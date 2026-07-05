Camila Osorio se despide de los dobles de Wimbledon

La colombiana Camila Osorio y la argentina Solana Sierra fueron eliminadas por la australiana Ellen Pérez y la oriunda de Países Bajos Demi Schuurs.

Camila Osorio fue eliminada de los dobles | Foto por GLYN KIRK / AFP

Este sábado 5 de julio, la presencia de María Camila Osorio en Wimbledon llegó a su final. Después de haber quedado eliminada en la modalidad de sencillos ante Linda Noskova en la segunda ronda. Los dobles se plantaron como la oportunidad de la colombiana para dar un nuevo golpe de autoridad.

Ahora bien, para esta segunda ronda de los dobles de Wimbledon. Camila Osorio y la argentina Solana Sierra se vieron inmersas en una situación que las puso en desventaja. Tras el retiro de las hermanas Williams, quienes eran las rivales de las sudamericanas, la programación cambió y la colombiana y argentina tuvieron menos de 20 horas de descanso entre su partido de primera y segunda ronda.

Sierra y Osorio habían comenzado su camino con una sólida victoria por 6-3 y 6-4 sobre la británica Samantha Murray Sharan y la tailandesa Lanlana Tararudee. Vale la pena volver a mencionar que las rivales originales de la primera ronda para la dupla sudamericana eran las hermanas Williams.

Camila Osorio y Solana Sierra caen en segunda ronda de Wimbledon

Con ese contexto, María Camila Osorio y Solana Sierra llegaron a la segunda ronda de Wimbledon para enfrentar a la australiana Ellen Pérez y la oriunda de Países Bajos Demi Schuurs. En un partido donde se notó el cansancio de la dupla del sur del continente sudamericano, Osorio y Sierra fueron eliminadas.

Con parciales de 6-3 y 6-1, las representantes de Colombia y Argentina dijeron adiós a uno de los torneos más importantes del tenis mundial. Un partido que fue notablemente dominado por sus rivales y que mostró una cara disminuida del tenis mostrado por ambas sudamericanas.

Dicho esto, la participación de la colombiana Camila Osorio llega a su final en esta edición de Wimbledon. Tanto en la modalidad de dobles como de sencillos, la tenista de 22 años dijo adiós en la segunda ronda. Ahora, habrá una temporada completa para poder ajustar los detalles y volver el próximo año a intentar marcar historia para su país.

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