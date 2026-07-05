Checo Pérez gana cinco posiciones y termina 15° en el GP de Gran Bretaña

Sigue en vivo el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 con Checo Pérez, resultados, posiciones, incidentes y la carrera desde Silverstone

Gran Premio de Gran Bretaña, en vivo online | Reuters

Charles Leclerc volvió a ganar en la Fórmula 1 después de una larga espera. El piloto de Ferrari conquistó el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 y rompió una sequía de victorias que se remontaba a 2024, encabezando un fin de semana soñado para la escudería italiana en Silverstone. Sin embargo, la estrategia del Safety Car privó a Ferrari del 1-2, ya que George Russell arrebató el segundo lugar, mientras Lewis Hamilton tuvo que conformarse con el tercer escalón del podio.

El gran damnificado fue Andrea Kimi Antonelli. El líder del campeonato parecía encaminado a llevarse la victoria, pero un problema en su Mercedes arruinó su carrera. El italiano tuvo que pasar dos veces por boxes, recibió además una sanción de cinco segundos y terminó en la decimosexta posición, dejando a Ferrari en una posición ideal para el 1-2.

Sin embargo, La carrera dio un giro definitivo cuando Max Verstappen, que corría tercero, perdió el control de su Red Bull y abandonó a cuatro vueltas del final, provocando el ingreso del Safety Car. La Scuderia decidió montar neumáticos nuevos a sus dos pilotos pensando en un reinicio que nunca llegó, ya que la prueba terminó neutralizada. Esa decisión permitió a Russell conservar el segundo puesto, mientras Hamilton cayó al tercero.

Otro de los protagonistas fue Franco Colapinto. El argentino firmó una de las remontadas del día al avanzar desde la decimonovena posición hasta finalizar noveno, rescatando dos puntos para Alpine tras una carrera sólida, agresiva y sin errores, aprovechando además los problemas que dejaron fuera de la pelea a varios rivales.

Sergio Pérez también consiguió avanzar respecto a su posición de salida. El mexicano arrancó 20º con Cadillac, protagonizó una buena largada y cruzó la meta en la decimoquinta posición, sumando kilómetros en una jornada discreta para la escudería estadounidense.

Resultados del GP de Gran Bretaña

Charles Leclerc | Ferrari | 2:23.771 George Russell | Mercedes | +0.427 Lewis Hamilton | Ferrari | +0.345 Lando Norris | McLaren | +0.377 Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.449 Liam Lawson | Racing Bulls | +0.425 Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.191 Gabriel Bortoleto | Audi | +0.199 Franco Colapinto | Alpine | +0.816 Pierre Gasly | Alpine | +0.216 Oscar Piastri | McLaren | +0.569 Carlos Sainz | Williams | +0.377 Oliver Bearman | Haas | +0.854 Esteban Ocon | Haas | +0.267 Sergio Pérez | Cadillac | +1.891 Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +0.602 Valtteri Bottas | Cadillac | +0.157 Fernando Alonso | Aston Martin | +1:41.950 Lance Stroll | Aston Martin | +1.770 Max Verstappen | Red Bull Racing | DNF Alexander Albon | Williams | DNF Nico Hülkenberg | Audi | DNF

