Apréndetelos para sacarle el mayor provecho al videojuego que marcará el final del 2026

Lista de todos los trucos de GTA 6. | @GTAVI_Countdown

Grand Theft Auto VI (GTA 6) está por llegar a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y una de las principales dudas entre los jugadores es cómo conseguir dinero, desbloquear vehículos, obtener armas y activar los códigos que permiten modificar la experiencia dentro de Vice City y el estado de Leonida. La nueva entrega de Rockstar Games incorpora un sistema de trucos con requisitos que los usuarios deberán completar para tener acceso a sus beneficios.

GTA 6 cuenta con 61 trucos distribuidos en cinco categorías: jugador, combate, vehículos, entorno y filtros de pantalla, de acuerdo con las primeras guías especializadas. Sin embargo, existe una condición: primero es necesario terminar la historia principal y superar determinados desafíos. Hasta el 18 de noviembre se han publicado 17 combinaciones completas, mientras que las restantes siguen pendientes de comprobar.

El videojuego también introduce mecánicas relacionadas con el perfil criminal de Jason y Lucía, la administración del dinero y el uso del maletero para guardar armas y otros objetos. Estas características pueden influir en el desarrollo de las misiones, las persecuciones policiales y las decisiones que toman los protagonistas durante la aventura.

¿Cómo crear tu perfil criminal en GTA 6? Paso a paso para tener coches, armas y maletero

Una de las novedades de GTA 6 es el perfil criminal, un sistema que registra las decisiones de Jason Duval y Lucía Caminos. A diferencia de otros títulos de la franquicia, las acciones pueden modificar la reputación de los protagonistas e influir en el desarrollo de la historia. No es necesario crear una cuenta adicional: el perfil se construye de forma automática a partir de las actividades del jugador.

Según las primeras guías, los asesinatos, atropellos y ataques contra otros personajes pueden afectar el perfil criminal, mientras que ayudar a personas o completar determinadas situaciones sin recurrir a la violencia permite desarrollar un comportamiento diferente. Este sistema se relaciona con las decisiones que conducen a los distintos finales de la aventura.

Para comenzar a construir tu perfil criminal y administrar tus recursos, estos son los pasos que debes considerar:

Inicia la historia principal: conoce a Jason y Lucía, completa las primeras misiones y comienza a desarrollar el perfil criminal de cada personaje. Elige cómo completar las misiones: algunas situaciones permiten actuar con sigilo, evitar enfrentamientos o incapacitar enemigos sin eliminarlos. Consigue y registra vehículos: avanza en la historia para acceder a herramientas de robo, garajes y servicios que permiten conservar automóviles. Organiza armas y equipamiento: utiliza el maletero de tu vehículo para almacenar el arsenal, ropa y objetos obtenidos durante las misiones. Administra el dinero: deposita las ganancias en el banco y evita transportar grandes cantidades de efectivo o mercancía robada. Cuida la relación entre los protagonistas: las decisiones, el nivel de afinidad entre Jason y Lucía y los ahorros familiares pueden tener consecuencias en la historia.

El maletero es uno de los elementos que adquieren mayor importancia en GTA 6. Además de guardar armas, permite transportar el botín y conservar ropa para cambiar de apariencia durante una persecución. Por eso, perder un vehículo que contiene equipamiento puede representar una pérdida de recursos.

En cuanto al dinero, los primeros análisis identifican el robo y venta de automóviles, los atracos a joyerías, bancos y establecimientos, así como las operaciones contra bandas criminales como alternativas para aumentar las ganancias. No obstante, morir durante una operación puede significar la pérdida del dinero en efectivo y del botín que el personaje lleva consigo.

Trucos y códigos GTA 6 para PS5 y Xbox Series X|S: ¿Cuáles son y cómo desbloquearlos? Lista completa

Los trucos de GTA 6 no se encuentran disponibles desde el inicio de la aventura. Las guías coinciden en que es necesario completar la campaña principal para acceder al menú correspondiente. Después, cada código exige superar un desafío para desbloquear su función.

