Códigos de Free Fire hoy martes 28 de abril 2026: ¿Cuáles son y cómo canjearlos?

Los códigos cuentan con una vigencia, por lo que es de suma importancia que realices el canje lo más pronto posible para así gozar de las recompensas y ocuparlas en las diversas dinámicas del juego

Free Fire, códigos de hoy | Free Fire

Free Fire mantiene activa su dinámica diaria de recompensas y este martes 28 de abril de 2026 presenta una nueva lista de códigos para los jugadores. Estas claves permiten desbloquear distintos objetos dentro del juego sin costo, aunque su disponibilidad es limitada, por lo que se recomienda canjearlas, antes de que excedan su tiempo de uso.

Estos son los códigos de Free Fire hoy martes 28 de abril de 2026

A continuación, te compartimos la lista de los códigos disponibles para este día:

FFNRWTQPFDZ9

FVTCQK2MFNSK

FFMTYKQPFDZ9

FF6WN9QSFTHX

GXFT7YNWTQGZ

FFBYX3MQKX2M

FFMTYKQPLKZ9

FFDMNSW9KG2

FFSKTXVQF2NR

RDNAFV2KX2CQ

I1O5GGB7S9X3Q6F8

Z1W3M5GRJ7E9U2R4

D3JVF5U7G9V1O2I4

FDG9WM1ITVR5BZ8U

FGW9OP2YQME1RU4D

FZN1WE8URPB3OY5I

FQWERT123YUIOP45

FLKJHG890FDSAQW5

FSDFGH901AZXCVB3

FYR3IS7DNF6WB9V

FLQ7VH4CKPN9YX6T

FO1ZTG5HYJB9VXWC

Estos códigos pueden otorgar recompensas como skins, cajas, tickets, oro o diamantes, aunque estos dependerán de la promoción vigente y la región del servidor.

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire, conseguir skins y otras recompensas?

Para canjear los códigos, es necesario ingresar al portal oficial de recompensas de Garena desde cualquier navegador. Una vez dentro, debes iniciar sesión con una cuenta vinculada al juego, como Facebook, Google, Apple o alguna otra opción disponible. Las cuentas de invitado no permiten realizar este proceso.

Después de acceder, copia el código y pégalo en el campo correspondiente. Verifica que esté escrito correctamente y confirma el canje. Si el código sigue activo, las recompensas se enviarán al buzón dentro del juego. En la mayoría de los casos, el proceso se completa en minutos, aunque puede tardar hasta 24 horas, por lo que deberás de ser paciente.

¿Ya caducaron los códigos Free Fire? Aquí te decimos por qué

Si un código no funciona, puede deberse a que ya expiró, ya que la mayoría tiene una vigencia limitada de 24 horas. También puede suceder que el número de canjes disponibles haya sido alcanzado por la alta demanda.

Otra causa frecuente es la restricción por región, ya que algunos códigos solo funcionan en determinados servidores. En estos casos, lo recomendable es intentar con otras claves o esperar a la siguiente actualización. Para no perder recompensas, se sugiere revisar los códigos diariamente y canjearlos de inmediato.

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