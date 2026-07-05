Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 5 de julio

¡Historia para el ciclismo mexicano! Isaac del Toro ganó la segunda etapa del Tour de Francia 2026 y emerge entre los favoritos de la competencia

Isaac del Toro volvió a sacudir el Tour de Francia 2026. El joven mexicano del UAE Team Emirates-XRG se quedó con una espectacular segunda etapa entre Tarragona y Barcelona tras una jornada intensa, nerviosa y repleta de ataques en los kilómetros finales. El pedalista de Ensenada cruzó la meta con un tiempo de 3:40:01, encabezando un reducido grupo de favoritos en el que también llegaron Tadej Pogačar, Remco Evenepoel y el líder Jonas Vingegaard. La batalla en las calles barcelonesas dejó imágenes de máxima tensión entre los aspirantes al título, con aceleraciones constantes y un ritmo que terminó fragmentando el pelotón. Corredores como Juan Ayuso, Tom Pidcock, Mattias Skjelmose y Lenny Martinez resistieron el pulso de los grandes nombres, aunque cedieron tres segundos en una llegada que volvió a demostrar que cada metro cuenta en esta edición de la Grande Boucle.

Sin embargo, la victoria parcial no fue suficiente para arrebatar el maillot amarillo a Jonas Vingegaard. El danés de Visma | Lease a Bike conservó el liderato de la clasificación general con un acumulado de 4:01:48 y mantiene a raya a sus principales rivales. Pogačar continúa segundo a apenas seis segundos, mientras que Evenepoel se ubica hasta el puesto 15. Isaac del Toro, gracias a su triunfo en Barcelona, escala hasta la cuarta posición de la general, a solo 16 segundos de la cima, confirmándose como una de las grandes revelaciones del inicio de carrera. Con diferencias mínimas entre los favoritos y varios aspirantes separados por menos de un minuto, el Tour de Francia 2026 promete una lucha feroz desde sus primeras jornadas, donde cualquier descuido puede costar oro en la carrera hacia París.

Etapa 2 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido de Tarragona a Barcelona?

Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) se llevó la victoria en la segunda etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Tarragona y Barcelona, tras completar el recorrido en un tiempo de 3:40:01. El mexicano cruzó la meta por delante de un selecto grupo de favoritos que registró el mismo tiempo, integrado por Tadej Pogačar, Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard. A tan solo tres segundos llegaron corredores como Mattias Skjelmose, Tobias Halland Johannessen, Romain Grégoire, Paul Seixas, Lenny Martinez, Tom Pidcock, Lennert Van Eetvelt, Juan Ayuso e Ilan Van Wilder, mientras que Richard Carapaz cedió siete segundos respecto al ganador.

Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) — 3:40:01 Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) — mismo tiempo Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) — mismo tiempo Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) — mismo tiempo Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) — a 0:03 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) — a 0:03 Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) — a 0:03 Paul Seixas (Bahrain Victorious) — a 0:03 Lenny Martinez (Decathlon CMA CGM Team) — a 0:03 Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) — a 0:03 Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) — a 0:03 Juan Ayuso (Lidl-Trek) — a 0:03 Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) — a 0:03 Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) — a 0:07 Alex Baudin (EF Education-EasyPost) — a 0:10 Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) — a 0:10 Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) — a 0:27 Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG) — a 0:39 Tobias Foss (XDS Astana Team) — a 0:43 Sergio Higuita (INEOS Grenadiers) — a 0:43.

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 2

Tras dos jornadas de competencia, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) conserva el liderato de la clasificación general con un tiempo acumulado de 4:01:48. El danés mantiene una ventaja de seis segundos sobre Tadej Pogačar y de quince sobre Remco Evenepoel. Gracias a su triunfo de etapa, Isaac del Toro escaló hasta la cuarta posición de la general, a 16 segundos del líder, seguido por Juan Ayuso a 19 segundos. Completan el top 10 Paul Seixas, Romain Grégoire, Lenny Martinez, Florian Lipowitz y Tom Pidcock, en una clasificación que se mantiene muy apretada de cara a las próximas etapas.

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) — 4:01:48 Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) — a 0:06 Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) — a 0:15 Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) — a 0:16 Juan Ayuso (Lidl-Trek) — a 0:19 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) — a 0:42 Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) — a 0:44 Lenny Martinez (Red Bull-BORA-hansgrohe) — a 0:45 Florian Lipowitz (Bahrain Victorious) — a 0:53 Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) — a 1:00 Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) — a 1:01 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) — a 1:03 Alex Baudin (EF Education-EasyPost) — a 1:07 Tobias Foss (INEOS Grenadiers) — a 1:21 Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) — a 1:26 Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) — a 1:36 Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) — a 1:38 Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) — a 1:39 Thymen Arensman (EF Education-EasyPost) — a 1:43 Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) — a 1:48.

¿A qué hora inicia la próxima etapa 3 del Tour de Francia 2026?

La tercera etapa del Tour de Francia 2026 representa el primer gran desafío para los aspirantes a la clasificación general. Con un recorrido de 195.9 kilómetros entre Granollers, España, y la estación de esquí de Les Angles, en Francia, la jornada llevará al pelotón a cruzar los Pirineos en un trazado de montaña que acumula cerca de 4 mil metros de desnivel positivo. El recorrido incluye la Côte de Sant Feliu de Codines, puerto de tercera categoría ubicado en el kilómetro 17.2, además de un sprint intermedio en Campdevànol (km 98.4) antes de que comiencen las mayores dificultades del día.

La segunda mitad de la etapa concentra las exigencias más importantes, encabezadas por el Col de Toses, ascenso de primera categoría situado en el kilómetro 127.7 y considerado el punto clave de la jornada. Más adelante aparecerá el Col du Calvaire, puerto de tercera categoría ya en territorio francés, antes del desenlace en alto en Les Angles, donde una subida final de 1.8 kilómetros al 6.5 por ciento de pendiente media pondrá a prueba a los favoritos. La decisión de incluir la alta montaña desde la tercera etapa convierte este recorrido en un examen prematuro para los líderes de equipo, quienes necesitarán exhibir su mejor nivel desde el inicio para evitar pérdidas de tiempo significativas en la frontera franco-española.

México y Centroamérica : 04:20 horas.

: 04:20 horas. Estados Unidos : 06:20 horas ET y 03:20 horas PT.

: 06:20 horas ET y 03:20 horas PT. Colombia : 05:20 horas.

: 05:20 horas. Argentina: 07:20 horas.

Tour de Francia 2026 en vivo: ¿Dónde ver y quién transmite las carreras de Isaac del Toro?

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México : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Centroamérica : NBC Sports (sólo algunas etapas) y Peacock (todas las etapas)

: NBC Sports (sólo algunas etapas) y Peacock (todas las etapas) Estados Unidos: FOX, fuboTV y Telemundo.

FOX, fuboTV y Telemundo. Colombia : ESPN, Caracol TV y Canal RCN.

: ESPN, Caracol TV y Canal RCN. Argentina: ESPN y Disney+.

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