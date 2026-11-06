Ozzfest México 2027: venta de boletos inicia este 6 de noviembre, ¿cómo y dónde comprar tus entradas?

El festival de Metal tendrá su primera edición en México en 2027; los boletos comenzarán a venderse antes de conocerse el lineup completo

Ozzfest llega por primera vez a México. Foto: Ticketmaster

México ya tiene una nueva cita con el metal. Ozzfest llegará por primera vez al país en 2027 con una edición que formará parte del regreso internacional del festival creado por Ozzy y Sharon Osbourne y que tendrá a la Ciudad de México como una de sus tres sedes confirmadas para el próximo año.

La expectativa creció todavía más porque la venta anticipada de boletos comenzará este viernes 6 de noviembre de 2026, incluso antes de que se revele el cartel completo. El evento ya aparece publicado en Ticketmaster con fecha, sede, horario y límite de compra por persona, aunque los precios todavía no han sido anunciados oficialmente.

El festival volverá después de nueve años de su útlima edición en 2018 y lo hará sin Ozzy Osbourne, fallecido en julio de 2025. Sharon Osbourne estará involucrada en la selección de las bandas, por lo que el lineup será uno de los anuncios más esperados rumbo a 2027.

¿Cuándo y dónde será la primera edición del Ozzfest en México?

La primera edición de Ozzfest en México se realizará el sábado 18 de septiembre de 2027 en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México. Ticketmaster señala que el evento comenzará a las 14:00 horas.

La llegada a México formará parte de una serie de tres presentaciones internacionales anunciadas para 2027. El festival comenzará el 10 de julio en The National Bowl, en Milton Keynes, Reino Unido; posteriormente llegará el 11 de septiembre al Glen Helen Amphitheater, en San Bernardino, California, y cerrará este bloque de fechas una semana después en la capital mexicana.

El Estadio GNP Seguros se encuentra en Viaducto Piedad y Río Churubusco, dentro de la Ciudad Deportiva de la CDMX. Para esta fecha, Ticketmaster indica que podrán ingresar personas a partir de los tres años, quienes también deberán contar con boleto. Además, cada comprador tendrá un límite general de ocho entradas, aunque algunas modalidades podrían manejar restricciones distintas.

¿Cuándo empieza la venta de boletos para Ozzfest México 2027?

La primera oportunidad para comprar boletos será mediante la denominada Early Bat, que comenzará el viernes 6 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Ticketmaster. Esta etapa terminará el mismo viernes a las 23:59 horas, de acuerdo con la información publicada por la boletera.

Para intentar conseguir entradas, los usuarios deberán ingresar a la página oficial del evento en Ticketmaster, iniciar sesión con su cuenta y esperar la apertura de la venta. Una vez dentro, podrán seleccionar la cantidad de boletos disponible y completar el pago dentro del tiempo asignado por la plataforma.

Hasta el momento, no se han publicado oficialmente los precios de los boletos, el mapa definitivo de localidades ni las zonas que tendrá el Estadio GNP Seguros para el festival. Ticketmaster también advierte que la distribución del inmueble, la disponibilidad y los precios pueden modificarse.

La recomendación es comprar únicamente mediante los canales oficiales vinculados a Ozzfest y Ticketmaster, especialmente porque esta primera venta comenzará antes de que se conozca el lineup completo del festival.

¿Hay bandas confirmadas para Ozzfest México 2027?

Por ahora, no hay bandas confirmadas públicamente para Ozzfest México 2027. El anuncio inicial únicamente confirmó las ciudades, fechas y sedes que formarán parte del regreso del festival, mientras que el cartel será presentado posteriormente.

De acuerdo con la información difundida tras el anuncio, Sharon Osbourne participará en la selección de los artistas que integrarán esta nueva etapa del festival. Eso significa que quienes compren durante la Early Bat deberán hacerlo sin conocer todavía todas las agrupaciones que se presentarán en el Estadio GNP Seguros.

La historia de Ozzfest explica parte de la expectativa. Desde su creación en 1996, el festival se convirtió en una plataforma importante para el heavy metal y recibió a bandas como Slipknot, System of a Down, Disturbed, Rob Zombie y Marilyn Manson, además de impulsar a proyectos que en ese momento todavía buscaban consolidarse.

Con la primera edición mexicana ya marcada en el calendario, el siguiente anuncio clave será precisamente el cartel. Hasta que Ozzfest o sus promotores publiquen los nombres, cualquier banda mencionada en redes sociales debe considerarse especulación.