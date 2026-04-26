Playoffs NBA 2026: resultados y quién gana el Juego 4 de las series hoy 26 de abril

Los Raptors aprovecharon la localía e igualaron la serie ante Cleveland en el primer partido de la jornada dominical

Raptors y Cavs mantienen el equilibrio tras cuatro partidos | Imagn Images

Resultados NBA hoy: ¿cómo van los juegos de los Playoffs NBA 2026?

Este domingo 26 de abril se disputa el octavo día de la primera ronda de los Playoffs de la NBA. Cuatro partidos en cartelera, incluyendo el primer juego de eliminación en Houston. Los Rockets reciben a los Lakers con la obligación de ganar el Juego 4 para extender la serie. LeBron James y compañía buscarán su segunda victoria de visita para barrer a su rival y asegurar el boleto a la segunda ronda. En la historia de la NBA, ningún equipo ha remontado una desventaja de 0-3 en los Playoffs. 159 lo intentaron y ninguno lo consiguió, con apenas cuatro alcanzando un Juego 7.

Cleveland Cavaliers 89-93 Toronto Raptors

Toronto igualó la serie ante Cleveland | Imagn Images

Los Toronto Raptors igualaron la serie tras vencer por 93-89 a Cleveland Cavaliers en el Juego 4 de la primera ronda de la Conferencia Este. Con el triunfo, la eliminatoria quedó 2-2 y se trasladará a Cleveland para el quinto partido.

El encuentro estuvo marcado por la baja efectividad ofensiva de ambos equipos. Toronto terminó con 32% en tiros de campo (31 de 97) y apenas 4 de 30 en triples, mientras que Cleveland tampoco logró imponer condiciones con regularidad. Aun así, el juego se mantuvo cerrado durante los cuatro periodos.

Brandon Ingram y Scottie Barnes lideraron a los Raptors con 23 puntos cada uno. Ingram, pese a iniciar con 1 de 10 en tiros, encadenó triples clave antes del descanso, en una seguidilla de 10-0 para los locales y aportó jugadas en el cierre. Barnes añadió 9 rebotes y 6 asistencias, además de encestar tiros libres decisivos en el último minuto.

B.I. GIVES TORONTO THE LEAD AT THE HALF!



10-0 RUN TO END Q2 FOR THE RAPTORS 🔥 pic.twitter.com/MLQH1CKBRn — NBA (@NBA) April 26, 2026

Por Cleveland, Donovan Mitchell sumó 20 puntos, aunque con baja eficiencia (6 de 24 en campo), mientras que James Harden registró 19 puntos y múltiples pérdidas en la primera mitad. El equipo acumuló 18 pérdidas de balón, factor que condicionó su intento de remontada.

La victoria se decidió en los minutos finales. Con el marcador apretado, Barnes convirtió tiros libres a falta de 34 segundos para tomar la ventaja definitiva, y la defensa local limitó a Cleveland en las últimas posesiones. El Juego 5 se disputará en Cleveland este miércoles 29 de abril, con la serie empatada y sin margen claro entre ambos equipos.

Juegos de los NBA Playoffs 2026 hoy 26 de abril: horarios oficiales

Este domingo 26 de abril, la NBA presenta una cuádruple cartelera en la primera ronda de los Playoffs. El platillo principal llegará en punto de las 19:30 horas, con el primer partido de eliminación en la postemporada. Los Lakers regresan a casa de los Rockets con intención de completar la barrida y asegurar el boleto a la segunda ronda.

Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors | 11:00 horas CDMX | Juego 4 | ESPN

San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 13:30 horas CDMX | Juego 3 | Prime Video

Boston Celtics en Philadelphia 76ers | 17:00 horas CDMX | Juego 4 | Prime Video

Los Angeles Lakers en Houston Rockets | 19:30 horas CDMX | Juego 4 | Prime Video

Para este lunes 27 de abril, hay tres partidos programados, con dos duelos de posible eliminación. Orlando y Detroit abrirán la actividad con el Magic en ventaja por 2-1. Más tarde, los Suns buscarán evitar la barrida en casa ante el Thunder y los Timberwolves tendrán la oportunidad de sentenciar su serie ante Denver, aunque lo harán sin Anthony Edwards, quien sufrió una lesión en el Juego 4.

Detroit Pistons en Orlando Magic | 18:00 horas CDMX | Juego 4 | ESPN y Dinsey +

Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | 19:30 horas CDMX | Juego 4 | ESPN y Dinsey +

Minnesota Timberwolves en Denver Nuggets | 20:30 horas CDMX | Juego 5 | ESPN y Dinsey +

¿Cuántos juegos se deben ganar para avanzar a las finales de la NBA 2026? Reglas y criterios

Desde la temporada 2003, todas las series de postemporada de la NBA son a ganar cuatro de siete partidos. El formato es 2-2-1-1-1, con ventaja de localía para el equipo con mejor marca de la llave, que recibe el Juego 1, 2, 5 y 7.

¿Cómo van las series de la primera ronda eliminatoria de los Playoffs de la NBA? Resultados completos

Con los partidos de hoy, seis de las ocho series de primera ronda llegarán al Juego 4. Solo Suns-Thunder y Magic-Pistons tendrán el cuarto de la serie hasta el lunes. El panorama está así:

CONFERENCIA ESTE (1) Pistons 1-2 (8) Magic (2) Celtics 2-1 (7) 76ers (3) Knicks 2-2 (6) Hawks (4) Cavs 2-2 (5) Raptors

CONFERENCIA OESTE (1) Thunder 3-0 (8) Suns (2) Spurs 2-1 (7) Trail Blazers (3) Nuggets 1-3 (6) Timberwolves (4) Lakers 3-0 (5) Rockets



¿Quién transmite en vivo los Playoffs de la NBA y dónde ver por TV y online?

En México, los partidos de los Playoffs de la NBA se pueden seguir en ESPN y Amazon Prime, además del NBA League Pass. Para este domingo 26 de abril, esta es la distribución de canales:

Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors ESPN y Dinsey +

San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers Prime Video

Boston Celtics en Philadelphia 76ers Prime Video

Los Angeles Lakers en Houston Rockets | Prime Video

Calendario Playoffs NBA 2026 completo

Las fechas clave de los NBA Playoffs 2026, incluyendo los inicios de las siguientes rondas:

14 a 17 de abril: torneo Play In

18 de abril: inicio de la primera ronda

4 de mayo: inicio de las semifinales de conferencia (podría adelantarse al 2 o 3 de mayo)

10 de mayo: Lotería del NBA Draft 2026

19 de mayo: inicio de la final de la Conferencia Este (puede adelantarse al día 17)

20 de mayo: inicio de la final de la Conferencia Oeste (puede adelantarse al día 18)

3 de junio: Juego 1 Finales NBA

5 de junio: Juego 2 Finales NBA

8 de junio: Juego 3 Finales NBA

10 de junio: Juego 4 Finales NBA

13 de junio: Juego 5 Finales NBA (de ser necesario)

16 de junio: Juego 6 Finales NBA (de ser necesario)

19 de junio: Juego 7 Finales NBA (de ser necesario)

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