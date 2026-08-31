¡Oficial! Santiago Gimenez es nuevo jugador del Porto

El delantero mexicano llega a préstamo desde el Milan con una opción de compra que puede volverse obligatoria

Santiago Gimenez tiene nuevo equipo. El FC Porto confirmó el fichaje del delantero mexicano, que buscará recuperar el protagonismo y la producción goleadora que lo llevaron a convertirse en uno de los atacantes más destacados del fútbol europeo, antes de una complicada etapa con el Milan marcada por las lesiones y la falta de continuidad.

La operación se cerró mediante un préstamo desde el conjunto rossonero. Los Dragones tendrán una opción de compra por 18 millones de euros, además de otros dos millones en complementos. La cláusula podría transformarse en una obligación de compra si el ariete azteca alcanza determinados objetivos,

El movimiento pone fin, al menos temporalmente, a una etapa de año y medio en Italia. Gimenez llegó al Milan en febrero de 2025 después de convertirse en una de las grandes figuras del Feyenoord, pero nunca consiguió establecerse definitivamente como el delantero del conjunto italiano.

Santiago Gimenez busca recuperar la versión que brilló con Feyenoord

Antes de aterrizar en la Serie A, el mexicano construyó la mejor etapa de su carrera en Rotterdam, donde registró 65 goles en 105 partidos. Su capacidad para atacar el área, jugar como referencia y mantener una producción constante lo convirtió en uno de los delanteros más destacados de la Eredivisie y terminó por abrirle las puertas del Milan.

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𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰, Santiago Gimenez 💙#BemVindoGimenez pic.twitter.com/TSEFkxtKZG — FC Porto (@FCPorto) August 31, 2026

La historia en Italia fue muy diferente. Anotó seis goles en sus primeros meses, pero las lesiones condicionaron su segunda temporada. Un problema en el tobillo lo obligó a pasar por el quirófano a finales de 2025 y lo mantuvo fuera entre principios de noviembre y finales de marzo.

Cuando parecía haber dejado atrás ese episodio, volvió a lesionarse en el Mundial 2026. Durante los octavos de final entre México e Inglaterra sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo derecho, la misma articulación que había sido operada, y tuvo que afrontar otro periodo prolongado de recuperación. Su última campaña con Il Diavolo terminó con apenas un gol, conseguido ante Lecce en la Coppa Italia, además de dos asistencias.

Porto y la Champions, una nueva oportunidad para Santiago Gimenez

Porto aparece ahora como una oportunidad para comenzar de nuevo. Los Dragones, dirigidos por Francesco Farioli, han tenido un inicio perfecto en la Liga de Portugal, con cuatro victorias en cuatro jornadas, 12 puntos, nueve goles anotados y ninguno recibido. El objetivo es revalidar el campeonato portugués y mantener el dominio conseguido la temporada pasada.

El desafío también llegará a nivel continental. Porto disputará la fase de liga de la Champions League 2026-27 ante Manchester City, Liverpool, PSV, Real Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Praha y LASK. Para Gimenez habrá un partido especialmente significativo: la visita a De Kuip para enfrentar al equipo en el que vivió sus mejores años desde que llegó a Europa.

Los mexicanos que han brillado en el Porto

Históricamente, el Porto ha sido una importante puerta de entrada y consolidación para futbolistas mexicanos en Europa. Héctor Herrera llegó a convertirse en capitán; Jesús Manuel Corona pasó más de seis años con los Dragones y se despidió como leyenda; Miguel Layún y Diego Reyes también fueron campeones, mientras que Jorge Sánchez fue el mexicano más reciente en formar parte del primer equipo.

La llegada de Gimenez aumenta las opciones de Farioli en la posición de centro delantero. André Silva ha comenzado la temporada como titular y el portugués de 30 años suma dos goles durante las primeras cuatro jornadas del campeonato.

También está Deniz Gül, de 22 años, mientras que Samu Aghehowa es una de las grandes figuras del equipo. El español acumula 47 goles en 77 partidos con el club, pero se encuentra fuera de actividad tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior que requerirá un largo periodo de recuperación.

Porto representa una nueva oportunidad para el mexicano, que llega con la intención de recuperar continuidad, goles y protagonismo en uno de los grandes equipos del continente, con la pelea por el campeonato y la Champions League nuevamente en su calendario.

Todos los partidos de Santiago Gimenez con el Porto en la Primeira Liga se podrán ver por Claro Sports

La llegada de Santiago Gimenez al Porto también tendrá un atractivo especial para los aficionados mexicanos, ya que todos los partidos del conjunto de los Dragones en la Primeira Liga podrán seguirse a través de Claro Sports en México. De esta manera, los seguidores del delantero podrán acompañar semana a semana su nueva etapa en el fútbol portugués.

La cobertura permitirá seguir tanto los encuentros del Porto como local como sus visitas dentro del campeonato, con especial atención en el desempeño de Gimenez, quien buscará recuperar protagonismo y consolidarse como una de las principales referencias ofensivas de su nuevo equipo.

La señal de Claro Sports estará disponible en sus distintas plataformas, por lo que la actividad de Santiago Gimenez en Portugal tendrá seguimiento permanente durante la temporada 2026-2027.

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