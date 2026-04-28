¡Tigres va por el doblete! Guido Pizarro quiere los títulos de Concachampions y Liga MX

El director técnico de los felinos de la UANL asegura que el plantel está comprometido y con la ilusión de conquistar ambas competencias

Guido Pizarro quiere ganar la Liga MX y la Concacaf. | Imago 7

Tigres encara la recta final del semestre con un objetivo claro: competir por los dos títulos en juego. El equipo dirigido por Guido Pizarro se mantiene con vida en la Liguilla del Clausura 2026 y en las semifinales de la Concachampions, en un calendario que exige resultados inmediatos.

El club regiomontano se prepara para una serie de partidos en pocos días que definirán su temporada. La carga de encuentros no ha cambiado el discurso del técnico ni del plantel, que apunta a cerrar el torneo con dos campeonatos.

Tigres aseguró su lugar en la Fiesta Grande de la Liga MX y se mantiene en la pelea por el título del Clausura 2026. En paralelo, el equipo disputa la Concachampions, donde alcanzó las semifinales y enfrentará una serie que definirá su pase a la final ante Nashville a partir de este martes en el GEODIS Park.

Guido Pizarro ha dejado claro que no existe una prioridad entre ambos torneos. El técnico señaló que el objetivo es competir por los dos títulos, respaldado en la capacidad del plantel para sostener el ritmo en ambas competencias.

“El objetivo era estar acá desde el primer día que iniciamos; independientemente, del trajín y la cantidad de partidos. El equipo es consciente y tiene las ganas y el compromiso de afrontar estas competiciones”, señaló Guido Pizarro, previo al primer enfrentamiento contra Nashville.

El entrenador también hizo énfasis en la preparación del equipo desde el inicio del semestre, con la intención de llegar a estas instancias en ambos torneos. “Al inicio del semestre, nos planteamos estar acá y nos hemos preparado para enfrentar estas instancias. Somos conscientes de que son fases de 180 minutos, tenemos plantel para poder pasar. La institución apunta a seguir avanzando”, apuntó.

El propio estratega argentino ha puesto el foco en la Concachampions, donde Tigres busca avanzar a la final. Pizarro reconoció la exigencia de estas eliminatorias y la importancia de sostener el rendimiento en partidos de ida y vuelta, en una etapa donde cada resultado tiene impacto directo.

Desde el interior del club, el mensaje se mantiene en la misma línea. Tigres encara los próximos compromisos con la meta de levantar tanto el título de la Liga MX como el de la Concacaf Champions Cup 2026.

El calendario inmediato pondrá a prueba la gestión del plantel y las decisiones del cuerpo técnico. En las semifinales del torneo internacional se medirán a Nashville este martes en el duelo de ida, mientras que en el Clausura 2026 chocará con Chivas el próximo fin de semana en la ida de los cuartos de final.

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