¡La afición de México juega su partido! Serenata y fuegos artificiales en el hotel de concentración de Inglaterra

Fanáticos de la selección mexicana trataron de provocar que los jugadores de Inglaterra no pudieran dormir previo al partido en el Estadio Azteca

Llegada al hotel de la selección de Inglaterra | Reuters

Pese a que durante gran parte de la noche parecía que la afición mexicana no acudiría al hotel de concentración de Inglaterra previo al partido de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, un grupo de seguidores apareció en las inmediaciones de Santa Fe durante la madrugada de este domingo 5 de julio con la intención de hacer sentir la presión al conjunto británico antes de su compromiso en el Estadio Azteca.

Alrededor de la 1 de la mañana, cerca de 45 aficionados se dieron cita en las cercanías del inmueble para llevar serenata acompañada de trompetas, tambores y fuegos artificiales. La intención era interrumpir el descanso de los futbolistas ingleses en la víspera de uno de los encuentros más atractivos de la ronda eliminatoria del torneo.

Sin embargo, el plan de los seguidores mexicanos no pudo desarrollarse como esperaban debido al importante operativo de seguridad desplegado en la zona. Los aficionados se encontraron con un amplio cerco de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes impidieron cualquier acercamiento al hotel donde se hospeda la selección de los Tres Leones.

En total, cerca de 500 policías resguardaron un perímetro de seguridad de aproximadamente 500 metros alrededor del inmueble ubicado en Santa Fe. Varias calles fueron cerradas al tránsito y el acceso quedó restringido únicamente para personas que pudieran acreditar su presencia en la zona mediante una identificación o comprobante correspondiente, una medida implementada tras la solicitud de la Federación Inglesa de Fútbol para garantizar la seguridad de su delegación durante su estancia en la capital mexicana.

La visita de Inglaterra a la Ciudad de México representa además un momento especial desde el punto de vista histórico. Se trata de su primera aparición oficial en la capital del país desde el Mundial de 1986, certamen en el que quedó eliminada en los cuartos de final frente a Argentina en uno de los partidos más recordados de todos los tiempos, marcado por la célebre ‘Mano de Dios’ y el denominado gol del siglo de Diego Armando Maradona.

Aunque México llega a esta instancia con una plantilla que, sobre el papel, cuenta con menos figuras que la escuadra inglesa, considerada una de las principales candidatas a conquistar la Copa del Mundo de Norteamérica, todo apunta a que el Estadio Azteca lucirá mayoritariamente tricolor. De acuerdo con reportes de algunos medios británicos, la Federación Inglesa de Fútbol habría recibido únicamente tres mil entradas para el encuentro, un factor que podría convertir el apoyo de la afición mexicana en uno de los grandes protagonistas de la noche.

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