Venus Williams dice adiós al singles del US Open tras desperdiciar siete puntos de set

La estadounidense de 46 años llevó el partido hasta el tiebreak del segundo set, pero no pudo forzar un tercer parcial en Nueva York

Venus Williams extiende su racha negativa en el US Open. IMAGN IMAGES via REUTERS

La madrugada llegó al Arthur Ashe Stadium, donde Venus Williams disputó una batalla que terminó sin el resultado que buscaba. A sus 46 años, la estadounidense cayó ante su compatriota Sofia Kenin por 6-2 y 7-6(6) en la primera ronda del US Open 2026, después de contar con siete oportunidades para llevar el partido a un tercer set.

El encuentro comenzó a las 12:13 de la madrugada del lunes 31 de agosto, luego de que los partidos anteriores prolongaran la jornada. Ese horario convirtió el duelo en el inicio más tardío registrado en la historia del US Open. La contienda terminó a las 2:01 a.m., otro dato que quedó registrado en una noche particular para el torneo.

Williams llegó a Nueva York mediante una wildcard para disputar su 26.ª participación en el US Open y ampliar su registro histórico de apariciones en cuadros principales de Grand Slam. La estadounidense, campeona en Nueva York en 2000 y 2001, volvió a competir ante el público del Arthur Ashe con la intención de prolongar su trayectoria en el circuito.

Kenin tomó el control desde el primer set. La campeona del Australian Open 2020 encontró respuestas desde el fondo de la pista y aprovechó los problemas de Williams con su servicio. Venus cometió seis dobles faltas durante el encuentro y cedió el parcial por 6-2 en 32 minutos.

La estadounidense encontró una respuesta en el segundo set. Después de comenzar 4-2 abajo, Williams elevó su nivel, recuperó terreno y llevó el parcial al tiebreak. El público del Arthur Ashe permaneció detrás de ella pese a que el reloj avanzaba hacia la madrugada.

El desempate concentró toda la tensión del encuentro. Venus dispuso de siete puntos de set para forzar un tercer parcial, pero Kenin resistió cada oportunidad y mantuvo el control en los puntos decisivos. Finalmente, la estadounidense perdió el tiebreak por 8-6 y quedó eliminada del cuadro individual.

“Estaba muy nerviosa jugando contra una leyenda de este deporte“, reconoció Kenin. “Ella jugó muy bien, es una verdadera campeona y fue un honor”.

La derrota también extendió una racha que refleja la dificultad que ha enfrentado Williams en los últimos años. La estadounidense acumula más de 10 derrotas consecutivas en individuales en 2026, no gana desde que se impuso en julio de 2025 ante su compatriota Peyton Stearns.

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El encuentro también representó un contraste generacional. Kenin, de 27 años, logró mantener la concentración en los momentos decisivos, mientras Venus no pudo aprovechar las oportunidades que tuvo para extender la contienda. La estadounidense volvió a quedarse cerca de una victoria individual que se le resiste desde hace tiempo.

Pero la participación de Venus en Flushing Meadows todavía no ha terminado. La estadounidense competirá en el torneo de dobles junto a su hermana Serena Williams, después de recibir una invitación especial para el cuadro femenino. La eliminación en singles, por lo tanto, dará paso a otro capítulo de las hermanas Williams en Nueva York.

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