Vive Latino 2027 anuncia preventa el 11 de noviembre: ¿Cuánto cuestan los boletos y dónde comprar?

Vive Latino 2027 anuncia preventa el 11 de noviembre, con abonos desde 2,800 pesos. Conoce los precios, fechas, sede y artistas confirmados para el festival en la CDMX

Cartel completo Vive Latino 2027 | @vivelatino

El Vive Latino 2027 confirmó las fechas de su preventa de boletos y los precios iniciales de los abonos para su próxima edición en la Ciudad de México. El festival regresará en marzo con una programación que reúne a bandas y solistas de rock, pop, rap, ska y otros géneros musicales, tanto de México como del extranjero.

La organización reveló este viernes 6 de noviembre el cartel de su edición número 27, encabezado por Mötley Crüe, Placebo, Residente, Kasabian, Turnstile y 31 Minutos. La programación también incluye a Latin Mafia, Milo J, Carla Morrison, Los Auténticos Decadentes y Ximena Sariñana, entre otros artistas.

Una de las principales novedades es que la preventa Banamex comenzará el miércoles 11 de noviembre de 2026, mientras que el público general podrá adquirir sus entradas un día después. La distribución estará a cargo de Ticketmaster, plataforma que ofrecerá diferentes modalidades de acceso para las dos jornadas del festival.

Los organizadores también dieron a conocer los precios de los abonos en Fase 1, con entradas generales desde 2,800 pesos, además de opciones Platino y Boxes. Con las fechas de venta confirmadas, los interesados ya pueden consultar cuánto deberán pagar y qué tipo de boleto se ajusta a sus preferencias.

Esta celebración se convierte en una actitud de vida para todos, nos vemos en marzo 📷 #VL27 Presentado por Amazon #PreventaBanamex 11 de noviembre, 14:00 hrs Venta General 12 de noviembre, 14:00 hrs https://t.co/OjPzWIwT2g — Vive Latino (@vivelatino) November 6, 2026

¿Cuándo y a qué hora empieza la preventa para el Vive Latino 2027?

La preventa Banamex para el Vive Latino 2027 comenzará el miércoles 11 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Esta etapa estará dirigida a los clientes que cumplan los requisitos de la promoción bancaria y permitirá adquirir los abonos antes de que se habilite la venta para todo el público.

Por su parte, la venta general iniciará el jueves 12 de noviembre, también a las 14:00 horas. Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster México y los enlaces publicados en el sitio oficial del Vive Latino. Además, se contemplan accesos anticipados Beyond el 9 de noviembre y Priority el 10 de noviembre, ambos desde las 9:00 horas, mediante códigos especiales.

Precio de abonos y boletos para el Vive Latino 2027: Fase 1

El abono General para los dos días del Vive Latino 2027 tendrá un precio inicial de 2,800 pesos durante la Fase 1, sin incluir los cargos por servicio de la boletera. El festival también anunció modalidades con beneficios adicionales y tarifas únicas que superan el costo del acceso general.

Los precios anunciados para el Vive Latino 2027 son los siguientes:

Abono General, Fase 1: 2,800 pesos.

2,800 pesos. Abono Banamex Platino, fase única: 4,800 pesos.

4,800 pesos. Abono Boxes Oro Norte y Sur, fase única: 7,500 pesos.

7,500 pesos. Abono Boxes Diamante Norte y Sur, fase única: 10,000 pesos.

Estas cantidades corresponden a abonos para las dos fechas del festival y no incluyen cargos por servicio. Hasta el anuncio del 6 de noviembre no se habían confirmado los precios de boletos individuales por día. El costo del abono general podría aumentar conforme se agoten las fases de venta disponibles.

¿Cuándo y dónde es el Vive Latino 2027?

El Vive Latino 2027 se celebrará el sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027 en el Estadio GNP Seguros, anteriormente conocido como Foro Sol, ubicado en la Ciudad Deportiva de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. El recinto volverá a recibir el Festival Iberoamericano de Cultura Musical durante un fin de semana de conciertos.

Esta será la edición número 27 del encuentro musical, que inició su historia en 1998 y se ha consolidado como un espacio para artistas de diferentes generaciones. La programación de 2027 contempla cuatro escenarios, aunque la organización todavía no ha publicado la distribución definitiva de las bandas por día ni los horarios de sus presentaciones.

Cartel completo para el Vive Latino 2027: bandas confirmadas

El cartel del Vive Latino 2027 reúne a 55 artistas y proyectos musicales. Entre sus principales representantes internacionales figuran Mötley Crüe, Placebo, Kasabian, Turnstile y Épica. También destacan Residente, Milo J, Los Tres, The Skatalites y Cultura Profética, junto con propuestas mexicanas como Cuca, Inspector, Jumbo, Zurdok y La Gusana Ciega.

La programación incluye además el regreso de 31 Minutos al festival, así como actuaciones de Ed Maverick, Bandalos Chinos, Latin Mafia, Carla Morrison y Los Auténticos Decadentes. La combinación de rock, música alternativa, rap y ritmos latinoamericanos será parte de las actividades del 13 y 14 de marzo.

Estos son todos los artistas confirmados para el Vive Latino 2027:

31 Minutos Adanowsky Amandititita Andrés Cepeda Astro Attaque 77 Bacilos Bandalos Chinos Barry B Belafonte Sensacional Carla Morrison Carlos Ares Carolina Durante Cuca Cultura Profética Diles Que No Me Maten Dromedarios Mágicos Ed Maverick Entre Compas Epica Inspector Jumbo Kase.O Kasabian La Gusana Ciega La LOM La M.O.D.A. La Santa Cecilia Latin Mafia Laureano Brizuela Leo Rizzi Liquits Los Auténticos Decadentes Los Tres Los Vaguens LTD Rock Mi Banda El Mexicano Mike D 5D Milo J Modelo Mötley Crüe Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 3 Niña Polaca Ozomatli Paloma Morphy Placebo Polymarchs Punk Rock Karaoke Residente The Skatalites The Wookies Tino El Pingüino Turnstile Ximena Sariñana Zurdok

La distribución de los artistas entre el sábado 13 y el domingo 14 de marzo permanece pendiente. Los asistentes deberán consultar los canales oficiales del festival para conocer los horarios y escenarios de cada presentación conforme se acerque la fecha del evento.