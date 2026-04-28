Xavi Hernández resalta su paso por el banquillo del Barcelona: “Dejamos un legado; ahora Flick lo aprovecha”

El exfutbolista español asegura que Lamine Yamal de 18 años ya se puede comparar con Leo Messi

Xavi alabó el trabajo de Hansi Flick al frente del club blaugrana | Imago7/Reuters

Xavi Hernández habló sobre su paso por el banquillo del Barcelona y explicó que el proceso que encabezó dejó bases que hoy son aprovechadas por Hansi Flick. El exentrenador del conjunto catalán señaló que el equipo logró competir en un momento complejo y que la estructura formada permite sostener el proyecto actual.

Durante una charla con Romario, el exfutbolista explicó que el impulso a jugadores jóvenes marcó una etapa que ahora tiene continuidad. “Dejamos un legado de jugadores jóvenes que ahora son la columna vertebral de este equipo”, expresó, al referirse al presente del club bajo la dirección técnica de Flick.

El exentrenador también destacó que su gestión permitió conquistar títulos en un contexto complicado, lo que consideró parte del proceso que fortaleció al equipo. Añadió que su salida se dio tras una situación interna que le impidió continuar, pese a que existía un acuerdo previo con la directiva.

En ese mismo sentido, reconoció que el trabajo realizado sentó bases que hoy se mantienen. “Sentamos unas bases buenas que ahora Flick, con su trabajo, lo aprovecha”, señaló, al referirse a la continuidad del proyecto deportivo en el club.

Ganar el Mundial, su mejor momento, pero lejos de poder ser comparado con Messi

Xavi también abordó su carrera como futbolista y mencionó que la Copa del Mundo fue el momento más importante de su trayectoria. Explicó que ese logro tiene un valor distinto a nivel personal, aunque también recordó los títulos obtenidos con el Barcelona.

El exmediocampista dejó claro que nunca consideró estar al nivel de Lionel Messi, incluso al hablar del Balón de Oro de 2010. “Messi es mucho mejor futbolista que yo, no hay debate”, afirmó, descartando cualquier comparación en ese sentido.

Leo Messi, el mejor futbolista de la historia

El exentrenador del Barcelona profundizó sobre la figura del argentino y resaltó su impacto dentro del equipo. “Messi era el mejor. No habrá nadie mejor que él”, declaró, al referirse a su excompañero durante su etapa como jugador.

También compartió detalles sobre su relación con el argentino, a quien consideró determinante dentro del campo. Explicó que su presencia elevaba el rendimiento colectivo y que desde joven mostraba condiciones distintas, lo que marcó su desarrollo en el club.

Lamine Yamal se puede comparar con Messi

Xavi Hernández también habló sobre Lamine Yamal y su proyección dentro del equipo. Indicó que el joven futbolista tiene condiciones que permiten establecer comparaciones con Messi, aunque subrayó que su desarrollo dependerá de su mentalidad.

“Es un elegido, todo depende de él”, comentó, al referirse al futuro del jugador. El exentrenador concluyó que Yamal ya se encuentra en un nivel competitivo alto, lo que lo coloca como una de las figuras a seguir en el entorno del Barcelona.

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