Cooper Flagg arrasa en la NBA y gana el Rookie del Año 2026

El alero llegó a la liga y respondió con cifras que marcaron diferencia en su primer año al promediar 21 puntos, 6.7 rebotes y 4.5 asistencias por partido

Cooper Flagg se lleva el Rookie del Año en la NBA. | IMÁGENES vía Reuters Connect

Cooper Flagg se quedó con el premio al Rookie del Año de la NBA 2026 tras una temporada en la que asumió un rol principal con los Dallas Mavericks y sostuvo una producción constante desde su debut. El reconocimiento lo coloca como el mejor novato del curso 2025-2026, en una votación en la que superó a otros candidatos como Kon Knueppel, de los Hornets, y VJ Edgecombe, de los Sixers, quienes también registraron números destacados a lo largo del calendario.

El alero estadounidense llegó a la liga con expectativas altas y respondió con cifras que marcaron diferencia en su primer año. Flagg promedió 21 puntos, 6.7 rebotes y 4.5 asistencias por partido, lo que lo convirtió en el novato más completo de la temporada de acuerdo con los criterios de votación. Su rendimiento incluyó actuaciones clave, entre ellas un partido de 51 puntos ante los Chicago Bulls, uno de los registros más altos para un debutante en los últimos años dentro de la NBA.

Además de ese juego, el jugador de Dallas firmó una racha de 96 puntos en dos partidos consecutivos, un dato que lo colocó en registros que no se veían desde la etapa de Wilt Chamberlain. Estos números reforzaron su candidatura en un contexto donde el rendimiento individual es determinante para este premio. Flagg también logró liderar a su equipo en varios apartados estadísticos, una situación poco frecuente para un jugador en su primer año dentro de la liga.

Su impacto se dio en una temporada de transición para los Mavericks, marcada por la salida de Luka Doncic, lo que abrió espacio para que el novato asumiera responsabilidades ofensivas desde el inicio. En ese escenario, Flagg respondió con regularidad y se mantuvo como una de las principales referencias del equipo durante el torneo. Su desempeño se mantuvo estable incluso en partidos de alta exigencia, lo que terminó por inclinar la votación a su favor.

La competencia por el galardón incluyó a otros jugadores con cifras relevantes. Kon Knueppel promedió 18.5 puntos y 5.3 rebotes con Charlotte, mientras que VJ Edgecombe registró 16 puntos, 5.8 rebotes y 4.2 asistencias con Philadelphia. Sin embargo, los registros de Flagg, junto con sus actuaciones en momentos clave, marcaron diferencia en la evaluación final.

Con 19 años, Cooper Flagg también se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en superar la barrera de los 50 puntos en un partido de la NBA, un dato que lo posiciona dentro de registros históricos desde su temporada de debut. El premio al Rookie del Año representa el primer reconocimiento a nivel profesional en su carrera y lo coloca como una de las figuras a seguir en la liga en los próximos años.

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