Dragones aztecas: Santiago Gimenez y todos los mexicanos que han jugado en el Porto

El equipo portugués se ha convertido en un lugar donde los mexicanos han sabido brillar

La llegada de Santiago Gimenez al Porto abre un nuevo capítulo en una relación que durante más de una década ha unido al conjunto portugués con el fútbol mexicano. El delantero deja al Milan para continuar su carrera en Portugal, un país en el que varios compatriotas encontraron minutos, títulos y una plataforma para consolidarse en Europa.

El vínculo comenzó a fortalecerse en 2013 con las incorporaciones de Héctor Herrera y Diego Reyes. Después llegaron Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona y Miguel Layún, hasta formar una etapa en la que cuatro mexicanos coincidieron en el plantel del primer equipo. Años después, Jorge Sánchez retomó esa ruta durante la temporada 2023-24.

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Pero la presencia mexicana en la institución no se limita al equipo principal. Raúl Gudiño, Omar Govea y Joao Maleck también pertenecieron al Porto y desarrollaron parte de su proceso en el filial o en las categorías juveniles. Si se consideran todas esas experiencias y se agrega ahora a Santiago Gimenez, son nueve los futbolistas mexicanos que han formado parte de la estructura del club portugués.

MÁS INFORMACIÓN: Porto espera a Santiago Gimenez

De ellos, Herrera, Reyes, Layún, Corona y Jorge Sánchez tuvieron participación oficial con el primer equipo. Gimenez llegará con la intención de convertirse en el sexto mexicano con presencia en el conjunto absoluto y, principalmente, recuperar la continuidad que perdió durante su etapa en Italia.

Héctor Herrera, el mexicano que se convirtió en capitán de los Dragones

Héctor Herrera representa uno de los principales casos de éxito de un futbolista mexicano en el Porto. Llegó en el verano de 2013 procedente del Pachuca y permaneció seis temporadas, hasta que terminó su contrato en 2019 para continuar su carrera con el Atlético de Madrid.

Su evolución fue progresiva. Pasó de competir por minutos durante sus primeros meses a convertirse en uno de los hombres de confianza del equipo y posteriormente recibió el gafete de capitán. En 2015 incluso fue reconocido con el Dragão de Ouro como futbolista del año del club, convirtiéndose en el primer mexicano en obtener esa distinción.

Herrera disputó alrededor de 245 encuentros oficiales con los Dragones y superó la barrera de los 30 goles. Uno de los momentos que definieron su etapa llegó en abril de 2018, cuando marcó en los minutos finales frente al Benfica en el Estadio da Luz, resultado que impulsó al Porto hacia el campeonato de la Primeira Liga 2017-18.

Ese título fue acompañado por las Supercopas de Portugal de 2013 y 2018. Más allá de los trofeos, Herrera dejó al club como capitán y como uno de los mexicanos con mayor número de partidos disputados en el fútbol europeo.

Tecatito Corona llegó a ser el mejor jugador de Portugal en la temporada 2019-2020

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⭐ Tecatito Corona

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Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona llevó la relación entre México y el Porto a otro nivel. El sonorense llegó procedente del Twente en 2015 y permaneció en Portugal hasta enero de 2022, cuando fue transferido al Sevilla.

Corona alcanzó cerca de 287 partidos con el club entre todas las competiciones y se convirtió en uno de los extranjeros con mayor continuidad durante aquella etapa. Su capacidad para desempeñarse como extremo, mediocampista e incluso lateral le permitió mantenerse durante varios proyectos deportivos.

Su temporada de mayor reconocimiento fue la 2019-20. Corona fue elegido mejor jugador de la Primeira Liga en una votación entre capitanes y entrenadores después de una campaña en la que acumuló cuatro goles y 11 asistencias solamente en el campeonato portugués.

El palmarés de Tecatito con los Dragones incluye las Primeira Liga de 2017-18, 2019-20 y 2021-22, además de las Copas de Portugal de 2019-20 y 2021-22 y las Supercopas de 2018 y 2020.

Miguel Layún se consolidó en Europa gracias al Porto

👉 Na última visita ao Olímpico de Roma, vencemos por 3-0

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Miguel Layún llegó al Porto en agosto de 2015 después de su paso por el Watford. Inicialmente lo hizo mediante una cesión, pero su rendimiento llevó al conjunto portugués a concretar posteriormente su incorporación definitiva.

El lateral mexicano disputó alrededor de 80 partidos con los Dragones y tuvo participación tanto en la Primeira Liga como en competiciones europeas. Además de su función defensiva, aportó goles y asistencias gracias a su capacidad para incorporarse al ataque y ejecutar jugadas a balón parado.

Layún perteneció al Porto durante la primera parte de la campaña 2017-18 antes de salir cedido al Sevilla en enero de 2018. Al haber formado parte de aquella plantilla, su trayectoria con los Dragones quedó vinculada al campeonato de liga conquistado esa temporada.

Diego Reyes y sus dos etapas con el Porto

Diego Reyes: "Foi um ano complicado, com muitos sacrifícios, com muita garra, muita luta e penso que merecemos o final de época que tivemos."

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Diego Reyes llegó al fútbol portugués prácticamente al mismo tiempo que Héctor Herrera. El defensa dejó al América en 2013 para incorporarse al Porto y alternó inicialmente entre el primer equipo y el Porto B.

Reyes tuvo 20 apariciones de liga con el primer equipo y también acumuló actividad en copas y competiciones internacionales. Su trayectoria con la institución estuvo interrumpida por cesiones a la Real Sociedad y al Espanyol antes de regresar para la temporada 2017-18.