Vuelta 52/52 | ¡El Safety Car no entra! Todo apuntaba a una última vuelta de bandera verde, pero la carrera terminará neutralizada. Charles Leclerc se queda con la victoria en Silverstone, mientras la estrategia de Ferrari le cuesta el 1-2: Russell conserva el segundo lugar y Hamilton termina tercero después de cambiar neumáticos para un shootout que nunca llegó. Checo Pérez termina 16°. Vuelta 51/52 | El Safety Car se retirará para la última vuelta. Leclerc marcará el ritmo con neumáticos frescos en busca de asegurar la victoria, mientras Russell acecha desde la segunda posición. El británico también tendrá que defenderse de Hamilton, que llega con neumáticos blandos nuevos para un cierre de máxima intensidad. Vuelta 50/52 | El retiro de Verstappen confirma que Colapinto sumará. Al momento es décimo, detrás de Antonelli, quien debe una sanción de cinco segundos. Vuelta 49/52 | Ferrari mete a sus dos autos a boxes durante el Safety Car y Russell aprovecha para superar a Hamilton. Todo está listo para una gran batalla por el segundo lugar en el cierre de la carrera… si los comisarios lo permiten. Entra la grúa para retirar el auto de Verstappen. ¡¡¡SAFETY CAR!!! Vuelta 48/52 | ¡VERSTAPPEN ABANDONA Y HAY SAFETY CAR! A solo cuatro vueltas del final, el neerlandés pierde el control de su monoplaza, se estrella y queda fuera cuando tenía el podio en sus manos. Sale el Safety Car, Ferrari mantiene el 1-2 con Leclerc y Hamilton, mientras Russell hereda la tercera posición y sumará puntos importantísimos para sus aspiraciones de campeonato. Vuelta 47/52 | Antonelli recibe un castigo de cinco segundos, pero se mantiene en pista buscando el último punto. Tres segundos lo separan de Colapinto, de mantener esa diferencia el argentino tendría la décima posición. Vuelta 46/52 | Charles Leclerc está cada vez más cerca de la victoria y de encabezar un histórico 1-2 para Ferrari. Qué momento para la Scuderia y para el monegasco, que estuvo tan cerca tantas veces, pero no lograba convertir una oportunidad en triunfo desde 2024. Vuelta 46/52 | El problema de Antonelli es más grave de lo que parece y no tiene la velocidad ni el control que esperaba, aunque insiste con mantener el auto en pista. Grandes noticias para Colapinto, que sumará un punto tras largar 19°. Increíble actuación del argentino. Vuelta 44/52 | Leclerc no gana una carrera desde 2024 y está a punto de terminar con esa sequía en Silverstone. Ferrari se encamina a un histórico 1-2 en casa de Mercedes para recortar de forma importante la diferencia en el campeonato. Detrás, Verstappen también apunta al podio por delante de Russell, mientras Antonelli vuelve a entrar a boxes y cae hasta la décima posición. El líder del Mundial sabe que incluso un solo punto puede ser clave en la pelea por el título. Vuelta 44/52 | Antonelli parecía encaminado a la victoria, Mercedes pide retirar el auto, pero Kimi quiere pelear por el último punto que podría definir el campeonato. ¡ANTONELLI EN MÁS PROBLEMAS! Vuelta 42/52 | Antonelli regresa a la pista, pero vuelve a perder el control del auto. El Mercedes no logra girar con normalidad y el italiano sigue perdiendo posiciones. Ya cayó al séptimo lugar y todo apunta a que los problemas en el monoplaza podrían impedirle terminar la carrera. ¡CRISIS PARA MERCEDES! Vuelta 42/52 | ¡Antonelli entra a boxes! Problemas para el italiano en plena persecución de Leclerc. El líder del campeonato pierde el control del monoplaza y daña el alerón delantero, por lo que tiene que entrar a pits para cambiar el front wing. Se esfuman sus opciones de pelear por la victoria en Silverstone. Vuelta 41/52 | Leclerc y Antonelli inician su segunda tanda de doblajes, pasando a Alonso, Stroll y Albon. El tráfico puede ser clave para el monegasco y su ventaja sobre Antonelli. La batalla por la victoria promete encenderse en un par de vueltas. Vuelta 40/52 | Colapinto ha sido una de las historias del día. El argentino arrancó 19º y ya marcha 11º, acercándose a Bortoleto en la pelea por el último punto. Vuelta 39/52 | Se levanta el Virtual Safety Car a 12 vueltas del final. Leclerc mantiene una ventaja de cinco segundos al frente, pero Antonelli sigue recortando tiempo vuelta tras vuelta en la persecución. Verstappen marcha cuarto, a 10 segundos de Hamilton, aunque ahora cuenta con neumáticos completamente nuevos tras aprovechar la parada durante el VSC. ¡VIRTUAL SAFETY CAR! Vuelta 38/52 | Nico Hülkenberg detiene su monoplaza en el circuito y provoca un Virtual Safety Car. Verstappen y Norris aprovechan para entrar a boxes y buscar ganar posiciones con la estrategia, mientras Leclerc, Antonelli y Hamilton se quedan en la pista. El Audi abandona, y Checo sube a 17° Vuelta 38/52 | Hamilton completa el adelantamiento a Verstappen en Wellington. Mientras tanto, Antonelli ya le recortó tres segundos a la ventaja de Leclerc. Vuelta 37/52 | Hamilton lanza su primer ataque sobre Verstappen, pero el neerlandés aguanta la posición con una gran defensa. Las gradas de Silverstone estallan con la pelea por el último lugar del podio. Vuelta 37/52 | Todo está puesto para un cierre de carrera espectacular. Antonelli está a 7.5 segundos de Leclerc, pero cuenta con neumáticos duros mucho más frescos para atacar en las últimas vueltas. Detrás, Hamilton sigue a menos de medio segundo de Verstappen y