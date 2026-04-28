Los grandes del FPC y su déficit de goleadores en el 2026-I

Atlético Nacional, Santa Fe, Millonarios, Junior y América, no tienen presencia en el top 3 de los máximos goleadores del FPC.

Alfredo Morelos, goleador con Atlético Nacional | Vizzor

Algo pasa con los goleadores de los equipos más tradicionales del Fútbol Profesional Colombiano. Pues, con 18 jornadas disputadas, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, no tienen a ninguno de sus delanteros en el top 3 de la tabla de goleo.

Más allá de no ser sorpresivo por el semestre que están viviendo los equipos más llamativos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Es un fiel reflejo del por qué Millonarios, Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Cali, siguen en la lucha por la clasificación a falta de una fecha.

Sumado a eso, Atlético Nacional en un año completamente atípico sufrió una eliminación tempranera en la Copa Sudamericana que ni siquiera lo dejo ser parte de la fase de grupos del campeonato continental. Todo esto simplemente un fiel reflejo de que las plantillas más representativas de Colombia no pasan por su mejor momento y eso incluye a sus delanteros.

Dayro Moreno, inoxidable y las revelaciones de goleadores del FPC

Dayro Moreno es un goleador de raza. Juegue donde juegue, tenga la edad que tenga y pase lo que pase, el jugador del Once Caldas de Manizales tiene una relación estrecha con la red contraria. Actualmente, el capitán del ‘blanco blanco’ es el tercer máximo goleador del FPC con 10 anotaciones.

Esa misma cantidad de goles, la posee un delantero que desde ya, ha llamado mucho la atención de los clubes más grandes del Fútbol Profesional Colombiano. Jorge Rivaldo de Águilas Doradas, es una de las gratas revelaciones de esta Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Así mismo, el líder de la tabla de goleadores de balompié colombiano es un nombre y apellido completamente impensado. Andrey Estupiñán del Deportivo Pasto es, actualmente, el jugador con más goles anotados en Colombia. 12 anotaciones en 16 partidos jugados, lo dejan como el futbolista que se lleva todos los reflectores.

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