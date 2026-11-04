Corona Capital, Flow Fest, Karol G y más… Todos los conciertos de noviembre 2026 en la CDMX

Consulta fechas, sedes, boletos y precios de los principales conciertos y festivales que llegarán a la CDMX durante noviembre

Conciertos en CDMX en noviembre 2026. Claro Sports

El año está terminando y qué mejor que hacerlo con música. Así, el mes de noviembre llegó dispuesto a poner a prueba la agenda, la cartelera y hasta la resistencia de quienes viven conciertos en México. La capital tendrá prácticamente todo el mes ocupado por festivales, giras internacionales, noches de rock, pop, reggaetón, electrónica y presentaciones gratuitas, con algunos fines de semana que complicarán a los fans ya que tendrán que elegir entre varios escenarios al mismo tiempo.

Entre los nombres que encabezan el calendario aparece Karol G, quien se presentará el 13 de noviembre en el Estadio GNP, mientras Morat tendrá un maratón de siente conciertos en el Palacio de los Deportes. A esto se suman Aitana, la legendaria banda ZZ Top, Babasónicos, Hayley Williams, KATSEYE, The Mars Volta, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán y Los Ángeles Azules, entre muchos otros.

Pero el plato fuerte para quienes prefieren vivir un festival completo llegará en la segunda mitad del mes. El Corona Capital ocupará el Autódromo Hermanos Rodríguez del 20 al 22 de noviembre, con Gorillaz, Twenty One Pilots, The Offspring y The Strokes entre sus principales nombres; una semana después, el Coca-Cola Flow Fest tomará el mismo recinto el 28 y 29, con artistas como Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis, Tito Double P, Chencho Corleone y Manuel Turizo.

Y para quienes quieren música sin pagar entrada, noviembre también tiene una fecha marcada: Garbage tocará gratis en el Zócalo capitalino el sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas. Con todo esto en el mismo mes, revisar fechas, sedes y boletos antes de salir será casi tan importante como preparar la playlist.

¿Qué conciertos hay en la CDMX en noviembre 2026? Cartelera completa: artistas, fechas y sedes

La actividad comenzó desde los primeros días del mes y se extenderá prácticamente hasta su cierre. Esta es la cartelera de conciertos y festivales de noviembre de 2026 en la CDMX:

3 DE NOVIEMBRE

Omar Courtz | Palacio de los Deportes.

Leire Martínez | Teatro Metropólitan.

Liana Flores | Lunario.

5 DE NOVIEMBRE

Aitana | Auditorio Nacional, también 6 y 7.

Erick Brian | La Maraka.

Emjay | Pabellón del Palacio de los Deportes.

Puma Blue | Teatro Metropólitan.

Peces Raros | Auditorio BB.

Dillom | Foro Puebla, también 6 y 7.

6 DE NOVIEMBRE

Morat | Palacio de los Deportes, con más fechas el 7, 8, 13, 14, 15 y 17.

Mac DeMarco | Estadio Fray Nano.

Rubio | Auditorio BB.

Yahir y Charlie Zaa | La Maraka.

Serbia | Teatro Metropólitan.

7 DE NOVIEMBRE

Ultra México 2026 | Estadio Banorte, también el 8.

Festival Hipnosis | Estadio Fray Nano.

Morat | Palacio de los Deportes.

Cemican | Foro Veintiocho.

Capital Extremo Fest | Circo Volador.

8 DE NOVIEMBRE

Morat | Palacio de los Deportes.

Los Panchos | Teatro Metropólitan.

Knocked Loose | Foro Teambro.

10 DE NOVIEMBRE

Ricardo Montaner | Auditorio Nacional.

OneUs | La Maraka.

11 DE NOVIEMBRE

ZZ Top | Auditorio Nacional.

Opeth | Arena CDMX.

12 DE NOVIEMBRE

Elefante | Auditorio Nacional.

María León | Teatro Metropólitan.

Ultraligera | Foro Puebla.

Lifehouse | La Maraka.

Pancho Varona | Lunario.

13 DE NOVIEMBRE

Karol G | Estadio GNP Seguros.

Morat | Palacio de los Deportes.

