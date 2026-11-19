De las estaciones de radio de Vice City a los menús de FIFA, estos videojuegos convirtieron canciones en recuerdos imborrables

Videojuegos que marcaron generaciones con sus bandas sonoras | Claro Sports

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI que llega este 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, vuelve a colocar la música en el centro de la conversación entre los aficionados a los videojuegos. Rockstar Games anunció un álbum oficial con 34 canciones originales, además de nuevas estaciones de radio para recorrer Vice City y el estado de Leonida. El estreno representa una oportunidad para recordar las bandas sonoras que acompañaron a millones de jugadores y que permanecen asociadas a distintas generaciones de consolas.

GTA Vice City, San Andreas, Tony Hawk’s Pro Skater, FIFA y Madden NFL forman parte de una historia en la que la música dejó de funcionar únicamente como acompañamiento. Algunos títulos permitieron descubrir bandas, otros utilizaron canciones para representar determinadas épocas y varios construyeron su identidad mediante composiciones originales. Esta selección editorial reúne 14 videojuegos que destacaron por sus soundtracks, tanto por la relación entre música y jugabilidad como por su presencia en la cultura popular, desde la primera PlayStation hasta las consolas actuales.

GTA Vice City y San Andreas: las bandas sonoras que definieron una época

Grand Theft Auto: Vice City (2002)

GTA Vice City ocupa un lugar entre los referentes de las bandas sonoras con música licenciada. Rockstar ambientó el videojuego en una versión ficticia de Miami durante 1986 y utilizó estaciones de radio para representar la música de aquella década. “Billie Jean”, de Michael Jackson; “Out of Touch”, de Hall & Oates; y “Self Control”, de Laura Branigan, aparecieron en Flash FM, mientras que V-Rock incluyó canciones como “I Wanna Rock”, de Twisted Sister, y “Bark at the Moon”, de Ozzy Osbourne. La combinación de música, arquitectura y referencias culturales convirtió cada trayecto en automóvil en parte de la experiencia. Rolling Stone colocó a Vice City en el primer puesto de su clasificación de 2024 de soundtracks con canciones licenciadas.

Grand Theft Auto: San Andreas (2004)

Dos años después, GTA San Andreas trasladó su historia a 1992 y utilizó el hip-hop de la costa oeste de Estados Unidos como uno de sus principales elementos de identidad. Radio Los Santos reunió canciones como “Nuthin’ But a ‘G’ Thang”, de Dr. Dre y Snoop Dogg; “It Was a Good Day”, de Ice Cube; y “La Raza”, del rapero mexicoestadounidense Kid Frost. La selección también incorporó rock alternativo mediante Radio X, con “Killing in the Name”, de Rage Against the Machine, entre sus temas originales. La diversidad musical acompañó los recorridos de CJ por Los Santos, San Fierro y Las Venturas, y permitió conocer géneros vinculados con la cultura estadounidense de principios de los noventa.

Tony Hawk, Madden y FIFA: los videojuegos deportivos que también marcaron la música

Tony Hawk’s Pro Skater (1999)

Pocas canciones están tan asociadas a un videojuego deportivo como “Superman”, de Goldfinger, con Tony Hawk’s Pro Skater. El título de Activision llegó a la primera PlayStation en 1999 y reunió grupos de punk, ska y rock alternativo que acompañaron los trucos y las competencias de skateboarding. “Police Truck”, de Dead Kennedys; “Jerry Was a Race Car Driver”, de Primus; y “Cyco Vision”, de Suicidal Tendencies, formaron parte de la selección. El soundtrack estableció una conexión entre el skate y la música que continuaría en las siguientes entregas. “Superman” terminó por convertirse en una de las canciones más representativas de la franquicia.

Tony Hawk’s Pro Skater 2 (2000)

La segunda entrega amplió la propuesta musical con una combinación de punk, metal, rock y hip-hop. Activision confirmó una selección encabezada por “Guerrilla Radio”, de Rage Against the Machine; “No Cigar”, de Millencolin; y “Bring the Noise”, de Anthrax y Public Enemy. También aparecieron Papa Roach, Bad Religion y Powerman 5000. La música acompañó los niveles, las competencias y las sesiones para conseguir puntuaciones, con un sistema que permitía repetir las canciones durante distintas partidas. Tony Hawk’s Pro Skater 2 consolidó el soundtrack como parte de la personalidad del juego, al mismo nivel que los escenarios y los trucos de sus protagonistas.

