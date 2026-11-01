Muere Juan Atkins a los 64 años; el DJ estadounidense fue encontrado en un hotel de la CDMX

El pionero del techno fue encontrado inconsciente en un hotel de la capital mexicana, donde tenía programada una presentación el 31 de octubre

El padre del techno fue hallado muerto en su cuarto de hotel |@juan.cybotron.atkins

El mundo de la música electrónica está de luto tras la muerte de Juan Atkins, DJ y productor estadounidense considerado uno de los padres del techno, quien falleció a los 64 años en la Ciudad de México.

El artista se encontraba en la capital del país para ofrecer una presentación durante la noche de Halloween, pero fue localizado inconsciente en la habitación del hotel donde se hospedaba. La noticia fue confirmada este domingo 1 de noviembre de 2026 por su agencia de representación, Greensmith Artists, a través de las redes sociales.

¿De qué murió Juan Atkins, padre del techno, en la CDMX? Esto se sabe

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa oficial de la muerte de Juan Atkins. De acuerdo con los reportes, el productor fue encontrado inconsciente el sábado 31 de octubre en su habitación de hotel, horas antes de presentarse en el YuYu Cine Club de la Ciudad de México.

El músico fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento poco después de su llegada. No se han proporcionado detalles sobre las circunstancias que provocaron la emergencia médica ni se ha informado de alguna condición de salud previa relacionada con lo ocurrido.

Dragan Greensmith, fundador de la agencia que representaba al estadounidense, solicitó respeto a la privacidad de sus familiares ante la situación. Por su parte, Kevin Saunderson, compañero de Atkins en el colectivo Belleville Three, lamentó la noticia y recordó la importancia que tuvo su amistad y orientación durante sus primeros años como productor.

¿Quién era Juan Atkins, DJ estadounidense? Esta es su trayectoria

Juan Atkins nació el 12 de septiembre de 1962 en Detroit, Michigan, y creció en la localidad de Belleville, donde desarrolló su interés por la música desde temprana edad. A los 15 años adquirió su primer sintetizador, un Korg MS-10, que marcaría el inicio de su carrera como productor.

En sus años escolares conoció a Derrick May y Kevin Saunderson, con quienes posteriormente formó los Belleville Three, colectivo reconocido por sentar las bases del techno de Detroit. Su propuesta combinaba ritmos del funk con sintetizadores, cajas de ritmos y sonidos futuristas, una mezcla que terminaría convirtiéndose en referencia para la música electrónica internacional.

En 1980 fundó Cybotron junto a Richard Davis, proyecto con el que publicó el álbum Enter en 1983. Tras separarse, Atkins creó el sello discográfico Metroplex y comenzó a publicar música bajo el nombre Model 500.

Durante las décadas siguientes mantuvo su actividad mediante proyectos como Infiniti, Audio Tech y Borderland, este último junto al productor alemán Moritz von Oswald. También volvió a presentarse con sus antiguos compañeros de los Belleville Three y retomó Cybotron en 2023, además de participar en festivales y clubes de distintos países.

Su trayectoria se extendió por más de cuatro décadas, durante las cuales encabezo tanto la creación del techno, como a su expansión fuera de Estados Unidos.