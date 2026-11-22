Dr. Kaboom, Roseta Palomares, Ana Conda, Licua Checo, Patito Feo y Alex Loro son algunos de los personajes que despiertan mayor curiosidad en el público

Este sería el próximo eliminado de ¿Quién es la Máscara 2026? | X: @eslamascara

La emoción y el misterio regresan a ¿Quién es la Máscara? este domingo 22 de noviembre, con una nueva gala que promete sorpresas y mantiene a los seguidores del reality show a la expectativa por conocer quién será el próximo eliminado. Dr. Kaboom, Roseta Palomares, Ana Conda, Licua Checo, Patito Feo y Alex Loro son algunos de los personajes que despiertan mayor curiosidad entre el público, que comparte sus teorías y apuestas en redes sociales. Por su parte, los investigadores Anahí, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras tendrán una nueva oportunidad para descifrar las pistas y descubrir las identidades ocultas detrás de cada disfraz.

Las sospechas también apuntan a que algunos investigadores podrían estar cerca de revelar la identidad de ciertos personajes, aunque todavía hay secretos por resolver y teorías que podrían dar un giro inesperado. Con una nueva eliminación en puerta, la gran pregunta es quién tendrá que quitarse la máscara y abandonar la competencia. ¿Acertarán los fanáticos con sus predicciones o la próxima gala sorprenderá a todos con una revelación inesperada? Este domingo, ¿Quién es la Máscara? volverá a poner a prueba la intuición del público en una noche llena de intriga, diversión y sorpresas

Este personaje podría ser eliminado hoy 22 de noviembre de ¿Quién es la Máscara 2026

Las especulaciones sobre quién podría abandonar ¿Quién es la Máscara? este domingo comienzan a tomar fuerza entre los seguidores del programa y algunos medios de comunicación especializados, que a través de redes sociales y distintas teorías intentan descifrar las identidades detrás de los personajes. Entre los nombres que más llaman la atención aparece Dr. Kaboom, cuya identidad genera un debate entre Cristian Castro y José Eduardo Derbez, mientras que Anahí mantiene su apuesta por Sherlyn como la celebridad detrás de Roseta Palomares. Por su parte, Juanpa Zurita señaló recientemente a Alana Flores como una de sus principales sospechosas para Ana Conda, una teoría que también despierta interés entre los fanáticos.

Otros personajes también protagonizan las apuestas de los internautas. Licua Checo tiene varias identidades posibles, entre ellas José Eduardo Derbez, Ariel Miramontes, Yulay y Aarón Mercury, mientras que Patito Feo apunta, según las teorías más compartidas, a Lucerito Mijares o Kim Shantal. En el caso de Alex Loro, las especulaciones colocan sobre la mesa los nombres de Alex Lora, Luis Manuel Ávila, Leonardo de Lozanne y Kuno Becker. Aunque estas pistas y conjeturas podrían ofrecer una idea de lo que sucederá en la próxima emisión, todavía no existe una certeza sobre quiénes tendrán que revelar su identidad o si alguno de estos personajes será el elegido para abandonar la competencia. La respuesta llegará este domingo, cuando las máscaras vuelvan a poner a prueba a los investigadores y al público.

¿Quién es la Máscara 2026? Horario y dónde ver en vivo

De acuerdo con el sitio oficial de Las Estrellas, ¿Quién es la Máscara 2026? presenta un nuevo episodio cada domingo a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Además, los seguidores del programa tienen una oportunidad más para ponerse al corriente con la competencia, ya que cada sábado se transmite una repetición del capítulo más reciente a las 16:30 horas, también por Las Estrellas. Otra alternativa para disfrutar del reality es la plataforma de streaming ViX, donde los espectadores pueden seguir las emisiones.

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¿Quién es la Máscara 2026? Todos los personajes y cuáles han sido eliminados

La octava temporada de ¿Quién es la Máscara 2026? avanza con grandes sorpresas, identidades inesperadas y una intensa labor de investigación por parte de Anahí, Yuri, Juanpa Zurita y Mauricio Ochmann. Los cuatro investigadores enfrentan el reto de descubrir quiénes son las celebridades detrás de los 18 personajes que iniciaron esta aventura. Sin embargo, la competencia ya dejó a varios participantes en el camino y, durante la sexta gala, una temática de boda marcó una doble eliminación que sorprendió al público con las salidas de Marisol del Olmo y Marcus Ornellas. Ahora, solo siete personajes permanecen en la contienda.

La primera en despedirse fue Marisol del Olmo, quien se ocultaba detrás de Carmela Tarantela. La actriz subió al escenario para interpretar ‘Que vengan los bomberos’, de Daniela Romo, pero no consiguió los votos suficientes para continuar. Después de que los investigadores salvaron a Licua Checo y el público eligió a Patrona y Alex Loro, llegó el momento de revelar su identidad. Anahí fue la única que acertó con su apuesta y descubrió quién estaba detrás de la máscara, mientras sus compañeros se quedaron sin resolver el misterio.

La segunda eliminación de la noche tuvo como protagonista al actor brasileño Marcus Ornellas, quien dio vida a Slash. Pese a su interpretación de ‘La Macarena’, no logró superar a Patito Feo, Ana Conda, Dr. Kaboom y Roseta Palomares, por lo que tuvo que abandonar el programa. En esta ocasión, Mauricio Ochmann sí consiguió descifrar la identidad del famoso. Tras estas dos despedidas, la competencia entra en una nueva etapa con siete personajes en busca de la victoria: Alex Loro, Ana Conda, Dr. Kaboom, La Patrona, Licua Checo, Patito Feo y Roseta Palomares.