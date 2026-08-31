La Leagues Cup altera los planes de la Liga MX: la jornada 7 cambia de fechas y horarios

Toluca, León, América y Monterrey tendrán cambios en sus partidos de la jornada 7 del Apertura 2026 para facilitar sus compromisos internacionales

La Liga MX sufre cambios por la Leagues Cup | Reuters

Claro Sports pudo saber que la Liga MX reprogramará los próximos partidos de la jornada 7 que involucran a Toluca, León, América y Monterrey, con el objetivo de evitar contratiempos en el calendario de los cuatro clubes mexicanos, que tendrán compromisos en las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final de la Leagues Cup 2026. La medida busca facilitar la participación de los equipos en el torneo internacional y evitar que la carga de partidos afecte su preparación y disponibilidad para los encuentros por el título.

Toluca tenía programado enfrentar a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc este próximo 4 de septiembre. Un día después, Monterrey visitaría a Querétaro en el Estadio Corregidora, mientras que América recibiría a Tijuana en el Estadio Azteca. Finalmente, León acudiría al Estadio Olímpico Universitario ante Pumas; sin embargo, los cuatro compromisos serán aplazados y todavía no tienen una fecha confirmada.

De acuerdo con información de nuestro reportero de Claro Sports, Esteban Garrido, una de las opciones viables para disputar los cuatro partidos sería entre el 27 de septiembre y el 10 de octubre, o bien entre el 7 y el 21 de noviembre. Ambos periodos contemplan fechas FIFA, por lo que podrían ser ideales para que la Liga MX logre ponerse al corriente con el calendario.

Cabe recordar que la Leagues Cup tiene programados los cruces Toluca vs León y América vs Monterrey, ambos para este miércoles 2 de septiembre en territorio estadounidense. Los ganadores avanzarán a la final, mientras que los perdedores disputarán el partido por el tercer lugar, ambos compromisos programados para el 6 de septiembre.

Debido a que los cuatro equipos mexicanos estarán ocupados con sus respectivos compromisos de la Leagues Cup, la idea de la Liga MX es evitar que cualquiera de las plantillas tenga que regresar a Estados Unidos con viajes de ida y vuelta en un periodo corto de tiempo.

MÁS INFORMACIÓN: Una copa, cuatro objetivos: las razones por las que América, Toluca, León y Monterrey buscan ganar la Leagues Cup

La Liga MX busca evitar que sus equipos colapsen

La Liga MX pretende evitar que se repitan historias del terror como la que vivió el América hace casi dos décadas. En mayo de 2007, las Águilas afrontaron nueve encuentros en apenas 20 días, con la Copa Libertadores y la Liguilla del Clausura como escenarios de una agenda que llevó al equipo al límite. El recorrido arrancó el 8 de mayo ante Colo Colo y continuó con los cuartos de final frente al Atlas, pero la parte más exigente llegó después: el 16 de mayo, el conjunto azulcrema recibió a Santos de Brasil en el torneo continental y al día siguiente protagonizó la ida de las semifinales contra Chivas. El Clásico Nacional de vuelta llegó el 20 de mayo, tres días después el conjunto azulcrema volvió a Brasil para enfrentar otra vez a Santos y el 25 recibió a Pachuca en la ida de la final del Clausura 2007. La carrera contra el calendario terminó el 27 de mayo en el Estadio Hidalgo, donde disputó la vuelta por el título. Nueve partidos, dos torneos, viajes internacionales y encuentros con apenas un día de diferencia marcaron uno de los calendarios más demandantes en la historia reciente del club, un antecedente que vuelve a tomar fuerza ante el complicado mes de septiembre que espera al América en 2026.

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