Ryan Castro llega a Bogotá: fecha y precio de boletas en El Campín
El artista urbano viene de hacer un concierto histórico en el Atanasio Girardot de Medellín con invitados de lujo.
- Maroon 5 cambia fecha de concierto, ya no será el 26 de abril: ¿Cuándo será su concierto en Colombia?
- ¿Habrá tercera fecha de BTS en Colombia? Esto se sabe
- ¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026 hoy, 26 de abril?
Ryan Castro hizo historia en su casa. El sábado 25 de abril, en el Atanasio Girardot de Medellín, el artista de ritmos caribeños y urbanos hizo sold out y protagonizó una de las noches más grandes en la historia del reggaeton colombiano. El estadio, a reventar, palpitó una gran fiesta con la cortesía de uno de los cantantes más populares en la actualidad.
Mientras se daba la expectativa de lo que sería esa gran noche en Medellín, mucho se habló extraoficialmente de la planeación de un nuevo concierto, ahora en El Campín de Bogotá. En fin, este lunes, se divulgaron todos los detalles respecto al show de Awoween, en plena Noche de Brujas, donde Ryan Castro hará su gigante concierto.
¿Cuándo y dónde es el concierto de Ryan Castro en Bogotá?
Después de darle fin al Sendé World Tour, el turno para Bogotá será el sábado 31 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de la capital colombiana. Es más, por la celebración del Halloween, los fans del artista urbano podrán ir disfrazados.
Fechas de preventa y público en general
- Preventa Fans: martes 28 de abril a las 10:00 a.m. hasta el miércoles 29 a las 9:59 a.m. (o agotar existencias).
- Venta general: miércoles 29 de abril.
Precios para ver a Ryan Castro en Bogotá
- Palcos Occidental: $20’000.000 (sillas numeradas).
- Gramilla VIP: $380.000 (etapa 1) y $450.000 (general).
- Occidental Baja: $400.000 (etapa 1) y $480.000 (general).
- Occidental Alta: $370.000 (etapa 1) y $440.000 (general).
- Oriental Baja: $350.000 (etapa 1) y $420.000 (general).
- Oriental Alta: $280.000 (etapa 1) y $336.000 (general).
- Norte Alta (Menores): $157.000 (etapa 1) y $190.000 (general).
- Sur Alta: $157.000 (etapa 1) y $190.000 general.
Los invitados que llevó Ryan Castro en el Atanasio Girardot
Dicen que el concierto del Campín podría llevar incluso más invitados de los que estuvieron presentes en Medellín. Así fue el extenso listado de artistas en tarima junto a Ryan Castro:
- Kybba
- Sean Paul
- Dongo
- Rayo y Toby
- Kapo
- Maluma
- Maisak
- Mora
- Hamilton
- Aria Vega
- Jorge Celedón
- Zion
- Andy Rivera
- Sech
- Feid
- J Balvin
- Baby Rasta