Durante esa segunda etapa volvió a compartir vestidor con Herrera, Corona y Layún y formó parte del plantel campeón de Portugal. De hecho, los cuatro mexicanos estuvieron vinculados al título de la Primeira Liga 2017-18, uno de los momentos de mayor presencia mexicana en la historia del club.

Jorge Sánchez y un paso discreto

Defesa mexicano de 25 anos chega ao FC Porto cedido pelo Ajax ⚽



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Tuvieron que pasar varios años para que otro mexicano volviera a incorporarse al primer equipo. Jorge Sánchez llegó cedido por el Ajax para la temporada 2023-24 y disputó 23 encuentros entre todas las competiciones.

El lateral registró 14 apariciones en la Primeira Liga y seis en la Champions League, además de tener participación en las copas nacionales. Cerró su estancia con 834 minutos y dos asistencias antes de regresar al Ajax y posteriormente continuar su carrera en Cruz Azul. Aunque no consiguió convertirse en titular permanente, Sánchez se marchó con un título: la Copa de Portugal 2023-24.

Noche mágica: cuando cuatro mexicanos jugaron juntos en Champions

La relación entre Porto y México dejó una imagen inédita el 26 de septiembre de 2017. En aquella fecha, los Dragones visitaron al Mónaco (casualmente, nuevo equipo de Erik Lira) durante la fase de grupos de la Champions League y terminaron ganando 3-0.

Héctor Herrera comenzó como titular y capitán. En la segunda mitad, Sergio Conceição mandó al campo a Jesús Manuel Corona, Miguel Layún y Diego Reyes. Por primera vez, cuatro futbolistas nacidos en México coincidieron sobre el terreno de juego en un mismo partido de Champions League.

Layún ingresó al minuto 71 junto con Tecatito y terminó participando directamente en el marcador. El lateral mexicano anotó el 3-0 definitivo al 89′, mientras que Reyes había entrado al 86′.

Aquella noche representó probablemente el punto más alto de la presencia mexicana en el Porto. Cuatro jugadores del país compartieron cancha en la principal competición europea, uno de ellos portó el gafete de capitán y otro marcó.

Gudiño, Govea y Maleck también formaron parte del Porto

La lista de mexicanos no termina con quienes tuvieron minutos oficiales en el primer equipo. Raúl Gudiño llegó al Porto en 2014 procedente de las fuerzas básicas de Chivas y desarrolló prácticamente toda su etapa portuguesa con el filial.

El guardameta disputó 64 encuentros de liga con el Porto B entre 2014 y 2017. La institución hizo efectiva su opción de compra en 2015 y llegó a estar integrado en la dinámica del primer equipo, donde compartió el puesto con guardametas como Iker Casillas y Helton, aunque nunca debutó oficialmente con el conjunto absoluto.

Omar Govea siguió una ruta similar. Llegó inicialmente cedido y posteriormente el Porto adquirió sus derechos. El mediocampista disputó 68 partidos de liga con el Porto B entre las temporadas 2015-16 y 2016-17 antes de continuar su carrera en Bélgica.

Joao Maleck fue otro caso diferente. El delantero llegó a préstamo desde Santos Laguna en 2017 para incorporarse principalmente a las categorías juveniles. Tuvo actividad con el equipo sub 19 y posteriormente alcanzó el Porto B antes de salir de la institución en 2018 rumbo al fútbol español.

Así, el paso de Gudiño, Govea y Maleck amplía la conexión más allá de las figuras que aparecieron regularmente en el Estádio do Dragão. Porto también utilizó su estructura juvenil y su filial como puerta de entrada para talento mexicano.

Santiago Gimenez, a recuperar su olfato goleador con los Dragones

El atacante mexicano continuará su carrera en el campeón de Portugal | Claro Sports

Santiago Gimenez representa el siguiente capítulo. Porto y Milan alcanzaron un acuerdo para la llegada del delantero. El cambio aparece después de una etapa en el Milan en la que Gimenez no consiguió reproducir la producción goleadora que había mostrado con Feyenoord. El mexicano llegó al conjunto italiano en febrero de 2025 después de haber marcado 65 goles en 105 partidos con el club de Rotterdam.

Porto le ofrece un escenario diferente. El club disputará la Champions League y cuenta con antecedentes de futbolistas mexicanos que no solamente consiguieron continuidad, sino que ganaron campeonatos, recibieron reconocimientos individuales y asumieron puestos de liderazgo.

Herrera terminó como capitán. Corona fue nombrado mejor futbolista de la liga. Layún encontró regularidad en Europa. Reyes fue campeón y Jorge Sánchez añadió otro título a la relación entre México y los Dragones.

Ahora el turno será para Santiago Gimenez, el noveno mexicano que forme parte de la estructura del Porto tomando en cuenta primer equipo, filial y categorías juveniles, y llegará con el reto de recuperar goles y continuidad después de su paso por el Milan. Una historia que comenzó con fuerza en 2013 tendrá así un nuevo protagonista 13 años después.

Todos los partidos de Santiago Gimenez con el Porto en la Primeira Liga se podrán ver por Claro Sports

La llegada de Santiago Gimenez al Porto también tendrá un atractivo especial para los aficionados mexicanos, ya que todos los partidos del conjunto de los Dragones en la Primeira Liga podrán seguirse a través de Claro Sports en México. De esta manera, los seguidores del delantero podrán acompañar semana a semana su nueva etapa en el fútbol portugués.

La cobertura permitirá seguir tanto los encuentros del Porto como local como sus visitas dentro del campeonato, con especial atención en el desempeño de Gimenez, quien buscará recuperar protagonismo y consolidarse como una de las principales referencias ofensivas de su nuevo equipo.

La señal de Claro Sports estará disponible en sus distintas plataformas, por lo que la actividad de Santiago Gimenez en Portugal tendrá seguimiento permanente durante la temporada 2026-2027.

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