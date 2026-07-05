Isaac del Toro, etapa 2 del Tour de Francia 2026: resumen, clasificación y resultado de la etapa 2

Todas las emociones del Tour de Francia se viven en Claro Sports

Isaac del Toro vuelve a subirse a la tarima, por tercera ocasión. El mexicano es el líder de la clasificación de los jóvenes, después del triunfo de la etapa 2 este domingo, el latinoamericano le arrebató esta camiseta a Juan Ayuso.

Isaac del Toro vuelve a subir a la tarima, el mexicano también le arrebató la camiseta verde a Egan Bernal y ahora es el líder de la clasificación de los puntos.

Isaac del Toro disfruta en el podio, el ciclista mexicano ganó la segunda etapa del Tour de Francia 2026. Desde hace 36 años que un ciclista de este país no conseguía este triunfo en la ‘Ronda Gala’.

Palabras de Isaac del Toro, ganador de la etapa 2 del Tour de Francia 2026:

“No puedo creerlo. Si alguien me hubiera dicho que iba a lograr algo así, no lo habría creído. El equipo me dio toda la confianza y este trabajo se lo dedico a mi familia y a mis compañeros”, afirmó el pedalista mexicano.

“Estoy en el mejor equipo. Trabajar para él, tenerlo al lado y saber que tiene ese sentimiento por mí significa mucho. Gracias a todos mis compañeros por el trabajo que hicieron”, agregó.

Sobre lo ocurrido en el último kilómetro, explicó: “Íbamos muy rápido y todavía no entiendo bien qué pasó. Cuando coronamos estábamos en una buena posición; intentamos mantener la diferencia y cerrarla cuando fue necesario. Al ver que el hueco se hizo más grande en el descenso, traté de ir al máximo hasta la línea de meta” y “También fue un gran trabajo de equipo. Brandon hizo una labor enorme”.

Clasificación de la etapa 2 del Tour de Francia 2026:

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG 3:40:01 +10″ 2. Tadej Pogacar UAE Team Emirates – XRG ” +6″ 3. Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe ” +4″ 4. Joas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike “ 5. Mattias Skjelmose Lidl-Trek 0:03 6. Halland Johannessen Uno-X-Mobility “ 7. Romain Grégoire Groupama – FDJ United “ 8. Lenny Martínez Bahrain – Victorious “ 9. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team “ 10. Tom Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team “

Clasificación general del Tour de Francia

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Jonas Vingegaard Team Visma Lease | Bike 4:01:48 2. Tadej Pogacar UAE Team Emirates – XRG 0:06 3. Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe 0:15 4. Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG 0:15 5. Juan Ayuso Lidl-Trek 0:19 6. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 0:42 7. Romain Grégoire Groupama FDJ United 0:44 8. Lenny Martínez Bahrain – Victorious 0:53 9. Tom Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:00 10. Ilan Van Wilder Soudal Quick-Step 0:39

