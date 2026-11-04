¡Huescas vuelve al radar del Tri! Copenhague recibe preconvocatoria para noviembre

El lateral mexicano recuperó la titularidad con el Copenhague y busca una nueva oportunidad con el Tricolor tras quedar fuera del Mundial por lesión

El mexicano recibe preconvocatoria. NIGEL KEENE ProSportsImages DPPI via AFP

Rodrigo Huescas vuelve a acercarse a la Selección Mexicana. Claro Sports pudo saber que el FC Copenhague recibió una preconvocatoria del lateral mexicano para la Fecha FIFA de noviembre de 2026, en la que el Tricolor enfrentará a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Sin embargo, su presencia en la convocatoria definitiva no está confirmada.

La posibilidad representa un nuevo paso para el futbolista de 23 años, quien se perdió el Mundial 2026 por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y permaneció más de un año fuera de las canchas. Su regreso con el Copenhague comenzó en octubre y desde entonces ha recuperado de manera gradual la actividad competitiva.

Huescas busca volver al Tri después de perderse el Mundial

El último partido de Huescas con la Selección Mexicana fue el 9 de septiembre de 2025, cuando disputó los últimos minutos del empate 2-2 ante Corea del Sur. El lateral ingresó al proceso de recuperación poco después de aquel partido y posteriormente sufrió la lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026.

Antes de esa lesión, el lateral ya había recibido oportunidades con el equipo nacional. Su primera convocatoria al Tri mayor llegó en diciembre de 2023 para el amistoso ante Colombia, aunque permaneció en la banca. Su debut con la Selección absoluta se produjo el 31 de mayo de 2024, cuando fue titular y disputó los 90 minutos en el triunfo 1-0 sobre Bolivia.

Posteriormente, Huescas tuvo participación con el Tricolor en 2024 y 2025. Suma tres partidos con la Selección Mexicana, ante Bolivia, Honduras y Corea del Sur, de acuerdo con los registros de Transfermarket.

El regreso de Huescas con Copenhague ha sido gradual

El mexicano volvió a la actividad el 4 de octubre de 2026, cuando fue titular y disputó 45 minutos en el amistoso que el Copenhague perdió 2-0 ante el Hamburgo. Fue su primer partido después de la lesión que lo mantuvo fuera durante más de un año.

Después de ese encuentro, Huescas comenzó a recuperar minutos con el conjunto danés. Participó ante Braga y Estrella Roja en la UEFA Conference League y posteriormente fue titular ante Aarhus Fremad en la Copa de Dinamarca.

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El 29 de octubre, el mexicano disputó los 90 minutos y dio una asistencia en la victoria 3-0 del Copenhague sobre Aarhus Fremad. Además, fue reconocido como el mejor jugador del encuentro. Fue su primer partido completo desde su regreso y permitió al club avanzar a los cuartos de final de la Copa de Dinamarca.

El 2 de noviembre, Huescas volvió a ser titular, esta vez en la Superliga de Dinamarca. Disputó 62 minutos en la victoria 2-0 del Copenhague sobre Sønderjyske antes de ser sustituido.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

México enfrentará a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League durante la Fecha FIFA de noviembre. El partido de ida se disputará el 14 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el National Stadium de Kingston, mientras que la vuelta será el 17 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monterrey.

La preconvocatoria no significa todavía que Huescas forme parte de la lista definitiva. La decisión final corresponderá al cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez, quien deberá definir a los jugadores que participarán en la serie ante Jamaica.

La evolución del lateral llega en un momento importante. Después de perderse el Mundial por lesión, Huescas ya recuperó minutos, disputó su primer partido completo y volvió a ser titular con el Copenhague. Su actuación ante Aarhus Fremad, con una asistencia y 90 minutos, representó uno de los puntos más importantes de su regreso.

Huescas, ante una nueva oportunidad con el Tri

El regreso a la Selección Mexicana sería especialmente significativo para Huescas después de haber quedado fuera del Mundial 2026 por lesión. Antes de volver a las canchas, el propio futbolista explicó que había mantenido contacto con integrantes de la Selección y que Rafael Márquez conocía de cerca su proceso de rehabilitación.

Ahora, la preconvocatoria representa un primer indicio de que el lateral vuelve a estar en el radar del Tricolor. Huescas ya superó la etapa más complicada de su recuperación y comenzó a recuperar ritmo competitivo con el Copenhague.

La próxima lista oficial determinará si finalmente vuelve a vestir la camiseta de México. Por ahora, el lateral ya dio el primer paso: volvió a jugar, recuperó la titularidad y recibió una preconvocatoria para la Fecha FIFA de noviembre, a la espera de conocer si Rafael Márquez lo incluye en la convocatoria definitiva.