también tiene una ventaja de seis vueltas en el desgaste de sus neumáticos. ¡MÁS PROBLEMAS PARA MERCEDES! Vuelta 36/52 | Antonelli entra a boxes y un Audi impide su salida. Pierde tiempo muy valioso el piloto italiano, que sale a ocho segundos de Charles Leclerc, nuevo líder de la carrera. Vuelta 35/52 | Frustración absoluta para Russell, que se queda fuera de la pelea por el tercer lugar tras el pinchazo. Ahora la batalla es entre Hamilton y Verstappen, separados por apenas tres décimas de segundo. Vuelta 34/52 | ¡RUSSELL SUFRE UN PINCHAZO! El británico es llamado a boxes para cambiar el neumático y se saldrá de la pelea por el podio. El pinchazo parece ser muy lento. al momento, se mantiene rodando a la misma velocidad de Hamilton y Verstappen. Vuelta 34/52 | La pelea ahora es entre Russell y Verstappen. El británico busca el adelantamiento, pero el cuatro veces campeón se defiende y mantiene la posición. Vuelta 33/52 | Checo se mantiene en la posición 18 tras su parada en boxes. El mexicano persigue a la dupla de Haas en busca de seguir recuperando terreno. Vuelta 32/52 | Hamilton y Russell vuelven a intercambiar posiciones. El Ferrari adelanta en Woodcots, y Russell recupera el cuarto puesto en Copse. Que locura de batalla estamos viviendo. Vuelta 31/52 | Verstappen espera aprovechar la pelea entre Russell y Hamilton, pero tampoco logra despegarse. Los tres siguen separados por menos de un segundo en una batalla espectacular. Qué carrera están regalando tres de los mejores pilotos de la parrilla. Sólo Silverstone puede ofrecer algo así. Vuelta 30/52 | Russell recupera la posición sobre Hamilton en Hangar. Silverstone vuelve a regalar batallas a máxima velocidad, con adelantamientos y cambios de posición que solo un circuito como este puede ofrecer. Vuelta 29/52 | La pelea por el tercer lugar promete grandes emociones. Verstappen, Russell y Hamilton ruedan separados por menos de un segundo. El neerlandés se queja del poco agarre de sus neumáticos, mientras Hamilton supera a Russell en Copse con un gran adelantamiento que enciende a la afición de Silverstone. Vuelta 28/52 | Antonelli y Mercedes alargan su primer stint. Con Leclerc ya en boxes, el equipo alemán busca crear un offset de neumáticos, estirando la parada del italiano para tener gomas más frescas en el tramo final de la carrera. Vuelta 26/52 | Charles Leclerc hace su parada. Kimi Antonelli se mantiene en pista y es nuevo líder del GP de Gran Bretaña. Leclerc sale segundo. Vuelta 25/52 | Leclerc, Antonelli y Norris ocupan el Top 3, aunque los tres todavía no hacen su parada en boxes. Detrás aparecen Verstappen, Russell y Hamilton, ya con neumáticos nuevos. El neerlandés tiene seis vueltas más de desgaste que sus perseguidores, pero cuenta con la ventaja de la posición en pista. Vuelta 24/52 | ¡Hamilton y Russell a boxes! El siete veces campeón se mostró molesto con su equipo, asegurando que sus neumáticos todavía estaban en buenas condiciones, pero Ferrari lo llamó de todos modos. Hamilton cumplió su sanción de cinco segundos y Russell aprovechó para quitarle la posición. Vuelta 23/52 | Hadjar ya alcanzó a Lindblad y ambos pelean por la octava posición. La ventana de boxes ya está completamente abierta, mientras Colapinto hace su parada para volver a la pista e intentar mantenerse en la lucha por los puntos. Vuelta 22/52 | Un paraguas apareció en la pista y provocó un Virtual Safety Car de apenas unos segundos para retirarlo. La neutralización terminó casi de inmediato. Checo aprovechó para entrar a boxes y regresó a la pista en la posición 18. Vuelta 21/52 | Antonelli se mantiene a 3.5 segundos de Leclerc. La estrategia de boxes será clave para definir al ganador de la carrera. Mientras tanto, Hamilton busca abrir cinco segundos sobre Russell para cumplir su sanción sin perder la tercera posición. Vuelta 20/52 | Racing Bulls apunta a un doble resultado en los puntos, con sus pilotos en séptimo y octavo. Hadjar ya dejó atrás a Bortoleto y el brasileño cayó al décimo lugar, donde ahora tendrá que defender la última unidad ante el ataque de los dos Alpine. Vuelta 20/52 | Hadjar sigue la estrategia de su compañero y entra a los pits para montar el compuesto duro. El francés sale en décimo, dejando a Norris y Verstappen en la lucha por el quinto lugar. Vuelta 19/52 | La batalla a seguir es la de Norris y Hadjar por la quinta posición. El francés está haciendo un trabajo espectacular para mantener detrás al vigente campeón del mundo, que espera el momento perfecto para lanzar el adelantamiento. Los separa menos de un segundo, justo cuando se acerca la ventana de paradas en boxes. Vuelta 19/52 | La zona de puntos al momento: 1. Leclerc, 2. Antonelli, 3. Hamilton (sanción de 5 segundos), 4. George Russell, 5. Isack Hadjar, 6. Lando Norris, 7. Max Vestappen, 8. Liam Lawson, 9. Arvid Lindblad, 10. Gabriel Bortoleto. Vuelta 18/52 | Verstappen entra a boxes justo después de superar a Russell. Red Bull apuesta por una parada temprana y monta el compuesto duro para ir hasta el final de la carrera. El neerlandés vuelve a pista en la séptima posición. Vuelta 17/52 | La defensa de Hadjar mantiene a Norris lejos de Verstappen. El neerlandés aprovechó el espacio para lanzarse sobre Russell y lo superó en Copse para quedarse con el cuarto lugar. Se viene una buena batalla entre