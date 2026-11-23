El Coloso de Santa Úrsula presenta algunos daños superficiales después del 49ers vs Vikings y tendrá pocos días para recibir a América y Cruz Azul

La cancha muestra algunos tallones tras la NFL | Alejandra Suárez, Claro Sports

El Estadio Azteca tendrá una semana de intensa actividad después del regreso de la NFL a la Ciudad de México. El encuentro entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings dejó algunas marcas sobre el terreno de juego, que ahora deberá acondicionarse para recibir los partidos de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. Con América y Cruz Azul clasificados entre los primeros lugares, el Coloso de Santa Úrsula tendrá compromisos de Liguilla el sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

Las primeras imágenes de la cancha después del encuentro de fútbol americano muestran diversos sectores con desgaste, principalmente cerca de las líneas pintadas y en zonas donde el pasto sufrió desprendimientos. Aunque se observan algunos tallones y pequeñas áreas con tierra expuesta, las afectaciones visibles no parecen ser profundas ni extenderse de manera uniforme por toda la superficie, por lo que el estado general del campo resulta menos alarmante de lo que podría suponerse después de un evento de estas características.

La preocupación por las condiciones del césped no comenzó con el partido de la NFL. El inmueble ha tenido que adaptarse a diferentes espectáculos deportivos y musicales durante los últimos meses, incluidos los conciertos de Elton John, celebrados el 2 y 3 de octubre. A ello se suma la programación de Ricardo Arjona para el 19 y 20 de diciembre, fechas que volverán a exigir una transformación del estadio después de la actividad futbolística.

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Así quedó el césped del Estadio Azteca después del 49ers vs Vikings

La cancha muestra algunos tallones tras la NFL | Alejandra Suárez, Claro Sports

Las fotografías tomadas por Claro Sports al finalizar el encuentro permiten identificar pequeñas zonas donde el césped se levantó por la fricción y los movimientos de los jugadores. En algunos sectores aparecen marcas irregulares y fragmentos de tierra descubierta, mientras que las líneas blancas utilizadas para delimitar el emparrillado permanecen sobre la superficie. Sin embargo, la mayor parte del pasto conserva su cobertura verde y no se aprecian daños extensos en las áreas fotografiadas.

Uno de los puntos que llama la atención es la presencia de tallones cerca de las marcas del campo y en sectores donde hubo mayor actividad durante el partido. Estas huellas forman parte del desgaste que puede experimentar una cancha sometida a cambios de dirección, frenadas y contacto constante. Aunque visualmente las afectaciones parecen localizadas, será necesario revisar la firmeza de esas áreas para determinar los trabajos de mantenimiento que requiere el terreno de juego.

América y Cruz Azul jugarán la Liguilla en el Estadio Azteca

La principal exigencia para los encargados del inmueble será preparar el campo para dos partidos de eliminación directa durante el mismo fin de semana. América terminó tercero en la clasificación general y enfrentará a Monterrey, mientras que Cruz Azul, segundo de la tabla, tendrá como rival a León. Ambos clubes cuentan con la ventaja de cerrar sus respectivas eliminatorias como locales, por lo que el Estadio Azteca volverá a recibir actividad de la Liga MX pocos días después del espectáculo de la NFL.

El calendario contempla los partidos de vuelta para el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, lo que deja menos de una semana entre el encuentro de fútbol americano y la definición de los primeros semifinalistas. Durante ese periodo deberán atenderse los sectores afectados, retirar o cubrir las marcas utilizadas por la NFL y recuperar las condiciones necesarias para disputar los compromisos de fútbol. La cercanía entre ambos encuentros también obligará a realizar trabajos adicionales de mantenimiento entre una jornada y otra.

La cancha muestra algunos tallones tras la NFL | Alejandra Suárez, Claro Sports

Los conciertos de Elton John y Arjona aumentan la exigencia sobre el campo

El césped del Coloso de Santa Úrsula ha despertado especial interés por la cantidad de eventos programados en el recinto. Apenas en octubre, Elton John ofreció dos conciertos que requirieron adecuaciones para recibir al público y montar la producción musical. Posteriormente llegó la transformación para el partido entre 49ers y Vikings, que implicó la instalación de postes, señalizaciones especiales y estructuras relacionadas con el espectáculo de medio tiempo.

La actividad tampoco terminará con la Liguilla. Ricardo Arjona tiene programadas dos presentaciones para el 19 y 20 de diciembre, de modo que el estadio deberá continuar con sus labores de conservación y preparación para diferentes tipos de espectáculos. Por ahora, las imágenes posteriores al encuentro de la NFL ofrecen un panorama de afectaciones superficiales y localizadas, aunque la verdadera prueba llegará cuando América y Cruz Azul disputen sus partidos de vuelta en una cancha que tendrá que responder a dos compromisos decisivos en días consecutivos.

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