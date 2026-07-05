GP de Bélgica 2026: ¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?
El mexicano alcanzó la posición 15 final en el GP de Gran Bretaña. Ferrari hizo el 1-3, Russell ocupó el segundo puesto, y Kimi Antonelli y Max Verstappen tuvieron un cierre para el olvido
- Leclerc obtiene su primera victoria en la temporada en un caótico cierre del GP de Gran Bretaña
- Checo Pérez gana cinco posiciones y termina 15° en el GP de Gran Bretaña
- Pascal Wehrlein conquista Shanghái y aprieta la lucha por el campeonato de Fórmula E
El Gran Premio de Gran Bretaña 2026 es historia. Una carrera por demás accidentada, misma que dejó a Ferrari en el 1-3 y a Mercedes completando el podio ya queda en los libros; y ahora la máxima categoría del deporte motor ya se alista para encarar el Gran Premio de Bélgica, mismo a desarrollarse en el histórico Circuito de Spa-Francorchamps.
El Circuito de Silverstone vio cómo se colocó la escudería italiana en el podio de ganadores, con Charles Leclerc ubicado en el primer sitio, y Lewis Hamiltón en el tercer peldaño. Dichos triunfos los meten de lleno en la pelea dentro del Campeonato de Pilotos, además de acercar al ‘Cavallino Rampante’ al primer sitio dentro del Campeonato de Constructores, sitio ocupado en este momento por la escudería británica de Mercedes.
¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?
La próxima cita del ‘Gran Circo’ se dará el 19 de julio, dentro del Gran Premio de Bélgica. El Circuito de Spa-Frrancorchamps ya se alista para un nuevo encuentro con los fans de la máxima categoría del automovilismo, quienes el año pasado vieron coronarse a Oscar Piastri y McLaren en dicha pista.
Horarios del Gran Premio de Bélgica 2026
La actividad comenzará en la provincia de Lieja el 17 de julio con el desarrollo de las Prácticas Libres 1 y 2, para darle paso a las Libres 3 y la Clasificación el día 18. El 19 será el gran día, con el desarrollo de la carrera.
Viernes 17 de julio
- Práctica Libre 1 | 05:30 horas
- Práctica Libre 2 | 09:00 horas
Sábado 18 de julio
- Práctica Libre 3 | 04:30 horas
- Clasificación | 08:00 horas
Domingo 19 de julio
- Carrera | 07:00 horas
*Tiempo del centro de México
Calendario completo de la temporada Fórmula 1 2026
El calendario quedó integrado por 22 fechas, debido a la cancelación de las carreras en Bahreín y Arabia Saudita, esto por conflictos bélicos suscitados en la zona.
Con la mitad del calendario aun pendiente de realizarse, se espera que Andrea Kimi Antonelli y George Russell sigan manteniendo un rendimiento óptimo para que sigan liderando el Campeonato de Pilotos de la temporada; aunque mucho dependerá de lo que pueda presentar Leclerc y Hamilton, quienes están encontrando un gran ritmo dentro de Ferrari.
- 6-8 marzo | GP de Australia, Melbourne
- 12-15 marzo | GP de China, Shanghái
- 27-29 marzo | GP de Japón, Suzuka
- 10-12 abril | GP de Bahréin, Sakhir | Cancelado
- 17-19 abril | GP de Arabia Saudita, Jeddah | Cancelado
- 01-03 mayo | GP de Miami, Estados Unidos
- 22-24 mayo | GP de Canadá, Montreal
- 05-07 junio | GP de Mónaco
- 12-14 junio | GP de España, Barcelona-Catalunya
- 26-28 junio | GP de Austria, Spielberg
- 03-05 julio | GP de Gran Bretaña, Silverstone
- 17-19 julio | GP de Bélgica, Spa-Francorchamps
- 24-26 julio | GP de Hungría, Budapest
- 21-23 agosto | GP de Países Bajos, Zandvoort
- 04-06 septiembre | GP de Italia, Monza
- 11-13 septiembre | GP de Madrid, España
- 25-27 septiembre | GP de Azerbaiyán, Bakú
- 09-11 octubre | GP de Singapur
- 23-25 octubre | GP de Estados Unidos, Austin
- 30 octubre – 01 noviembre | GP de México, Ciudad de México
- 06-08 noviembre | GP de Brasil, São Paulo
- 19-21 noviembre | GP de Las Vegas, Estados Unidos
- 27-29 noviembre | GP de Qatar, Lusail
- 04-06 diciembre | GP de Abu Dhabi, Yas Marina