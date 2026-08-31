Emiliana Arango queda eliminada del US Open 2026 tras caer ante Xinyu Wang

Emiliana Arango se despidió del US Open 2026 en primera ronda. La colombiana cayó en sets corridos ante Xinyu Wang, número 43 del mundo.

Emiliana Arango, eliminada del US Open | Reuters.

La aventura de Emiliana Arango en el US Open 2026 llegó a su final en la primera ronda. La tenista colombiana, ubicada en el puesto 88 del ranking WTA, no pudo superar a la china Xinyu Wang, número 43 del mundo, y terminó cayendo en sets corridos por 6-4 y 6-2, en un partido que tuvo una duración de una hora y 18 minutos.

Arango sufrió con su servicio

Desde el comienzo del encuentro, la colombiana tuvo dificultades para sostener sus juegos de saque. Arango comenzó en desventaja después de ceder su servicio para quedar 1-3 abajo y posteriormente 2-4. Aunque consiguió recuperar el quiebre y ponerse 3-4, volvió a perder su saque cuando servía con el marcador 4-4, una situación que terminó siendo determinante para el desenlace del primer set.

Con Wang sacando para quedarse con la primera manga, Arango tuvo una oportunidad para reaccionar. La colombiana dispuso de su único punto de quiebre en el 4-5, pero no consiguió aprovecharlo y la china terminó cerrando el set por 6-4. La dificultad para mantener su servicio volvió a aparecer en el segundo parcial y obligó a Arango a jugar prácticamente todo el tiempo desde atrás.

Wang impuso su ritmo

La situación se complicó todavía más para la representante colombiana en el segundo set. Wang consiguió tomar nuevamente ventaja desde los primeros juegos y, con la confianza que le daba el marcador, pudo desplegar un tenis mucho más agresivo. Arango intentó mantenerse en partido, pero no encontró la regularidad necesaria para cambiar la dinámica del encuentro.

La diferencia también quedó reflejada en los números. La tenista china terminó con 31 tiros ganadores, mientras que Arango apenas consiguió ocho. Además, Wang ganó el 71 % de los puntos disputados con su primer servicio, frente al 54 % de la colombiana, estadísticas que explican en buena medida la diferencia que hubo entre ambas durante el partido.

Arango salvó un match point, pero no pudo remontar

Sobre el cierre del encuentro, Arango tuvo un último intento por extender el partido y consiguió salvar un match point. Sin embargo, Wang mantuvo la concentración y terminó imponiéndose por 6-2 para avanzar a la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada. La colombiana se despidió así de Nueva York después de una presentación en la que no logró encontrar respuestas ante el sólido juego de su rival.

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La eliminación llega en medio de una temporada exigente para Arango. La tenista nacida en Medellín acumula hasta el momento un registro de 13 victorias y 22 derrotas, con más partidos perdidos que ganados. Aun así, tuvo un momento destacado recientemente en Cincinnati, donde consiguió superar la fase de clasificación y posteriormente venció a la histórica Venus Williams antes de caer en segunda ronda frente a la polaca Iga Swiatek.

Por su parte, Xinyu Wang continúa con vida en el US Open y espera conocer a su rival de segunda ronda, que saldrá del duelo entre las rusas Anna Kalinskaya, número 23 del mundo, y Anna Blinkova, ubicada en el puesto 95. La china, de 24 años y nacida en Shenzhen, disputa por sexta ocasión el cuadro principal de Flushing Meadows y buscará seguir avanzando en una competición donde ya ha demostrado tener buenos resultados.

Para Emiliana Arango, el US Open termina antes de lo esperado, pero la temporada todavía ofrece nuevos desafíos para la colombiana. La derrota ante Wang deja como principal aprendizaje la necesidad de encontrar mayor regularidad con su servicio y contundencia en los puntos importantes. Ahora deberá pasar la página y concentrarse en sus próximos compromisos para intentar cerrar el año con mejores resultados.

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