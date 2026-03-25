Marc Soler se rinde ante el talento de Isaac del Toro

El ciclista español destaca el crecimiento de Isaac del Toro y confía en su proyección en el futuro

El ciclista español Marc Soler, integrante del equipo UAE Team Emirates XRG, ofreció sus impresiones tras su participación en la tercera etapa de la Volta a Catalunya en la que marcha en el puesto 58 de la clasificación, donde también se dio tiempo para hablar sobre el momento que vive su compañero, el mexicano Isaac del Toro.

En medio de la exigencia de la competencia, Soler fue cuestionado sobre el desempeño y la proyección del joven corredor mexicano, quien poco a poco ha comenzado a llamar la atención dentro del pelotón internacional por sus actuaciones recientes.

Aunque Del Toro no forma parte de esta competencia, el español no dudó en reconocer el crecimiento que ha tenido Del Toro, destacando su evolución y la forma en la que ha ido consolidando su nivel en una disciplina altamente competitiva. “Es un gran corredor que está dando pasos muy importantes. Que siga así, porque pronto ganará una carrera grande”, expresó Soler en entrevista con Claro Sports.

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