Madden NFL 2005 (2004)

La franquicia de fútbol americano de EA Sports también tuvo una etapa en la que sus listas musicales funcionaban como escaparate de canciones antes de su llegada a la radio comercial. Uno de los casos más importantes ocurrió con Madden NFL 2005, que incorporó “American Idiot”, de Green Day, antes del lanzamiento del álbum homónimo. La banda sonora también incluyó “Take Me Out”, de Franz Ferdinand; “Saturday Night”, de Ozomatli; y “Same Direction”, de Hoobastank. EA combinó rock alternativo, hip-hop y otros géneros para acompañar sus menús y presentaciones. La presencia de Green Day convirtió esta edición en uno de los ejemplos más recordados de la estrategia musical de Madden.

FIFA 15 (2014)

FIFA 15 representa una de las selecciones musicales más reconocibles de la etapa de EA Sports, con más de 40 canciones de artistas de diferentes regiones. Entre sus temas aparecen “The Nights”, de Avicii; “Busy Earnin’”, de Jungle; “Are You What You Want to Be?”, de Foster the People; y “My Type”, de Saint Motel. La propuesta también incluyó representantes latinoamericanos, como ChocQuibTown con “Uh La La”, Emicida y Rael con “Levanta e Anda”, y Kinski Gallo con “Cumbia del Corazón”. Mientras los jugadores organizaban sus plantillas, disputaban temporadas o esperaban el siguiente partido, la música convertía los menús en un espacio de descubrimiento de artistas.

Need for Speed, Burnout y Crazy Taxi: cuando la música acompañaba cada carrera

Need for Speed: Underground 2 (2004)

La combinación de Snoop Dogg con The Doors en “Riders on the Storm” se convirtió en una de las referencias musicales de Need for Speed: Underground 2. EA presentó una versión exclusiva del tema, remezclada por Fredwreck, que acompañó la experiencia de personalizar automóviles y recorrer una ciudad nocturna. La selección incluyó “I Need Speed”, de Capone; “Give It All”, de Rise Against; y canciones de Chingy, Xzibit y Terror Squad. La mezcla de rap, rock y electrónica conectó con la cultura de las carreras urbanas de principios de los dos mil. El tema de Snoop Dogg y The Doors continúa identificado con esta entrega de la franquicia.

Burnout 3: Takedown (2004)

Burnout 3 convirtió las colisiones, la velocidad y la destrucción de automóviles en parte central de sus competencias, mientras un soundtrack de rock acompañaba las carreras. Entre las canciones figuraron “I’m Not Okay”, de My Chemical Romance; “This Fire”, de Franz Ferdinand; “Breathing”, de Yellowcard; y “Memory”, de Sugarcult. EA incorporó una estación presentada por DJ Stryker, vinculado con la radio KROQ de Los Ángeles. La selección musical reforzó el ritmo del videojuego, especialmente durante los enfrentamientos en los que los jugadores debían sacar a sus rivales de la pista para conseguir ventajas.

Crazy Taxi (1999)

Crazy Taxi demostró que unas cuantas canciones podían definir la identidad de un videojuego de carreras. La producción de Sega utilizó principalmente música de The Offspring y Bad Religion, con temas como “All I Want”, “Way Down the Line”, “Them and Us” y “Ten in 2010”. El jugador tenía que recoger pasajeros y llegar a su destino antes de que terminara el tiempo, mientras el punk marcaba el ritmo de los trayectos. “All I Want” terminó como una de las canciones más vinculadas a la franquicia, al grado de que Sega volvió a utilizarla en la presentación de Crazy Taxi: World Tour en 2026.

Guitar Hero y Hotline Miami: dos maneras de convertir canciones en parte del videojuego

Guitar Hero III: Legends of Rock (2007)

Guitar Hero III llevó la música más allá del acompañamiento: las canciones se convirtieron en el desafío principal de cada partida. El título permitió interpretar temas como “Welcome to the Jungle”, de Guns N’ Roses; “One”, de Metallica; “Paint It Black”, de The Rolling Stones; y “Knights of Cydonia”, de Muse. Sin embargo, “Through the Fire and Flames”, de DragonForce, adquirió un lugar particular por su dificultad, que exigía dominar las secuencias de notas del instrumento de plástico. La experiencia permitió que jugadores de distintas edades se acercaran al rock y al metal mediante competencias musicales.

Hotline Miami (2012)

Hotline Miami construyó una relación entre su estética de los años ochenta, la violencia de sus enfrentamientos y una banda sonora dominada por la electrónica. El videojuego independiente utilizó canciones como “Hydrogen” y “Paris”, de M|O|O|N, así como “Miami Disco”, de Perturbator, para acompañar escenarios que exigían movimientos rápidos y precisión. En lugar de recurrir a grandes éxitos del pop, sus desarrolladores eligieron productores que aportaron sonidos repetitivos y sintetizadores. El resultado fue una identidad musical que trascendió al videojuego y ayudó a acercar el synthwave a una parte del público.

Halo, The Last of Us y DOOM: los soundtracks originales que hicieron historia

Halo: Combat Evolved (2001)

Halo: Combat Evolved demostró que una composición original podía alcanzar el reconocimiento de una canción comercial dentro de los videojuegos. Martin O’Donnell y Michael Salvatori desarrollaron una banda sonora que combinó coros de inspiración gregoriana, percusiones y arreglos orquestales para acompañar la historia del Jefe Maestro. Su tema principal terminó como una de las piezas musicales más identificables de Xbox. A diferencia de GTA o FIFA, Halo no dependió de una selección de canciones populares, sino de música creada específicamente para representar su universo de ciencia ficción y sus enfrentamientos.

The Last of Us (2013)

El compositor argentino Gustavo Santaolalla aportó una de las contribuciones latinoamericanas más importantes a la música de videojuegos con The Last of Us. Naughty Dog recurrió a su trabajo para construir una banda sonora vinculada con el viaje de Joel y Ellie, en la que las guitarras acústicas, los instrumentos de cuerda y los espacios de silencio acompañaron momentos de supervivencia, pérdida y conflicto. La música no buscó imponerse sobre las escenas, sino reforzar la narrativa. El tema principal de The Last of Us se convirtió en un elemento representativo de la franquicia, con una identidad distinta a los soundtracks de acción.

DOOM (2016)

DOOM recuperó la relación entre los videojuegos de disparos y el heavy metal mediante la música original de Mick Gordon. La producción de id Software utilizó guitarras distorsionadas, sintetizadores industriales y percusiones para acompañar sus combates contra criaturas demoníacas. Entre las composiciones más reconocidas aparecen “BFG Division”, “Rip & Tear” y “At Doom’s Gate”. La banda sonora reforzó el movimiento constante que exige el sistema de combate, con una intensidad vinculada a las acciones del jugador. DOOM representa uno de los ejemplos de cómo la música compuesta para un videojuego puede ser tan reconocible como una selección de canciones comerciales.

¿Podrá GTA 6 superar a los soundtracks que hicieron historia?

Grand Theft Auto VI afronta la comparación con los antecedentes musicales de Rockstar y con franquicias que utilizaron canciones para construir su identidad. La compañía confirmó 34 temas originales en el álbum realizado junto con Atlantic Records, además de seis estaciones de radio presentadas antes del lanzamiento y una banda sonora instrumental a cargo del dúo francés Justice. Entre las emisoras adelantadas figura Flash FM, que regresa desde Vice City, junto con propuestas dedicadas al metal, el rap sureño, la música latina y otros géneros. El álbum, la música original y las canciones de radio son componentes distintos. El verdadero lugar de GTA 6 entre los grandes soundtracks dependerá de cómo su música se integre a las horas de juego y permanezca en la memoria de los aficionados.