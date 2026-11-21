Sigue toda la actualidad del reality show más polémico de la actualidad en México

¿Quién saldrá de La Mansión VIP 2? | @lamansionvipmx

La segunda temporada de La Mansión VIP continúa con una nueva semana de competencia, enfrentamientos y cambios entre sus participantes. El reality show conducido por HotSpanish se prepara para su segunda gala de eliminación, en la que otro habitante deberá abandonar la residencia y despedirse de la posibilidad de ganar el premio de dos millones de pesos.

Después de la primera eliminación, ocurrida el domingo 15 de noviembre, los concursantes buscan conservar el respaldo del público a través de las votaciones y los puntos acumulados durante la semana. Tony Aguirre, Itatí López y Jorjais se mantienen entre los participantes con mayor apoyo, mientras otros habitantes ocupan las últimas posiciones de la clasificación.

La expectativa aumenta de cara a la siguiente expulsión, programada para el domingo 22 de noviembre de 2026. Las nominaciones, los beneficios obtenidos en las pruebas y las votaciones serán determinantes para conocer al segundo eliminado. Aquí te contamos cuándo será la gala, dónde verla en vivo y cómo avanzan las preferencias del público.

La Mansión VIP 2: ¿Cuándo y a qué hora es la eliminación?

La segunda gala de eliminación de La Mansión VIP 2 se celebrará el domingo 22 de noviembre de 2026, conforme al calendario semanal del programa. La primera ceremonia comenzó a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, horario que sirve como referencia para la siguiente transmisión, aunque está sujeto a confirmación de la producción. Las nominaciones se realizan los sábados, mientras que los domingos se anuncia al participante que debe abandonar la competencia.

¿Dónde ver en vivo La Mansión VIP 2 y quiénes son los nominados?

La eliminación podrá seguirse completamente gratis a través del canal HotSpanish Vlogs en YouTube, donde también se ofrece una transmisión de la convivencia durante las 24 horas. Para ver la gala, los espectadores deberán ingresar al canal oficial y seleccionar la emisión en directo correspondiente a La Mansión VIP 2, sin necesidad de contratar televisión de paga o una plataforma adicional.

Respecto a los nominados, la placa definitiva de la segunda semana se conocerá durante las actividades de hoy sábado 21 de noviembre. En la primera eliminación, los habitantes que estuvieron en riesgo fueron Bellakath, Doña Alegría, La Cukis y Abel Robles, de los cuales solamente este último abandonó el programa.

¿Cómo van las votaciones en la primera semana de La Mansión VIP 2?

Las votaciones de la primera semana concluyeron el sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas, y Abel Robles recibió el menor apoyo entre los cuatro nominados. Para la segunda semana, la clasificación difundida el viernes 20 de noviembre colocaba a Tony Aguirre en el primer lugar, seguido de Itatí López, Jorjais y Jlexis. La Cukis, Paolita Suárez, Odette Orlena y Bellakath aparecían en las posiciones siguientes.

En la parte baja de la tabla figuraban Rod Contreras, Yetus Prime y Deiby Ruiz, por lo que podrían enfrentar mayores dificultades para mantenerse en la competencia. Sin embargo, estas posiciones no representan el resultado definitivo de la eliminación. La audiencia puede apoyar a sus favoritos mediante votos gratuitos en lamansionvip.com y aportaciones por Súper Chat en YouTube, de acuerdo con los periodos y condiciones que establezca la producción.

¿Quiénes han sido eliminados de La Mansión VIP 2, al momento?

Abel Robles es el primer y único participante eliminado oficialmente por votación del público, después de abandonar la residencia el domingo 15 de noviembre. No obstante, el programa registra otras dos salidas: Dani Flow y Jorge Durán Castro, quienes decidieron retirarse voluntariamente durante los primeros días.

Tras estos movimientos, la producción incorporó nuevos integrantes, entre ellos La Gaby Mendoza, Yetus Prime y Deiby Ruiz. El nombre del segundo eliminado se conocerá durante la gala del 22 de noviembre.