Andrés Calamaro | Pepsi Center.

DLD | La Maraka, también 14.

Majo Aguilar | recinto por confirmar.

El Kanka | Teatro Metropólitan.

Carlos Cuevas | Lunario.

Jeff Mills | Frontón Bucareli.

14 DE NOVIEMBRE

Garbage | Zócalo de la CDMX, entrada gratuita.

Morat | Palacio de los Deportes.

Little Jesus | Teatro Metropólitan.

DLD | La Maraka.

Sekta Core | Circo Volador.

Luis Ángel “El Flaco” | Plaza de Toros México.

15 DE NOVIEMBRE

Morat | Palacio de los Deportes.

Mägo de Oz | Arena CDMX.

Daniel Boaventura | Auditorio Nacional.

Rapaparty | Pepsi Center.

Milo Mae y Carlos Cortés | La Maraka.

Yolanda del Río | Teatro Metropólitan.

16 DE NOVIEMBRE

8TURN | La Maraka.

17 DE NOVIEMBRE

Morat | Palacio de los Deportes.

Jerry Rivera | recinto por confirmar.

18 DE NOVIEMBRE

Emmanuel y Mijares | Auditorio Nacional.

Niña Pastori | Teatro Metropólitan.

Rainao | Lunario.

MARO | Foro Puebla.

Leo Middea | recinto por confirmar.

My Dying Bride | Circo Volador.

19 DE NOVIEMBRE

Dimash Qudaibergen | Palacio de los Deportes, también 20.

Los Cafres y Los Estrambóticos | Auditorio Nacional.

Arde Bogotá | Teatro Metropólitan.

Kalimba | La Maraka, también 20 y 21.

God Save the Queen | Arena CDMX.

20 DE NOVIEMBRE

Corona Capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez, también 21 y 22.

Time Warp México | Expo Santa Fe, también 21.

Los Ángeles Azules | Auditorio Nacional, también 21.

Dimash Qudaibergen | Palacio de los Deportes.

CD9 | Arena CDMX.

Testament | Circo Volador.

Francisca Valenzuela | Foro Puebla.

21 DE NOVIEMBRE

Corona Capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez.

El Cuarteto de Nos | Palacio de los Deportes.

Los Ángeles Azules | Auditorio Nacional.

Bostich & Fussible, Kinky y Nortec Collective | Arena CDMX.

Benny | Teatro Metropólitan.

D.R.I. | Circo Volador.

Christian Sands | recinto por confirmar.

Javier Corcobado | Lunario.

Malcriada | Pabellón Oeste.

22 DE NOVIEMBRE

Corona Capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez.

LP | Auditorio Nacional.

XG | Arena CDMX.

Taburete | Teatro Metropólitan.

Doyle | Circo Volador.

Los Calzones | Lunario.

23 DE NOVIEMBRE

Soda Stereo | Palacio de los Deportes.

24 DE NOVIEMBRE

Love of Lesbian | Teatro Metropólitan, también el 25.

BOYNEXTDOOR | Arena CDMX.

Marty Friedman | Foro La Paz.

25 DE NOVIEMBRE

Babasónicos | Palacio de los Deportes.

A Perfect Circle | Estadio Fray Nano.

Love of Lesbian | Auditorio Nacional.

Giant Rooks | Teatro Metropólitan.

Machine Girl | Foro La Paz.

26 DE NOVIEMBRE

Hayley Williams | Auditorio Nacional.

Beéle | Estadio Fray Nano.

CocoRosie | Auditorio BB.

Nacho Vegas | Teatro Metropólitan.

Beto Cuevas | La Maraka.

Helado Negro | Lunario.

27 DE NOVIEMBRE

KATSEYE | Palacio de los Deportes, también 28.

Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris | Estadio GNP Seguros.

Alejandra Guzmán | Arena CDMX.

Caloncho | Auditorio Nacional.

Roz | Pepsi Center.

Nasa Histories | Teatro Metropólitan.

Nikki Clan y Kudai | La Maraka.

Insite | Pabellón Oeste.

Six Sex | Foro Puebla.