ISAAC DEL TORO GANA LA SEGUNDA ETAPA DEL TOUR DE FRANCIA; TADEJ POGACAR FUE SEGUNDO

1 km ISAAC DEL TORO MUEVE LA CARRERAAAAAAAA. El ‘Torito’ va por la victoria de etapa. 3 km Isaac del toro comienza a subir posiciones, el ‘torito’ le ayuda a Pogacar para lo que será el encare de este último puerto de montaña. El UAE va por esa camiseta amarilla. 5 km Ahora sí comenzó el encare del último puerto en Côte du Château de Montjuïc. serán 1.6 km de subida. Donde veremos quién saca la cara por su equipo y sus compañeros. Algunos se suben en la bicicleta, otros esperan para atacar de la mejor manera y que el gasto no sea inneceasario. 8 km El UAE Team Emirates XRG marca el paso en el último repecho antes de comenzar la subida a Côte du Château de Montjuïc. La escuadra de los Emiratos Árabes quiere que Pogacar consiga la victoria este domingo y la respectiva camiseta amarilla. Egan Bernal también se asoma, el zipaquereño quien luce la camiseta verde de los puntos, seguramente la perderá cuando finalice esta segunda etapa. 10 km 24° arropan a los ciclistas en Barcelona. A pesar de lo que puede ser el inclemente sol en esta zona de España, es mejor a que haya lluvia, porque puede traer resbalones y caídas de los deportistas ¿Quién atacará primero? ¿Pogacar le arrebatará la camiseta amarilla a Vingegaard? les contaremos… 12 km Ahora todos tienen precaución para lo que es el descenso de Côte du Château de Montjuïc. Solamente resta un puerto de montaña más, en Côte du Château de Montjuïc. Acá sí se esperan sorpresas, ya que aún no han habido ataques en los puertos anteriores. 14 km Comienzan los ‘jalones’ en los primeros puestos del pelotón principal. Se logra ver a Vingegaard, Pogacar, Seixas, Carapaz y muchos ciclistas más, no hay sorpresas de momento y mucho menos ataques. Brandon McNulty vuelve a quedarse con los puntos en Côte du Château de Montjuïc, el tercer puerto de montaña del día, el segundo de segunda categoría. El estadounidense busca quitarle la camiseta de la montaña a Pogacar, quien la luce este domingo. 16 km Comienza nuevamente el ascenso de Côte du Château de Montjuïc, otro puerto de montaña de tercera categoría. Sin fuga definida, el pelotón está esparcido, mientras los fanáticos del deportes de las bielas disfruta de los mejores ciclistas del mundo. 21 km El lote principal está integrado por 45 ciclistas aproximadamente. Continúa el descenso de Côte du Château de Montjuïc, el siguiente reto del día es otro puerto de montaña de segunda categoría Côte du Château de Montjuïc. De momento no hay fuga definida. 25 km Brandon MCNulty se queda con los 2 puntos que otorgo Côte du Château de Montjuïc; en el segundo lugar cruzó Tadej Pogacar, quien luce la camiseta como líder de la montaña. 27 km ¡¡¡Se mueve el pelotón!!! Después de guardar piernas y no atacar, se empieza a mover todo el pelotón. Tanto así que se ‘comieron’ a los dos ciclistas que iban en la fuga. Veremos quién acelera el paso subiendo y puede integrar esa nueva fuga. 30 km Comenzó la subida al Côte du Château de Montjuïc. Paul Seixas ya recortó todo el tiempo que le hacía falta para llegar al pelotón, sufrió bastante el joven francés, algo parecido a lo que tuvo que hacer Isaac del Toro anteriormente. Felix Engelhardt y Alex Molenaar no quieren perder la fuga.

Pelotón a 0:15. 35 km Felix Engelhardt y Alex Molenaar se resisten a sr pescados por parte dl pelotón principal, ahora están a 0:12. Todos los ciclistas están ad portas de entrar a Barcelona, restarán muy poco para la disputa de otro premio de montaña: Côte du Château de Montjuïc de segunda categoría. Paul Seixas, sigue descontando tiempo con el pelotón, después de lo que fue la falla mecánica. 40 km Otra avería mecánica. Paul Seixas tiene problemas con su bicicleta, el joven y la esperanza francesa de este Tour tiene que hacer cambio de elemento, Valentin Paret-Peintre se baja de la suya y se la da a su compañero; él tendrá que esperar que el vehículo del Soudal–Quick-Step llegue y regresar a carrera. Felix Engelhardt y Alex Molenaar, en fuga… PERO el pelotón ya está a 0:10. 45 km – A pocos kilómetros de Barcelona Carrera neutralizada por el momento. Después de haber sufrido por una falla mecánica y perder tiempo, Isaac del Toro ahora hace parte del pelotón, pasó demasiado susto el mexicano, de cara a lo que será la clasificación general de esta etapa 2. Felix Engelhardt y Alex Molenaar, en fuga.

Pelotón a 0:50. 50 km “Muchachos, muchachos atentos. Se nos quedó Isaac atrás, cuidado”, fueron las palabras de Tadej Pogacar, sobre la ausencia y la falta que le hace Isaac del Toro, su gregario para ir por el título de este Tour de Francia 2026. Felix Engelhardt y Alex Molenaar, en fuga.

Pelotón a 0:45. 55 km Con la novedad de Isaac del Toro, el UAE pierde de momento un ciclista para el remate de la etapa. Ahora el mexicano tendrá que remar contra la corriente, multiplicar esfuerzos para llegar al pelotón principal. Felix Engelhardt y Alex Molenaar, en fuga.

Pelotón a 0:42.

Isaac del Toro a 1:58. ISAAC DEL TORO, CON PROBLEMAS El ciclista mexicano tuvo un problema mecánico, llegó el carro del UAE para que resolviera. Ahora el mexicano se encuentra a 2:00 del pelotón principal, tendrá que hacer todos los esfuerzos para meterse a la pelea por la etapa nuevamente. 65 km Se mantienen firmes en la fuga Felix Engelhardt y Alex Molenaar, ne medio del rápido descenso que hay en estos momentos, después del encare del Côte de Begues. La fuga está ahora a 0:22 del pelotón principal. El próximo reto de la jornada será Côte du Château de Montjuïc, un puerto de montaña de tercera. 69 km Ahora todos los ciclistas se encuentran en el descenso del Côte de Begues. Después que la fuga se quedara con su cometido, porque Alex Molenaar se quedó con los puntos en el sprint y el primer puerto de segunda categoría. Ahora solo dos ciclistas en fuga Felix Engelhardt y Alex Molenaar.

