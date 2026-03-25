Ziraat Bankkart Ankara barre al Asseco Resovia Rzeszów en la ida de los cuartos de final de la CEV Champions League 

El Ziraat Bankkart Ankara consiguió un triunfo importante en su visita a Polonia, dentro del partido de ida de los cuartos de final de la CEV Champions League de voleibol varonil. Victoria de 0-3 (21-25, 23-25 y 20-25) para el conjunto turco sobre el Asseco Resovia Rzeszów, en un duelo disputado en la RCWS Podpromie Rzeszów y cuya duración se fijó en poco más de 80 minutos.

El Ankara cerró el triunfo en un tercer set en el que tuvo el 54 por ciento de recepciones positivas, con 12 ataques, dos bloqueos y 10 errores del rival. En cuanto al rendimiento individual, el premio al MVP del partido fue para Trevor Clevenot del Ankara, quien aportó 11 puntos al ataque.

De esta forma el equipo de Turquía mantiene su dominio reciente sobre el cuadro polaco, recordando que en la 2024-25 protagonizaron la final de la CEV Cup, con doble victoria para el Ankara.

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