Comunicaciones en amenaza: a un partido de otro fracaso histórico

El equipo está obligado a ganar.

Roberto Montoya busca levantar a Comunicaciones | @CremasOficial

Comunicaciones afronta una jornada decisiva para sus aspiraciones en el Torneo Apertura 2026 de Guatemala. El equipo crema visitará a Marquense con la obligación de sumar para evitar que su clasificación se vuelva todavía más difícil. En medio de una campaña complicada, el margen de error se reduce y cada resultado empieza a tener consecuencias directas sobre sus posibilidades de seguir en competencia.

Antes del inicio de la fecha, Comunicaciones ocupa el décimo lugar con 20 puntos, una posición que lo obliga a mirar tanto su propio calendario como los resultados de sus rivales. El equipo necesita recuperar terreno con urgencia, porque ya no le alcanza con esperar tropiezos ajenos: también debe conseguir las victorias que le han faltado durante buena parte del campeonato.

La referencia inmediata es Deportivo San Pedro, sexto con 26 unidades y dueño del último puesto de acceso a los cuartos de final. La diferencia de seis puntos mantiene abierta la pelea, pero también expone la necesidad de reaccionar. Una nueva derrota de los cremas, acompañada de un triunfo pedrense, los dejaría ante un panorama extremadamente complicado.

La combinación que más preocupa sería una caída de Comunicaciones frente a Marquense y una victoria de San Pedro sobre Deportivo Mixco. En ese caso, la distancia crecería a nueve puntos cuando quedarían otros nueve por disputar. Los cremas perderían prácticamente todo su margen y pasarían a depender de un cierre perfecto, además de una seguidilla de resultados favorables en otros encuentros.

Ese escenario no significaría, por sí solo, una eliminación matemática, pero sí dejaría al equipo al límite. Comunicaciones necesitaría ganar sus tres partidos restantes y que San Pedro perdiera los suyos para igualarlo en puntos. Incluso así, tendría que atender los criterios de desempate y lo que hicieran los demás equipos involucrados, por lo que alcanzar esa igualdad tampoco garantizaría la clasificación.

Por eso, la visita a Marquense adquiere el carácter de una final. Ganar permitiría sostener las aspiraciones y evitar que la diferencia con los puestos de clasificación pudiera ampliarse de esa manera. Un empate dejaría escapar parte de la oportunidad, mientras que una derrota aumentaría la dependencia de marcadores ajenos en una recta final que exige respuestas inmediatas.

La situación también revive el recuerdo del Apertura anterior, cuando Comunicaciones terminó último y protagonizó una de las peores campañas de su historia reciente, quedando comprometido en la lucha por la permanencia. Aquella experiencia debía servir como punto de partida para una recuperación, pero el equipo vuelve a encontrarse en la parte baja y con dificultades para cumplir sus objetivos.

El desafío será impedir que ese antecedente siga pesando sobre el presente. Comunicaciones todavía tiene posibilidades, aunque necesita respaldarlas con resultados y comenzar a cambiar su panorama frente a Marquense. La clasificación sigue en juego, pero los cremas están obligados a reaccionar para llegar a las últimas jornadas con una oportunidad concreta de conseguirla.

Te puede interesar