Pelotón a 0:20. 72 km Alex Molenaar también se queda con los 5 puntos del Côte de Begues, el primer puerto del día, el cual fue de segunda categoría; el neerlandés está arrasando, el poder de la fuga. El pelotón está a 0:24 ahora. 74 km Todos los ciclistas ya se encuentran en el encare de Côte de Begues. Muchos fanáticos del ciclismo acompañan a los escaladores que van por estos puntos. 3 pedalistas en fuga Felix Engelhardt, Frank Van Den Broek y Alex Molenaar.

Pelotón a 0:40. 78 km En el ascenso a Côte de Begues ahora sí se empieza a desvanecer la fuga. Felix Engelhardt, Frank Van Den Broek y Alex Molenaar siguen liderando, pero ahora el pelotón se encuentra a solamente 1:11. Recordatorio Así se encuentran las clasificaciones este domingo 5 de julio: – General: Jonas Vingegaard.

– Jóvenes: Juan Ayuso de primero; Isaac del Toro, segundo.

– Puntos: Egan Bernal.

– Montaña: Tadej Pogacar. 80 km Comienza el ascenso a Côte de Begues, el primer premio de montaña del día-de segunda categoría, el cual entrega 5 puntos para dicha clasificación al que la corone. 3 pedalistas en fuga Felix Engelhardt, Frank Van Den Broek y Alex Molenaar.

Pelotón a 2:30. 82 km Alex Molenaar se queda con los 25 puntos que otorgaba el pasar primero por el Viladecans. Pero la disputa no finaliza, ya que el resto de las unidades que entrega Viladecans se las van a pelear los del pelotón, que ahora se encuentra a 2:30 de los 3 de la fuga. 85 km La fuga vuelve a tomar distancia, en definitiva Felix Engelhardt, Frank Van Den Broek y Alex Molenaar van a pelear por esos puntos del sprint en Viladecans. Ahora el pelotón se encuentra a 2:32, se aleja nuevamente. 87 km Se preparan todos los velocistas para el encare del único sprint de eta segunda etapa del Tour de Francia. No obstante siguen firmes en la fuga Felix Engelhardt, Frank Van Den Broek y Alex Molenaar. Pelotón descuenta, ahora a 2:05. 90 km A 10 kms de la disputa de Viladecans. Felix Engelhardt, Frank Van Den Broek y Alex Molenaar siguen integrando la fuga; veremos si los dejan en solitario para la disputa de estos puntos en el sprint. Por el momento el líder de esta clasificación es Egan Bernal, tras la contrarreloj por equipos. Pelotón a 2:30. 95 km Después de una pequeña subida, en el descenso los ciclistas se encuentran con la población de Castelldefels, un sitio muy reconocido, en el cual han vivido miles de deportistas y famosos como Lionel Messi cuando jugaba en el FC Barcelona. 3 pedalistas en fuga Felix Engelhardt, Frank Van Den Broek y Alex Molenaar.

Pelotón a 2:40. Ya empiezan a descontar tiempo, para la pelea por los puntos del sprint. Continúan los 3 pedalistas en fuga Felix Engelhardt, Frank Van Den Broek y Alex Molenaa, no pierden pisada y veremos sí son los que finalmente van a pelear los puntos en el sprint de Viladecans. El pelotón se encuentra a 3:19.

104 km 30 ciclistas están repitiendo Giro de Italia y Tour de Francia en este 2026, el denominado doblete, entre ellos Jonas Vingegaard, quien fuera el campeón en Italia, y los colombianos Einer Ruibio y Egan Bernal. Desde allí parte el desgaste físico y mental. Corredores como Isaac del Toro y Tadej Pogacar no hicieron parte del Giro de Italia. 3 pedalistas en fuga Felix Engelhardt, Frank Van Den Broek y Alex Molenaa.

Pelotón a 3:19. 109 km Personal logístico de la carrera le está advirtiendo a todos los ciclistas que habrá unos tramos de policías acostados en Sitges, para que los pedalistas tengan precaución y eviten estas caídas que los pueda afectar. Cada vez falta menos para el encare del sprint en Viladecans. 3 pedalistas en fuga Felix Engelhardt, Frank Van Den Broek y Alex Molenaa.

Pelotón a 3:26. 113 km Todos los ciclistas ya se acercan a Sitges, la capital del cine fantástico y uno de los sitios más visitados por Cataluña. Un lindo sol arropa a todos los deportistas, una grata noticia, lo mejor es evitar lluvias que traen resbalones y caídas. 3 pedalistas en fuga Felix Engelhardt, Frank Van Den Broek y Alex Molenaa.

Pelotón a 3:24. 119 km Los ciclistas disfrutan de lo que los aficionados al ciclismo les ofrecen, reciben caramañolas y además de todo el cariño que les muestran en Vilanova i la Geltrú. 3 pedalistas en fuga Felix Engelhardt, Frank Van Den Broek y Alex Molenaa.

