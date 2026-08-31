Gran Premio de Italia 2026 F1 en vivo: horario y dónde ver a Checo Pérez en las prácticas, clasificación y carrera

La Fórmula 1 llega al Templo de la Velocidad para disputar el GP de Italia, con Checo Pérez de regreso en acción con Cadillac

Gran Premio de Italia, dónde ver cada sesión en vivo | Claro Sports

La Fórmula 1 llega al Autódromo Nazionale di Monza para disputar el Gran Premio de Italia 2026, decimotercera fecha de la temporada que entra en su tramo decisivo. Del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, el Templo de la Velocidad recibirá nuevamente a los mejores pilotos del mundo en uno de los circuitos más rápidos y emblemáticos del calendario.

La categoría aterriza en territorio italiano después del Gran Premio de Países Bajos, donde Lando Norris se llevó la victoria por delante de Andrea Kimi Antonelli y George Russell. El resultado permitió al italiano mantener el liderato del campeonato con 242 puntos, mientras Russell y Lewis Hamilton comparten la segunda posición con 183 unidades.

Para Sergio ‘Checo’ Pérez, Monza representa una nueva oportunidad para continuar con el desarrollo de Cadillac en su temporada de debut. El mexicano viene de finalizar en el puesto 15 en Zandvoort, después de comenzar desde el pitlane, y buscará acercarse a la zona de puntos durante un fin de semana que tradicionalmente exige velocidad punta, eficiencia aerodinámica y precisión en las frenadas.

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¿A qué hora son las Prácticas Libres del GP de Italia 2026 de la Fórmula 1?

El fin de semana comenzará el viernes con las primeras dos sesiones de entrenamientos. Las Prácticas Libres son fundamentales en Monza, donde los equipos trabajan especialmente en configuraciones de baja carga aerodinámica, comportamiento de los neumáticos y estabilidad en las fuertes frenadas que caracterizan al circuito italiano. La tercera y última sesión se disputará el sábado antes de la clasificación.

Mercedes llega como la referencia del campeonato después de Zandvoort, con Antonelli como líder de pilotos y la escudería alemana en la cima de constructores con 425 puntos. Ferrari aparece segunda con 338, seguida por McLaren con 263 y Red Bull con 186. Para Cadillac y Checo Pérez, que todavía no han sumado puntos durante la temporada, las prácticas serán importantes para encontrar una configuración competitiva desde el inicio.

Horarios de las Prácticas Libres del GP de Italia 2026, tiempo del centro de México:

Práctica Libre 1: viernes 4 de septiembre | 04:30 a 05:30 horas

Práctica Libre 2: viernes 4 de septiembre | 08:00 a 09:00 horas

Práctica Libre 3: sábado 5 de septiembre | 04:30 a 05:30 horas

¿A qué hora es la clasificación para el GP de Italia 2026 de la Fórmula 1?

La clasificación de Monza dejó una página histórica hace un año. Max Verstappen consiguió la pole position del GP de Italia 2025 con una vuelta de 1:18.792, estableciendo la vuelta de clasificación más rápida en la historia de la Fórmula 1, con una velocidad promedio de 264.681 kilómetros por hora.

En 2026, la pelea por las primeras posiciones llega con Mercedes dominando el campeonato de pilotos. Antonelli encabeza la tabla con 242 puntos, mientras Russell y Hamilton tienen 183. Más atrás aparecen Norris con 159, Charles Leclerc con 155 y el neerlandés con 112, por lo que cada posición de salida será importante en un circuito donde la velocidad y el rebufo pueden marcar diferencias mínimas.

Clasificación: sábado 5 de septiembre | 08:00 a 09:00 horas

¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de Italia 2026?

La carrera de 2025 terminó con Verstappen nuevamente en lo más alto del podio, después de cortar una sequía de ocho Grandes Premios sin victoria. El neerlandés terminó por delante de Lando Norris y Oscar Piastri en una jornada que estuvo marcada por la polémica interna en McLaren, después de que el equipo ordenara al australiano devolverle la segunda posición a su compañero tras una lenta parada en boxes del británico.

Aquella edición también pasó a la historia por su velocidad. Norris marcó la vuelta de carrera más rápida registrada hasta entonces, con un tiempo de 1:20.901, mientras el Gran Premio terminó en apenas 1:13:24.325, convirtiéndose en la carrera de menor duración de la historia de la Fórmula 1. Un año después, Monza vuelve a aparecer como un escenario clave para una lucha por el campeonato encabezada por el piloto local.

Carrera: domingo 6 de septiembre | 07:00 horas

¿Dónde ver todas las sesiones en vivo del GP de Italia 2026 de la Fórmula 1: Prácticas, clasificación y carrera?

El Gran Premio de Italia podrá seguirse completo en México a través de Sky Sports, señal que transmite todas las sesiones de la temporada de Fórmula 1, incluyendo las tres prácticas libres, la clasificación y la carrera. El canal está disponible mediante sistemas de televisión de paga como Sky e izzi, donde puede encontrarse en el canal 580 de izzi tv+.

Otra alternativa será F1 TV Pro, el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1. La plataforma permite seguir todas las sesiones en vivo, además de ofrecer cámaras a bordo de cada monoplaza, comunicaciones de radio de los equipos y diferentes herramientas de telemetría en tiempo real.

Calendario de Fórmula 1 2026: próximas carreras y fechas de la temporada

Después de la visita a Monza, la temporada continuará apenas una semana más tarde con el Gran Premio de España en el estreno del Circuito Urbano de Madrid, antes de viajar a Bakú y Singapur. El campeonato concluirá el 6 de diciembre en Abu Dhabi.

Ronda Gran Premio Circuito Fechas R14 España Circuito Urbano de Madrid 11 – 13 de septiembre R15 Azerbaiyán Bakú 24 – 26 de septiembre R16 Singapur Marina Bay 9 – 11 de octubre R17 Estados Unidos Circuito de las Américas 23 – 25 de octubre R18 México Autódromo Hermanos Rodríguez 30 de octubre – 1 de noviembre R19 Brasil Interlagos 6 – 8 de noviembre R20 Las Vegas Las Vegas Strip 19 – 21 de noviembre R21 Qatar Lusail 27 – 29 de noviembre R22 Abu Dhabi Yas Marina 4 – 6 de diciembre

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