28 DE NOVIEMBRE

Coca-Cola Flow Fest 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez, también 29.

KATSEYE | Palacio de los Deportes.

Gloria Trevi | Auditorio Nacional.

Matute | Arena CDMX.

Menudo | Teatro Metropólitan.

Gera MX | Pepsi Center.

Nicho Hinojosa | La Maraka.

Ruido Ibérico | Pabellón Oeste.

Circoloco 2026 | Estadio Fray Nano.

Disco Bahía | Auditorio BB.

29 DE NOVIEMBRE

Coca-Cola Flow Fest 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez.

The Mars Volta | Pepsi Center.

Rodrigo de la Cadena | Auditorio Nacional.

Los Daniels y Electrify | Lunario.

Boletos para el Corona Capital y Flow Fest 2026: precios, paquetes y fechas

El Corona Capital 2026 se celebrará el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La organización ofrece cuatro categorías principales: Admisión General, Comfort Pass, Banamex Plus y Club Pass. La entrada general permite el acceso a todos los escenarios y zonas generales; el Comfort Pass agrega beneficios como baños privados y acceso rápido, mientras que Banamex Plus contempla servicios y áreas preferenciales.

En el corte consultado, el abono General para los tres días tuvo una Fase 1 de 4,090 pesos, ya agotada, y una Fase 2 de 4,760 pesos, antes de cargos. Los boletos individuales generales comenzaron en 2,200 pesos en Fase 1; la Fase 2 se ubicó en 2,600 pesos, mientras que para el sábado ya aparece una Fase 3 de 3,500 pesos. Los montos y la disponibilidad cambian conforme avanzan las fases de venta.

El Coca-Cola Flow Fest se realizará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, también en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Sus modalidades incluyen General, Comfort Pass, Banamex Plus y Aeroméxico Club Pass, además de opciones de transporte y estacionamiento. El festival no establece un límite general de edad y los menores pagan boleto a partir de los tres años.

En Ticketmaster, el abono General de dos días aparece en un rango de 2,460.25 a 5,294.75 pesos, de acuerdo con la fase y disponibilidad. El Comfort Pass de dos días se encuentra entre 3,707.50 y 5,939.50 pesos, mientras que el Banamex Plus de dos días va de 5,963.25 a 9,920 pesos. El paquete Aeroméxico Club Pass para ambos días alcanza los 27,500 pesos en Fase 3.

Para quienes solo quieran asistir una jornada, el acceso General muestra precios de entre 1,636.75 y 3,100 pesos, mientras que el Aeroméxico Club Pass individual aparece en 16,500 pesos en Fase 3. El cartel del sábado 28 incluye a Anuel AA, Tito Double P, Chencho Corleone, Manuel Turizo, Ñengo Flow, Zion, El Bogueto y Tokischa; para el domingo 29 aparecen Ozuna, Kali Uchis, Yandel, Trueno, Tito El Bambino y Farruko, entre otros.

Garbage: concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX, ¿cómo llegar?

Garbage se presentará el sábado 14 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México. El concierto de la banda encabezada por Shirley Manson será gratuito. La forma más directa de llegar en transporte público es utilizar la Línea 2 del Metro y bajar en Zócalo/Tenochtitlan, cuya salida poniente desemboca en la Plaza de la Constitución. Los sábados, el horario habitual del Metro es de 06:00 a 24:00 horas y el costo del viaje es de cinco pesos.

Sin embargo, durante conciertos y concentraciones de gran tamaño el Metro puede cerrar temporalmente la estación Zócalo/Tenochtitlan por cuestiones operativas. Por ello, conviene revisar los canales oficiales del STC antes de salir. Allende y Pino Suárez, ambas sobre la Línea 2, son alternativas cercanas; Bellas Artes también permite acercarse al Centro Histórico y tiene correspondencia con la Línea 8.

Debido a que el concierto será de acceso libre y no contará con lugares numerados, lo recomendable es llegar con anticipación. El Gobierno de la CDMX no ha detallado horarios de apertura de accesos, cierres viales específicos ni posibles teloneros, por lo que esos puntos deberán consultarse conforme se acerque el 14 de noviembre.