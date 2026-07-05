GP de Bélgica 2026: ¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?

El mexicano alcanzó la posición 15 final en el GP de Gran Bretaña. Ferrari hizo el 1-3, Russell ocupó el segundo puesto, y Kimi Antonelli y Max Verstappen tuvieron un cierre para el olvido

El icónico Spa-Francorchamps ya se alista para recibir a la categoría reina|Reuters

El Gran Premio de Gran Bretaña 2026 es historia. Una carrera por demás accidentada, misma que dejó a Ferrari en el 1-3 y a Mercedes completando el podio ya queda en los libros; y ahora la máxima categoría del deporte motor ya se alista para encarar el Gran Premio de Bélgica, mismo a desarrollarse en el histórico Circuito de Spa-Francorchamps.

El Circuito de Silverstone vio cómo se colocó la escudería italiana en el podio de ganadores, con Charles Leclerc ubicado en el primer sitio, y Lewis Hamiltón en el tercer peldaño. Dichos triunfos los meten de lleno en la pelea dentro del Campeonato de Pilotos, además de acercar al ‘Cavallino Rampante’ al primer sitio dentro del Campeonato de Constructores, sitio ocupado en este momento por la escudería británica de Mercedes.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La próxima cita del ‘Gran Circo’ se dará el 19 de julio, dentro del Gran Premio de Bélgica. El Circuito de Spa-Frrancorchamps ya se alista para un nuevo encuentro con los fans de la máxima categoría del automovilismo, quienes el año pasado vieron coronarse a Oscar Piastri y McLaren en dicha pista.

Horarios del Gran Premio de Bélgica 2026

La actividad comenzará en la provincia de Lieja el 17 de julio con el desarrollo de las Prácticas Libres 1 y 2, para darle paso a las Libres 3 y la Clasificación el día 18. El 19 será el gran día, con el desarrollo de la carrera.

Viernes 17 de julio

Práctica Libre 1 | 05:30 horas

Práctica Libre 2 | 09:00 horas

Sábado 18 de julio

Práctica Libre 3 | 04:30 horas

Clasificación | 08:00 horas

Domingo 19 de julio

Carrera | 07:00 horas

*Tiempo del centro de México

Calendario completo de la temporada Fórmula 1 2026

El calendario quedó integrado por 22 fechas, debido a la cancelación de las carreras en Bahreín y Arabia Saudita, esto por conflictos bélicos suscitados en la zona.

Con la mitad del calendario aun pendiente de realizarse, se espera que Andrea Kimi Antonelli y George Russell sigan manteniendo un rendimiento óptimo para que sigan liderando el Campeonato de Pilotos de la temporada; aunque mucho dependerá de lo que pueda presentar Leclerc y Hamilton, quienes están encontrando un gran ritmo dentro de Ferrari.

6-8 marzo | GP de Australia, Melbourne

12-15 marzo | GP de China, Shanghái

27-29 marzo | GP de Japón, Suzuka

10-12 abril | GP de Bahréin, Sakhir | Cancelado

17-19 abril | GP de Arabia Saudita, Jeddah | Cancelado

01-03 mayo | GP de Miami, Estados Unidos

22-24 mayo | GP de Canadá, Montreal

05-07 junio | GP de Mónaco

12-14 junio | GP de España, Barcelona-Catalunya

26-28 junio | GP de Austria, Spielberg

03-05 julio | GP de Gran Bretaña, Silverstone

17-19 julio | GP de Bélgica, Spa-Francorchamps

24-26 julio | GP de Hungría, Budapest

21-23 agosto | GP de Países Bajos, Zandvoort

04-06 septiembre | GP de Italia, Monza

11-13 septiembre | GP de Madrid, España

25-27 septiembre | GP de Azerbaiyán, Bakú

09-11 octubre | GP de Singapur

23-25 octubre | GP de Estados Unidos, Austin

30 octubre – 01 noviembre | GP de México, Ciudad de México

06-08 noviembre | GP de Brasil, São Paulo

19-21 noviembre | GP de Las Vegas, Estados Unidos

27-29 noviembre | GP de Qatar, Lusail

04-06 diciembre | GP de Abu Dhabi, Yas Marina

TE PUEDE INTERESAR: