentra bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo. Para el argentino Álvaro se ha convertido en un jugador importante de la Selección Colombia, si nada extraordinario ocurre el ex-Deportes Tolima será parte de los convocados por el estratega para la disputa del Mundial del 2026.

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