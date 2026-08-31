Aryna Sabalenka le da la mano al pronóstico y elimina a Camila Osorio en primera ronda del US Open 2026

La bielorrusa aprovechó sin contemplaciones los errores no forzados de la colombiana y dio poco espacio a una sorpresa.

Camila Osorio y Aryna Sabalenka. – Robert Deutsch, Reuters.

Dentro de las opciones para estrenarse en la primera ronda del US Open 2026, a Camila Osorio le correspondió la más complicada. El sorteo en el cuadro puso a la colombiana frente a la bielorrusa Aryna Sabalenka, posicionada como la número uno en el escalafón de la WTA. El Arthur Ashe Stadium de Nueva York recibió un duelo en el que el favoritismo estaba otorgado y se terminó reflejando con un marcador 6-2 y 6-4.

Como Emiliana Arango había quedado eliminada en la jornada anterior, la cucuteña quedaba como la única esperanza cafetera para el abierto estadounidense. La diferencia en el poder de los saques se hizo evidente a favor de la europea desde el primer momento, pero no fue lo más determinante. Con tres dobles faltas en sus primeros turnos al servicio, Osorio cedió pronto el quiebre.

Para ese momento temprano, si algo podía ser doloroso para la presentación de la sudamericana, era que no estaba abajo por la superioridad prevista de su rival, sino por sus errores no forzados. La dinámica siguió por el mismo camino y Sabalenka firmó dos quiebres más. La reacción de la colombiana le permitió recuperar uno de ellos, pero el primer set quedó firmado en 6-2.

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Una constante de la carrera de Camila Osorio hasta ahora es que su juego suele mejorar cuando está contra las cuerdas, como si la presión de la adversidad se convirtiera en una aliada contra la ansiedad y el pesimismo. Pues esta situación, más que nunca, era la ideal para que esa característica saliera a flote y le permitiera acercarse un poco al objetivo de dar la gran sorpresa.

Iniciando el segundo episodio, la bielorrusa salió con mucha más determinación y rompió el servicio a través de fortísimas devoluciones que no daban mucho espacio a la reacción. Y lo dicho: la sensación de estar abajo salió a la luz para que Osorio emparejara de inmediato, así que el reto estaba en hacer de cuenta que seguía abajo para seguir de largo.

Se estaban viendo juegos muy cortos, en los que pareció que ninguna de las tenistas quería dar mucho espacio al desgaste y preferían tomar riesgos con tal de sumar en el marcador. Toda la experiencia y costumbre a imponer condiciones terminó dándole la ventaja a la número uno para un quiebre más, justo antes del servicio con el que consiguió el 6-4.

The double title defense is on.



Aryna Sabalenka defeats Osorio 6-2, 6-4! pic.twitter.com/qcIwgotKHI — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026

Esta edición del US Open recién está iniciando y queda mucho camino por delante. El abierto tenístico ya ha dejado algunas sorpresas y está demostrando que un parpadeo en un mal momento cuesta eliminaciones impensables. Aryna Sabalenka se medirá a la rusa Polina Iatcenko en la segunda ronda y la programación sin contratiempos indica que el partido sería el próximo miércoles en horario por confirmar.

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