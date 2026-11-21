Cinco mujeres disputarán su permanencia en Exatlón México este domingo 22 de noviembre. Las filtraciones apuntan a una integrante del Equipo Azul

¿A qué hora empieza y dónde ver en vivo Exatlón México 2026? | @ExatlonMX

La décima temporada de Exatlón México 2026 cierra su semana 13 con un nuevo Domingo de Eliminación, programado para este 22 de noviembre. En esta ocasión, cinco mujeres estarán en riesgo de abandonar la competencia, después de una serie de enfrentamientos en los que el Equipo Azul consiguió dos victorias y complicó la situación de sus rivales.

La expectativa también ha crecido por las filtraciones que circulan en redes sociales, donde ya se menciona el nombre de una posible eliminada. Marianela Rodríguez, del Equipo Azul, aparece como la principal candidata a despedirse del reality, aunque las integrantes del Equipo Rojo también enfrentan un escenario complicado tras las últimas Batallas por la Supervivencia.

Se filtró un nombre y esta atleta sería la eliminada de Exatlón México este domingo 22 de noviembre

Marianela Rodríguez es la principal candidata a quedar eliminada de Exatlón México este domingo 22 de noviembre, de acuerdo con las versiones que circulan en redes sociales. La integrante del Equipo Azul llegó recientemente como refuerzo para ocupar el lugar de Paulina Menchaca.

La atleta celeste ha tenido dificultades para conseguir resultados constantes desde su incorporación. Sin embargo, durante la jornada del jueves consiguió superar a Sofía Arroyo en la Zona de Peligro, resultado que provocó la sentencia de la competidora roja. A pesar de esa victoria, su rendimiento acumulado sigue siendo uno de los factores que alimentan las versiones sobre su posible salida.

Joana Vidal Custodio, del Equipo Rojo, es otra de las participantes señaladas en los rumores de eliminación. En redes sociales también circuló una versión sobre una posible eliminación de Doris del Moral. Hasta el momento, ninguna de estas filtraciones cuenta con confirmación oficial y la identidad de la eliminada se conocerá durante el programa del domingo.

¿A qué hora empieza el Domingo de Eliminación y dónde ver en vivo Exatlón México 2026?

El próximo Domingo de Eliminación de Exatlón México se transmitirá el 22 de noviembre de 2026, a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. La audiencia también podrá seguir la transmisión en vivo mediante el sitio oficial de TV Azteca y su señal digital.

¿Quiénes son los atletas en riesgo para el Domingo de Eliminación?

La semana 13 de Exatlón México está destinada a una eliminación femenil. Sofía Arroyo, del Equipo Rojo, es una de las participantes que ya tiene asegurada su presencia en el Duelo de Eliminación. La competidora quedó sentenciada después de terminar en la última posición de la Zona de Peligro durante la jornada del jueves 19 de noviembre, cuando fue superada por Marianela Rodríguez.

La integrante azul también aparece entre las atletas en riesgo. A ella se suman Joana Vidal Custodio y Montse Mejía, ambas del Equipo Rojo, señaladas por su rendimiento acumulado. En el caso de Mejía, su situación física ha complicado su participación, pues el viernes 20 de noviembre quedó fuera de las pruebas por motivos médicos.

El panorama se complicó todavía más para las escarlatas después de las dos derrotas sufridas el viernes 20 de noviembre. Los Azules ganaron la segunda Batalla por la Supervivencia y posteriormente se impusieron por 8-5 en el circuito de la mina, resultado que dejó una nueva plaza de eliminación del lado rojo.

La tensión entre ambos equipos también aumentó durante esa jornada, cuando Adrián Leo protagonizó un enfrentamiento verbal con Daniel Ávila. Heliud Pulido tuvo que intervenir para evitar que la discusión pasara a mayores, mientras Emilio Rodríguez cuestionó la actitud del integrante azul.

Todos los eliminados de Exatlón México 2026: lista completa por equipos

La décima temporada de Exatlón México ha registrado distintas bajas desde su inicio, tanto por derrotas en los Duelos de Eliminación como por lesiones que han obligado a algunas participantes a abandonar el programa.

La salida más reciente fue la de Jerry Lizárraga, conocido como ‘Love Machine’, quien quedó eliminado el domingo 15 de noviembre, después de disputar un enfrentamiento contra sus compañeros Daniel Ávila, Heliud Pulido y Aristeo Cázares.

Eliminados del Equipo Rojo

Anaid Torres: 30 de agosto de 2026.

Pablo Franco: 4 de octubre de 2026.

Ella Bucio: 11 de octubre de 2026, salida por lesión.

Zudikey Rodríguez: noviembre de 2026, salida por lesión.

Jerry Lizárraga: 15 de noviembre de 2026.

Eliminados del Equipo Azul