Tras el fracaso en el Mundial 2026, Alemania tendría amarrado a Jürgen Klopp como su nuevo técnico

El extimonel del Liverpool habría indicado que esta listo para asumir el rol. La federación alemana estaría definiendo detalles para hacer oficial el arribo

Klopp dejaría su cargo en Red Bull para apoyar a su selección | Reuters

La salida de Julian Nagelsmann tras el Mundial 2026 abrió la puerta a un cambio en la dirección técnica de la selección de Alemania; y todo parece indicar que Jürgen Klopp estaría cerca de asumir el cargo.

Aunque aún no existe confirmación oficial, información de Fabrizio Romano señala que solo restan detalles para que las pláticas lleguen a buen puerto. La Federación Alemana de Fútbol (DFB) ya había anunciado la intención de contactar con Klopp tras la renuncia de Nagelsmann. Jürgen, de 59 años, se encuentra actualmente en Red Bull, donde ocupa un rol como director mundial de fútbol, lo que obliga a negociar su salida de manera formal.

Romano señaló que Klopp y la DFB habrían llegado a un acuerdo preliminar. “Aún se están discutiendo los detalles sobre un contrato a largo plazo, el proyecto y su salida del Grupo RB, pero él será el nuevo seleccionador”, indicó el periodista.

El propio Klopp declaró en días previos que está preparado para asumir la selección alemana, aunque recalcó que todavía quedan conversaciones importantes. “Ahora me siento completamente recuperado, he recargado energías de sobra y estoy preparado”, afirmó en Magenta TV.

El técnico agregó que, aunque no considera que el momento sea perfecto por su contrato vigente en Red Bull, la situación actual es más favorable que en ocasiones anteriores cuando recibió otras ofertas de Alemania y otros países. Klopp también hizo énfasis en que los problemas actuales del futbol alemán van más allá del desempeño de Nagelsmann. “Está completamente claro que la responsabilidad no recae únicamente en el seleccionador, ni mucho menos. Tenemos que cambiar muchas cosas de manera profunda”, explicó.

A lo largo de su carrera, Klopp ha dirigido al FSV Mainz, Borussia Dortmund y Liverpool, obteniendo títulos locales e internacionales. Su experiencia será clave si finalmente asume la selección, donde tendrá que implementar un plan de renovación en el fútbol germano.

Por el momento, todo sigue en etapa de conversaciones entre Klopp y la DFB. No hay confirmación oficial, pero las fuentes cercanas al técnico indican disposición de su parte para liderar la selección, mientras se negocia su salida del Grupo Red Bull y se definen los términos de su posible contrato.

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