Rockstar Games prepara el estreno de GTA 6 con un álbum que reúne a artistas de pop, hip-hop, rock y música mexicana, con 34 canciones y colaboraciones

La banda sonora de GTA 6 reúne 34 canciones. | @RockstarGames

Grand Theft Auto VI (GTA 6) está a unas horas de su lanzamiento y Rockstar Games prepara su regreso con una banda sonora que reúne a figuras de la música internacional. Dua Lipa, Travis Scott, Lana Del Rey, Cardi B, Fuerza Regida y Omar Apollo aparecen entre los artistas incluidos en la lista de 34 canciones de Grand Theft Auto VI: The Album, el disco que acompañará el estreno del videojuego este jueves 19 de noviembre de 2026.

La presencia de Fuerza Regida representa uno de los principales atractivos para el público mexicano, pues la agrupación de música regional figura con el tema Suzuki, mientras que Omar Apollo, cantante estadounidense de raíces mexicanas, aparece con No Me Busques. Ambos forman parte de una selección que también incluye a JENNIE, Rauw Alejandro, Camila Cabello, Burna Boy y el dúo francés Justice.

La música ha sido parte de la identidad de Grand Theft Auto desde sus primeras entregas, principalmente a través de estaciones de radio que los jugadores pueden escuchar al conducir por las ciudades del videojuego. En GTA 6, la historia de Jason y Lucia se desarrollará en Vice City y el estado ficticio de Leonida, un escenario inspirado en Florida que contará con música de distintos géneros y artistas.

Rockstar confirmó que el álbum oficial contará con 34 canciones originales y que estará disponible a través de plataformas de streaming. Sin embargo, aunque ya se publicaron algunos sencillos, la relación completa de temas que circula en medios especializados procede de una lista difundida antes del lanzamiento. Por ello, algunos títulos y colaboraciones todavía están sujetos a confirmación oficial.

GTA 6: ¿Dónde se puede escuchar el soundtrack completo?

Grand Theft Auto VI: The Album estará disponible en las principales plataformas de música digital, entre ellas Spotify, Apple Music y otros servicios de streaming. Rockstar Games anunció el disco en colaboración con Atlantic Records el 17 de septiembre de 2026 y habilitó la opción de guardarlo anticipadamente, además de abrir pedidos para sus ediciones físicas en vinilo y CD. La compañía anunció inicialmente el 19 de noviembre de 2026 como fecha de publicación del álbum, en coincidencia con el estreno del videojuego.

Antes de la publicación completa, Rockstar permitió escuchar seis sencillos del proyecto, entre los que figuran RHYNO, de Travis Scott; Don’t Chart, de Cardi B; y Blood in Your Eyes, de Tove Lo. También se encuentra disponible Flower in a Hurricane, colaboración de Justice con Tame Impala, SZA y King Gizzard & the Lizard Wizard, tema utilizado en el tráiler de lanzamiento del videojuego.

El álbum permitirá escuchar las canciones fuera del juego, aunque Rockstar todavía no ha detallado si los 34 temas aparecerán en las estaciones de radio de Vice City desde el primer día. La compañía también anticipó información adicional sobre la música instrumental creada para GTA 6, por lo que el disco de canciones y la banda sonora incidental deben considerarse proyectos distintos.

Estas son las 34 canciones que sonarán en GTA 6

La lista difundida para Grand Theft Auto VI: The Album reúne 34 canciones de artistas internacionales, con géneros que van del hip-hop y el pop hasta la electrónica, el rock y la música mexicana. Entre los nombres destacan Dua Lipa, Travis Scott, Lana Del Rey, Playboi Carti, Cardi B, Fuerza Regida y Omar Apollo.

La agrupación Fuerza Regida aparece en el décimo lugar con Suzuki, mientras que Omar Apollo ocupa la posición 31 con No Me Busques. Su inclusión amplía la presencia de músicos vinculados con México dentro de la franquicia, cuyo universo ha incorporado estaciones de radio con canciones en español en entregas anteriores. La lista debe considerarse provisional hasta que Rockstar y Atlantic Records publiquen los créditos definitivos del álbum.

N.º Canción Artista 1 Starting from Zero Justice ft. Michael McDonald 2 That’s It Yung Lean, Future y Metro Boomin 3 Ahh Yea Playboi Carti 4 RHYNO Travis Scott 5 SexMagic CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. y Étienne de Crécy 6 Flower in a Hurricane Justice, Tame Impala, SZA y King Gizzard & the Lizard Wizard 7 Go Easy Dua Lipa 8 Last Thing You Need Morgan Wallen 9 X Jhayco 10 Suzuki Fuerza Regida 11 Macacoa 2000 Rauw Alejandro 12 Dance with Me A Boogie wit da Hoodie ft. Elkan 13 Bigger Burna Boy 14 Count Up Gunna 15 Let’s Rock Kodak Black y Don Toliver 16 Wakin Up Flex Young Thug 17 IKYFL Tee Grizzley 18 TF? Don Toliver 19 Don’t Chart Cardi B 20 GMA JT 21 Power Trip JENNIE 22 Blood in Your Eyes Tove Lo 23 Fast Emotion Zara Larsson 24 Sweet Like Candy Camila Cabello 25 Only One Fcukers 26 Sandunguea Arca 27 TRDWFE Rina Sawayama 28 All Again Rose Gray 29 Crazy for You Lana Del Rey 30 Lárgate Kali Uchis y Helado Negro 31 No Me Busques Omar Apollo 32 Bright Lights, Big City Keith Richards 33 Stone Kold Krazy Luuv Jesse Johnson y Dâm-Funk 34 Overtown Lights Stanley Clarke, Yussef Dayes y Robert Glasper

La participación de Fuerza Regida y Omar Apollo coloca a la música vinculada con México dentro de uno de los lanzamientos de videojuegos de 2026. El disco también incluye colaboraciones entre artistas de distintos géneros, como Justice con SZA y Tame Impala, además de la presencia de Keith Richards, guitarrista de The Rolling Stones.

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¿Qué día y a qué hora sale GTA 6 en México?

GTA 6 se estrenará el jueves 19 de noviembre de 2026 a las 00:00 horas, tiempo del centro de México, según los horarios de desbloqueo regional reportados por las tiendas digitales. Esto significa que los jugadores de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey podrán iniciar la nueva aventura de Rockstar desde la medianoche del miércoles al jueves.

Grand Theft Auto VI estará disponible desde su lanzamiento en PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X y Xbox Series S. Rockstar Games no ha confirmado una fecha de estreno para PC, por lo que los usuarios de computadoras tendrán que esperar información sobre una posible versión.

La nueva entrega llegará más de 13 años después del lanzamiento de Grand Theft Auto V, publicado en septiembre de 2013. Jason y Lucia protagonizarán una historia ambientada en Vice City y Leonida, mientras que la banda sonora acompañará los recorridos por las calles, carreteras y escenarios del videojuego. Con la presencia de Fuerza Regida, Omar Apollo y figuras internacionales, la música será uno de los elementos que marcarán el regreso de GTA.