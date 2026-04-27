Ryan Castro llega a Bogotá: fecha y precio de boletas en El Campín

El artista urbano viene de hacer un concierto histórico en el Atanasio Girardot de Medellín con invitados de lujo.

Ryan Castro y su ‘Awoween’ en El Campín | Foto: TuBoleta

Ryan Castro hizo historia en su casa. El sábado 25 de abril, en el Atanasio Girardot de Medellín, el artista de ritmos caribeños y urbanos hizo sold out y protagonizó una de las noches más grandes en la historia del reggaeton colombiano. El estadio, a reventar, palpitó una gran fiesta con la cortesía de uno de los cantantes más populares en la actualidad.

Mientras se daba la expectativa de lo que sería esa gran noche en Medellín, mucho se habló extraoficialmente de la planeación de un nuevo concierto, ahora en El Campín de Bogotá. En fin, este lunes, se divulgaron todos los detalles respecto al show de Awoween, en plena Noche de Brujas, donde Ryan Castro hará su gigante concierto.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Ryan Castro en Bogotá?

Después de darle fin al Sendé World Tour, el turno para Bogotá será el sábado 31 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de la capital colombiana. Es más, por la celebración del Halloween, los fans del artista urbano podrán ir disfrazados.

Fechas de preventa y público en general

Preventa Fans: martes 28 de abril a las 10:00 a.m. hasta el miércoles 29 a las 9:59 a.m. (o agotar existencias).

martes 28 de abril a las 10:00 a.m. hasta el miércoles 29 a las 9:59 a.m. (o agotar existencias). Venta general: miércoles 29 de abril.

Precios para ver a Ryan Castro en Bogotá

Palcos Occidental: $20’000.000 (sillas numeradas).

$20’000.000 (sillas numeradas). Gramilla VIP: $380.000 (etapa 1) y $450.000 (general).

$380.000 (etapa 1) y $450.000 (general). Occidental Baja: $400.000 (etapa 1) y $480.000 (general).

$400.000 (etapa 1) y $480.000 (general). Occidental Alta: $370.000 (etapa 1) y $440.000 (general).

$370.000 (etapa 1) y $440.000 (general). Oriental Baja: $350.000 (etapa 1) y $420.000 (general).

$350.000 (etapa 1) y $420.000 (general). Oriental Alta: $280.000 (etapa 1) y $336.000 (general).

$280.000 (etapa 1) y $336.000 (general). Norte Alta (Menores): $157.000 (etapa 1) y $190.000 (general).

$157.000 (etapa 1) y $190.000 (general). Sur Alta: $157.000 (etapa 1) y $190.000 general.

Los invitados que llevó Ryan Castro en el Atanasio Girardot

Dicen que el concierto del Campín podría llevar incluso más invitados de los que estuvieron presentes en Medellín. Así fue el extenso listado de artistas en tarima junto a Ryan Castro:

Kybba

Sean Paul

Dongo

Rayo y Toby

Kapo

Maluma

Maisak

Mora

Hamilton

Aria Vega

Jorge Celedón

Zion

Andy Rivera

Sech

Feid

J Balvin

Baby Rasta

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