Pelotón a 3:25. 122 km Carrera tranquila en estos momentos, por el terreno llano que hay hasta que los ciclistas se encuentren con el único sprint del día en Viladecans. 3 pedalistas en fuga Felix Engelhardt, Frank Van Den Broek y Alex Molenaa.

Pelotón a 3:29. 127 km Felix Engelhardt, Frank Van Den Broek y Alex Molenaar siguen moviendo la carrera adelante en la fuga.

Pelotón a 3:41. Todo tranquilo por el momento en el paso por Tarragona. Se viene la disputa de los puntos en el único sprint que tiene la carrera de este domingo 5 de julio. 135 km Todos los ciclistas están pasando por un terreno plano en estos momentos, el cual será de 50 kms aproximadamente. Tres pedalistas todavía en fuga: Felix Engelhardt, Frank Van Den Broek y Alex Molenaar. Baptiste Viestroffer se volvió a integrar a lpelotón.

Pelotón a 3:41. 140 km A todos los ciclistas los acompaña un sol inclemente, muchos de ellos toman ayuda de sus carros para refrescarse con agua o alguna bebida, claramente es mejor este clima a una lluvia que pueda traer caídas. Tres pedalistas todavía en fuga: Felix Engelhardt, Frank Van Den Broek y Alex Molenaar.

Baptiste Viestroffer a 0:55.

Pelotón a 3:20. 143 km La jornada marcha con rapidez por Tarragona todavía, será una etapa que terminará rápido ya que únicamente contempla 1 puerto de segunda y 3 de tercera categoría, además de un sprint en Viladecans.

148 km La fuga sigue alejándose del pelotón principal, la misma sigue integrada por Felix Engelhardt, Frank Van Den Broek y Alex Molenaar, ahora se encuentra a 0:37; Baptiste Viestroffer se aleja del pelotón y quiere ser parte de la fuga en estos momentos, ya le saca 0:03. Se empieza a formar una pequeña fuga de 3 pedalistas: Felix Engelhardt, Frank Van Den Broek y Alex Molenaar, es algo que se preveía para el inicio de esta jornada en tierras españolas, mucho más con tanto terreno llano que impone esta segunda etapa del Tour de Francia. El pelotón principal está a 0:18 de momento. Se reportó un retiro en este Tour de Francia. Clément Berthet (Groupama FDJ United) no tomó partida en Tarragona, luego de una caída sufrida este sábado en los últimos kilómetros de la contrarreloj individual. Sean todos bienvenidos Este domingo 5 de julio les llevaremos todas las emociones de lo que sucede en la etapa 2 del Tour de Francia 2026. Después de lo que fue aquella contrarreloj por equipos, llega a la competición la primera prueba de Ruta en la ‘Ronda ‘Gala’. En Claro Sports tendrá todos los detalles.

Inicia oficialmente la ruta en la intensa disputa por llevarse el maillot amarillo en el Tour de Francia. Llega el turno de la media montaña con un recorrido de 169 kilómetros, este domingo, que unirán a Tarragona con Barcelona en suelo catalán.

El inicio será tranquilo hasta el esprint intermedio en Viladecans, que le dará bienvenida a los premios de montaña. El más exigente se dará en todo el ecuador de la fracción, pues se trata de un pico de segunda categoría en el Cote de Begues (6 km al 5.9%). Sin embargo, en el circuito final con un triple ascenso al Castell de Montjuïc, habrá definición del ganador del día.

Etapa 2 del Tour de Francia | https://www.letour.fr

¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?: Clasificación completa

Luego de la contrarreloj por equipos, donde el UAE finalizó tercero con Tadej Pogacar tomando la batuta, Del Toro cerró en la sexta posición de la general a 26 segundo del maillot amarillo. Por ahora, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) picó en punta al ostentar un tiempo de 21:47. Egan Bernal se lleva la casaca verde.

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Jonas Vingegaard Team Visma Lease | Bike 21:47 2. Filippo Ganna Netcompany INEOS 0:08 3. Tadej Pogacar UAE Team Emirates – XRG 0:12 4. Juan Ayuso Lidl – Trek 0:16 5. Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe 0:19 6. Isaac del Toro (MEX) UAE Team Emirates – XRG 0:26 7. Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike 0:28 8. Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe 0:35 9. Tobias Foss Netcompany INEOS 0:38 10. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 0:39

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026:¿Dónde ver al mexicano por TV y online?

La segunda grande del año, para territorio mexicano, la podrá disfrutar a través de la señal de ESPN, así como la plataforma de streaming Disney+. En el caso de Colombia, los canales abiertos como Caracol TV y RCN llevarán los detalles de la máxima cita en suelo galo. De todas maneras, Claro Sports le entregará todo lo que usted debe saber diariamente de la competición.

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