ambos. Vuelta 14/52 | Leclerc mantiene una ventaja de cuatro segundos sobre Antonelli en la pelea por la victoria. Hamilton marcha tercero, Russell es cuarto, mientras Red Bull y Lando Norris pelean por completar el top 5, que por ahora está en manos de Verstappen. Vuelta 13/52 | Hülkenberg supera a Checo. El mexicano cae al 16º lugar y se mantiene cuatro posiciones por delante de donde arrancó la carrera. Vuelta 11/52 | Hamilton se queda sin batería y Antonelli lo supera en Copse. La defensa del siete veces campeón le dio tiempo a Leclerc para abrir una ventaja de más de cuatro segundos. Ferrari juega en equipo ante la incesante presión del italiano. Vuelta 10/52 | ¡Gran remontada de Colapinto! El argentino, que arrancó 19º, ya marcha 12º, justo detrás de su compañero Pierre Gasly, después de adelantar a Carlos Sainz. Se viene una interesante batalla entre el Williams y los Alpine. Vuelta 9/52 | Antonelli ya le pisa los talones a Hamilton por la segunda posición. Apenas medio segundo separa al italiano del británico, mientras Leclerc ya abrió una ventaja de tres segundos al frente de la carrera. ¡5 SEGUNDOS DE CASTIGO PARA HAMILTON! Vuelta 8/52 | La FIA confirmó que Lewis Hamilton realizó un movimiento antes de la señal de largada, por lo que el siete veces campeón deberá cumplir una sanción de cinco segundos durante su parada en boxes. Vuelta 7/52 | Checo Pérez se acerca a Esteban Ocon en la pelea por el 14º lugar. Apenas dos segundos separan a los excompañeros, mientras Oliver Bearman presiona por detrás. El mexicano quedó en medio de los dos pilotos de Haas. Vuelta 6/52 | Los comisarios analizan una posible salida en falso de Lewis Hamilton. Vuelta 5/52 | Oscar Piastri es el gran perdedor de la largada. El australiano sufrió daños en su McLaren en los primeros metros y cayó 13 posiciones, hasta el puesto 21. Albon y Bearman también tuvieron un contacto que los hizo perder posiciones. El piloto tailandés recibió una sanción de 10 segundos. Vuelta 3/52 | La pelea por la punta se calienta. Un segundo separa a Charles Leclerc de Lewis Hamilton, mientras que Kimi Antonelli sigue pegado al siete veces campeón y mete presión por el segundo lugar. Vuelta 2/52 | ¡BATALLA DE COMPAÑEROS! Verstappen superá la defensa de Hadjar para tomar la quinta posición. ¡Checo Pérez gana cinco posiciones! Vuelta 2/52 | Checo Pérez ya rueda en la posición 15. El mexicano tuvo una gran largada para ganar varias posiciones en los primeros metros y, además, aprovechó los daños que sufrieron Oscar Piastri y Nico Hülkenberg para escalar un par de lugares más, pasando del vigésimo al decimoquinto puesto. ¡ARRANQUE PERFECTO PARA FERRARI! Vuelta 1/52 | Charles Leclerc y Lewis Hamilton se comieron a Kimi Antonelli en la largada. Los coequiperos de Ferrari aprovecharon una gran salida para colocarse 1-2, con el monegasco al frente de la carrera, relegando al líder del campeonato hasta la tercera posición. Antonelli rueda por delante de su compañero George Russell, mientras Red Bull ocupa el quinto y sexto lugar con Isack Hadjar y Max Verstappen. Lando Norris es séptimo. What a start from the two Ferraris 💪#F1 #BritishGP pic.twitter.com/DbcUylwlH1 — Formula 1 (@F1) July 5, 2026 Vuelta de formación | Fernando Alonso tuvo problemas durante la vuelta de formación y su Aston Martin se detuvo por completo en el circuito. Aunque logró poner en marcha el monoplaza nuevamente, perdió su posición y se dirigió al pit lane, por lo que arrancará el Gran Premio de Gran Bretaña desde ahí. Vuelta de formación | Andrea Kimi Antonelli lidera al pelotón durante la vuelta de formación en Silverstone. Todo está listo para el arranque del Gran Premio de Gran Bretaña 2026, con la máxima categoría del automovilismo de regreso a casa y una de las largadas más esperadas de la temporada. Cambio en el fondo de la parrilla Lance Stroll cambiará la unidad de potencia de su Aston Martin y arrancará desde el fondo de la parrilla. Con la sanción, Fernando Alonso gana una posición y largará 21 en el Gran Premio de Gran Bretaña. Poco optimismo para Max Verstappen “No hay mucha mejora. Espero que sea algo mejor. La qualy no salió bien, el balance no estaba bien y no puedes cambiar el auto”. Zak Brown y las expectativas de McLaren “El podio es posible. Pero necesitaremos que todo caiga de nuestro lado. En cuanto ritmo, estaremos mejor que en la qualy, pero no lo suficiente para hacer demasiados adelantamientos. Dependeremos de nuestra estrategia para mejorar posiciones”. Gran Premio… en coches de LEGO Antes de la carrera, los pilotos le bajaron un poco a la tensión y dieron una vuelta por Silverstone en pequeños coches construidos con LEGO. Entre bromas, rebases y muchas risas, el desfile se robó la atención del paddock y de los aficionados, dejando uno de los momentos más divertidos del fin de semana. Not the LEGO minicars all getting beached immediately! 😭#F1 #BritishGP pic.twitter.com/uM7NFgtORu — Formula 1 (@F1) July 5, 2026 Mercedes celebra 350 Grandes Premios Mercedes disputa este fin de semana en Silverstone el Gran Premio número 350 de su historia en la Fórmula 1. La escudería alemana llega a esta cifra en uno de sus mejores momentos de la temporada 2026, con Andrea Kimi Antonelli como líder del campeonato de pilotos y George Russell como su más cercano perseguidor. 3️⃣5️⃣0️⃣ Grands Prix!



