Escándalo total: Mariano Torres y el informe que tiene en vilo a Saprissa

El hecho se produjo durante el partido frente a Puntarenas FC, que tuvo que detenerse por alteraciones en las gradas.

Mariano Torres podría ser sancionado | Captura: Tigo Sports

La jornada reciente en el fútbol costarricense dejó bajo revisión un episodio que involucra al capitán de Deportivo Saprissa, Mariano Torres, y al comisario de Unafut, Erick Mora, durante el partido disputado en el estadio Miguel “Lito” Pérez ante Puntarenas FC. El hecho ya está en análisis disciplinario.

En el entorno de Deportivo Saprissa el caso tomó relevancia por el momento del calendario en que aparece. Con las semifinales del Clausura 2026 ante Municipal Liberia a la vuelta de la esquina, la situación abre un escenario de incertidumbre respecto a la posible participación de Mariano Torres, habitual titular y referente del equipo.

El hecho se produjo durante el partido frente a Puntarenas FC, que tuvo que detenerse por alteraciones en las gradas. En medio de esa pausa, se dieron acercamientos de jugadores hacia la zona afectada para intentar bajar la tensión, aunque posteriormente quedó registrado un episodio puntual que fue incluido en el informe arbitral y ahora está bajo revisión disciplinaria.

De acuerdo con el reporte arbitral, el hecho ocurrió mientras el encuentro estaba detenido. El documento describe un contacto entre Torres y el comisario Erick Mora relacionado con el teléfono del funcionario durante la gestión del incidente.

Las imágenes de transmisión televisiva muestran la interacción entre ambas partes en ese momento del juego. Ese material ya fue incorporado al expediente que analiza el Tribunal Disciplinario de la Unafut.

Mariano Torres arremetió contra el comisario de Unafut. pic.twitter.com/DzBTyguo2s — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 26, 2026

Lo que dice el reglamento

El artículo 38 del reglamento disciplinario establece sanciones por conductas graves contra oficiales de partido. En casos de insultos o gestos ofensivos, las sanciones van de 3 a 5 partidos de suspensión, además de multas económicas.

Cuando existe contacto físico o acciones de fuerza, el castigo aumenta a 4 a 6 partidos de suspensión, con multas más altas según reincidencia.

En escenarios más graves, especialmente cuando se trata de agresiones directas a oficiales de partido, el reglamento contempla sanciones que pueden ir de 2 meses hasta 2 años de suspensión, dependiendo de la valoración del Tribunal.

En este caso, la posible sanción para Mariano Torres podría ubicarse entre 3 y 5 partidos, aunque si se interpreta como agresión con mayor gravedad, el castigo podría escalar a varias semanas o incluso meses fuera de competencia.

El proceso disciplinario continúa en manos de la Unafut, a la espera de una resolución que definirá el alcance de la sanción en plena fase decisiva del torneo.

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