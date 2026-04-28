LAFC vs Toluca en vivo: horario y dónde ver la ida de las semifinales de la Concachampions 2026

El equipo de Antonio Mohamed se mete al BMO Stadium con el objetivo de obtener un buen resultado para finiquitar la obra en la vuelta

Horario y dónde ver LAFC vs Toluca de la Concachampions. | Claro Sports

La Concacaf Champions Cup 2026 se encuentra en su fase decisiva y la noche de este miércoles 29 de abril del 2026, LAFC y Toluca se verán las caras en el partido de ida de las semifinales en el BMO Stadium, en un cruce de pronóstico reservado por el buen momento que viven ambos conjuntos.

Los Diablos Rojos encaran este partido con plantel completo, luego de confirmar que podrá contar con sus seleccionados nacionales antes de la concentración de la selección mexicana programada para mayo, rumbo al Mundial 2026. El ganador de esta serie enfrentará en la final al vencedor del duelo entre Nashville y Tigres.

LAFC sabe que el partido de esta noche es su gran oportunidad para ponerse en ventaja en esta serie y llegar con ventaja a la vuelta, por lo que debe aprovechar su localía y el apoyo de su gente.

Vámonos a LA (si, otra vez)✈️ pic.twitter.com/UpQZeR02AR — Toluca FC (@TolucaFC) April 27, 2026

Fecha, hora y dónde ver en vivo el partido de ida de semifinales de Concachampions 2026

El partido de ida entre LAFC y Toluca se jugará el miércoles 29 de abril en el BMO Stadium de Los Ángeles. El encuentro iniciará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión en vivo para México será exclusiva por la plataforma de streaming FOX One. El partido no contará con señal en televisión abierta ni en sistemas de paga. En Claro Sports les llevaremos el minuto a minuto y toda la cobertura para que no te pierdes ningún detalle.

Alineaciones probables LAFC vs Toluca

Tanto Marc Dos Santos como Antonio Mohamed mandarán a la cancha los mejores futbolistas que tengan disponibles con la misión de tomar la delantera en esta eliminatoria.

LAFC: Hugo Lloris, Nkosi Tafari, Aaron Long, Eddie Segura, Ryan Hollingshead, Timothy Tillman, Esteban Eustáquio, Artem Smoliakov, David Martínez, Nathan Ordaz y Denis Bouanga.

Toluca: Luis García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Santiago Simón, Jesús Gallardo, Nico Castro, Franco Romero, Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega y Paulinho.

Antecedentes y últimos resultados del LAFC vs Toluca en Concachampions

No existen antecedentes de partidos entre LAFC y Toluca, por lo que estarán escribiendo las primeras páginas de su historia entre sí, en estas semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026.

LAFC llega a esta instancia tras eliminar 4-1 a Cruz Azul en la ronda previa, lo que le permitió avanzar a semifinales como representante de la MLS. Toluca, en tanto, clasificó luego de superar al LA Galaxy con un marcador global de 7-2. El cruce marca un nuevo enfrentamiento entre equipos de la MLS y la Liga MX en fases finales del torneo, una constante en la historia reciente de la competencia.

¿Quién avanza en caso de empate global? Conoce el orden de los criterios para clasificar en Concachampions

La Concachampions establece el gol de visitante como primer criterio de desempate. Si tras los partidos de ida y vuelta el marcador global termina igualado, avanzará el equipo que haya marcado más goles fuera de casa.

En caso de que la igualdad se mantenga incluso con este criterio, el partido de vuelta se jugará en tiempos extra, con dos periodos de 15 minutos. Durante esta fase ya no aplica el valor del gol de visitante. Si el empate continúa después del tiempo suplementario, el clasificado se definirá en tanda de penales.

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