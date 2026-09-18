Queens of The Stone Age e Interpol anuncian concierto en México: conoce fecha, sede y venta de boletos

The Black Angels también acompañará a Interpol durante su gira por México, que tendrá presentaciones en Guadalajara, CDMX y Monterrey

Interpol regresa a México. Foto Instagram: @queensofthestoneage



Los seguidores del indie rock ya tienen una nueva fecha para marcar en el calendario del 2027: la banda estadounidense Interpol regresará a México en marzo con una gira que contempla presentaciones en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, donde interpretarán lo mejor de su nuevo material ‘This Mirror Weighs a Ton‘, que se estrenó el 28 de agosto, además de sus clásicos: Obstacle 1, PDA, Stella was a driver and she was always down, Slow hands y C’mere, entre otros. La parada en la capital del país tendrá un atractivo adicional, ya que la banda neoyorquina compartirá escenario con uno de los mayores representantes del stoner rock Queens of the Stone Age.

El anuncio fue realizado y confirmado por Interpol a través de sus redes sociales este 17 de septiembre de 2026, mensaje en el cual también informaron que habrá una preventa exclusiva para integrantes de su comunidad de seguidores, antes de que los boletos estén disponibles para el público general.

El concierto en la Ciudad de México reunirá a dos agrupaciones con una trayectoria consolidada dentro del rock contemporáneo. Además, The Black Angels acompañará a Interpol durante las tres fechas anunciadas en territorio mexicano, por lo que la gira contará con una propuesta musical de distintas vertientes dentro del género.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Queens of The Stone Age e Interpol en la CDMX?

El concierto de Interpol y Queen of the Stone Age en la Ciudad de México será el sábado 6 de marzo de 2027 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Mientras que su visita a México arrancará el 2 de marzo en la Arena Guadalajara en Jalisco y cerrará el 9 del mismo mes en la Arena Monterrey de Nuevo León.

El calendario completo de Interpol en México queda de la siguiente manera:

2 de marzo de 2027: Arena Guadalajara.

6 de marzo de 2027: Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México.

9 de marzo de 2027: Arena Monterrey.

La fecha capitalina será la única de las tres en las que Queen of the Stone Age estará presente junto a Interpol. The Black Angels, por su parte, acompañará a la banda en todas las presentaciones anunciadas en México.

Cabe recordar que la última presentación de Paul Banks, Daniel Kessler, Carlos Dengler y Sam Fogarino en México fue el pasado 20 de abril de 2024 cuando tocaron en el Zócalo de la Ciudad de México, concierto en el que reunieron a más de 200 mil personas.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Queens of The Stone Age e Interpol en México?

La venta de boletos tendrá distintas etapas. De acuerdo con el anuncio de Interpol, habrá una preventa exclusiva del artista que será el jueves 24 de septiembre a las 10:00 horas, tiempo local. El código de acceso será compartido esa misma mañana con los integrantes de The Big House, la comunidad oficial de seguidores de Interpol.

La venta general comenzará el viernes 25 de septiembre a las 10:00 horas, también de acuerdo con el horario local de cada ciudad. Los boletos estarán disponibles mediante Superboletos, según la información publicada con el anuncio de la gira.

México, nos emociona mucho verlos en marzo. En Ciudad de México estaremos acompañados por @queensofthestoneage, y @theblackangels por todas las fechas.



Preventa del artista: jueves 24 de septiembre a las 10:00 a. m., hora local

Venta general: viernes 25 de septiembre a las 10:00… pic.twitter.com/E4KLBWHNd4 — Interpol (@Interpol) September 18, 2026

De esta manera, los seguidores que quieran acudir al concierto de Interpol junto a Queens of the Stone Age en la CDMX tendrán primero la oportunidad de participar en las etapas de venta anticipada, antes de que los accesos sean liberados para el público general.

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