El procedimiento reportado para introducir las combinaciones en ambas consolas es el siguiente:

PlayStation 5 | Abre el teléfono con la cruceta hacia arriba, mantén L1 y pulsa R1. Después introduce la secuencia de direcciones.

| Abre el teléfono con la cruceta hacia arriba, mantén L1 y pulsa R1. Después introduce la secuencia de direcciones. Xbox Series X|S | Abre el teléfono con la cruceta hacia arriba, mantén LB y pulsa RB. Utiliza la misma combinación de direcciones.

Una vez completada la historia, los jugadores pueden consultar los trucos en Menú de pausa → Progreso → Trucos. Las combinaciones aparecen organizadas según su categoría y el avance de cada usuario.

Atención: activar trucos deshabilita la obtención de trofeos y logros, además de impedir guardar el progreso durante esa sesión. Por ello, conviene conservar una partida anterior a su utilización.

Lista de los 17 códigos de GTA 6 publicados hasta el 18 de noviembre

Las flechas representan direcciones de la cruceta. Estas combinaciones proceden de guías especializadas y todavía no constituyen una lista oficial publicada por Rockstar Games.

Truco Código Requisito 250,000 dólares ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ → Terminar la historia Concentración ilimitada ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ → Terminar la historia Aumentar nivel de alerta ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑ Escapar 25 veces de una persecución de 3 estrellas Blindaje corporal ↓ ↑ ← ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ Completar 100 entrenamientos Munición máxima ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↑ ↓ ← Obtener 25 medallas de bronce o superiores en las galerías de tiro Munición infinita ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↓ Conseguir 25 medallas de plata o superiores Sin recarga ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↑ Conseguir 25 medallas de oro Fuerza de ataque ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ ↓ Terminar la historia Balones explosivos ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ → Causar daño explosivo a 20 enemigos Fuerza vehicular ↓ ↑ ← ← → ↓ ← ↑ ↓ Eliminar 25 enemigos con vehículos Maibatsu Boomazoom ← ↑ → ↓ ← ← ↑ ← Completar cinco retos de compras MTL Pumper ← ↑ → ↓ ← → → ↑ Requisito pendiente de confirmar HVY Bulldozer ← ↑ → ↓ ← → → ↓ Descubrir el vehículo en el menú Progreso Cambiar el clima ↓ → ↑ ↓ → ↑ → Terminar la historia Cataclismo ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← → → Descubrir Martha’s Vamos en Progreso Casa de muñecas ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ↓ → Pasar ocho horas con tu pareja Gloria marchita ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ← → Atracar 50 tiendas con tu pareja

El código para obtener 250,000 dólares es uno de los principales atractivos de esta recopilación. También destaca la concentración ilimitada, que evita el agotamiento del recurso utilizado durante determinadas secuencias de conducción y combate.

¿A qué hora se estrena GTA 6 en México y qué hago si aún no lo descargo? Todo lo que debes saber

GTA 6 se estrena oficialmente el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 00:00 horas, tiempo del centro de México, para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar Games confirmó que la activación digital se realizará a medianoche en la zona horaria correspondiente a cada región.

Para quienes todavía no han descargado el videojuego, la precarga permite instalar sus archivos antes del estreno sin tener que esperar hasta la medianoche. En PlayStation 5 es necesario localizar el título adquirido en la biblioteca de juegos, comprobar que la descarga esté disponible y tener activadas las descargas automáticas si se desea utilizar esa función.

En Xbox Series X|S, el procedimiento requiere buscar el título en la biblioteca de juegos adquiridos y seleccionar la opción de instalación. Para la descarga automática, Rockstar recomienda mantener habilitadas las actualizaciones y dejar la consola encendida o en modo de suspensión. La instalación puede requerir hasta 212 GB de almacenamiento, dependiendo de la consola. Los jugadores que adquieran una versión física con código en caja deberán canjearlo y descargar el archivo, ya que esa presentación no incluye un disco.

Si la precarga presenta problemas, se recomienda verificar el almacenamiento disponible, comprobar la conexión a internet y revisar que la compra esté asociada a la cuenta correcta. Las páginas oficiales de asistencia de PlayStation y Xbox cuentan con procedimientos para resolver problemas de instalación.

De esta manera, los usuarios podrán comenzar a recorrer Vice City desde el lanzamiento, aunque los trucos de GTA 6 exigirán avanzar por la historia y cumplir los desafíos establecidos antes de poder utilizar sus combinaciones.