Congratulations, @MercedesAMGF1 🎉#F1 #BritishGP pic.twitter.com/LehelF22Mr — Formula 1 (@F1) July 5, 2026 ¡Checo lleva al Tri hasta Silverstone! En el día del decisivo México vs Inglaterra en la Copa del Mundo 2026, Sergio Pérez llegó al Circuito de Silverstone con la camiseta de la selección mexicana. El piloto de Cadillac llegó con los colores verdes en “territorio enemigo”, mostrando su apoyo a l combinado azteca antes de subirse al monoplaza para disputar el Gran Premio de Gran Bretaña. In enemy territory, @SChecoPerez 🤣🇲🇽#F1 #BritishGP pic.twitter.com/N97R52A379 — Formula 1 (@F1) July 5, 2026 Parrilla de salida para el GP de Gran Bretaña Antonelli confirmó el gran momento que atraviesa en la temporada al dominar la clasificación con una vuelta impecable en los instantes finales de la Q3. El italiano aprovechó el rendimiento del Mercedes para aventajar por casi dos décimas a Charles Leclerc y asegurar su cuarta pole position del año, consolidándose como el principal favorito para la victoria y con la posibilidad de ampliar todavía más su ventaja en el campeonato mundial de pilotos. La parrilla de salida del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 2026 tuvo una modificación después de la clasificación en Silverstone, luego de que los comisarios deportivos sancionaran a Pierre Gasly. El piloto de Alpine fue castigado con tres posiciones en el orden de largada por un incidente ocurrido durante la Q1 con Lance Stroll, de Aston Martin. 1. Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.111

2. Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.286

3. Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.458

4. George Russell | Mercedes | 1:28.481

5. Isack Hadjar | Red Bull | 1:28.746

6. Lando Norris | McLaren | 1:28.877

7. Max Verstappen | Red Bull | 1:28.893

8. Oscar Piastri | McLaren | 1:29.032

9. Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:29.305

10. Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.716

11. Gabriel Bortoleto | Audi | 1:29.461

12. Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.076

13. Oliver Bearman | Haas | 1:30.501

14. Carlos Sainz | Williams | 1:30.623

15. Pierre Gasly | Alpine | 1:30.063

16. Alexander Albon | Williams | 1:31.341

17. Esteban Ocon | Haas | 1:30.680

18. Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.227

19. Franco Colapinto | Alpine | 1:31.321

20. Sergio Pérez | Cadillac | 1:31.451

21. Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.863

22. Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 ¿A qué hora inicia el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 hoy 5 de julio y quién tiene la Pole? El Gran Premio de Gran Bretaña 2026 se disputa este domingo 5 de julio a las 08:00 horas, tiempo del centro de México. La carrera se celebrará a 52 vueltas sobre el Circuito de Silverstone, uno de los trazados más rápidos y técnicos del calendario de la Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli saldrá desde la pole position tras firmar una vuelta de 1:28.111 en la clasificación. El piloto de Mercedes superó a Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que George Russell arrancará cuarto. Más atrás se ubican Isack Hadjar, Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. Sergio Pérez partirá desde la vigésima posición con Cadillac. ¿Quién ganó la Sprint Race del GP de Gran Bretaña? Andrea Kimi Antonelli se llevó la victoria en la Sprint de Silverstone para sumar ocho puntos y ampliar su ventaja al frente del campeonato mundial. El italiano superó a Lewis Hamilton después de una intensa batalla en pista y cruzó la meta con una diferencia de 2.745 segundos sobre el piloto de Ferrari. Lando Norris completó el podio, mientras que George Russell terminó cuarto para completar una sólida actuación de Mercedes. La Sprint dejó una jornada complicada para Checo Pérez. El mexicano sufrió un contacto con Fernando Alonso en la primera vuelta que dañó el alerón delantero de su Cadillac, obligándolo a entrar a boxes. Además, recibió una sanción de diez segundos por la maniobra y terminó en la última posición, manteniéndose sin puntos en el campeonato tras las primeras nueve fechas de la temporada. More firsts for Kimi ✨#F1 #BritishGP @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/JcCiu0yBwO — Formula 1 (@F1) July 4, 2026 ¿Cómo y dónde ver en directo el GP de Gran Bretaña F1 2026? Transmisión TV y online En México, el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 podrá seguirse en vivo a través de Sky Sports F1, con transmisión completa para suscriptores de Sky e Izzi, además de F1 TV Pro, que ofrece la señal oficial con cámaras onboard, radios de los equipos, telemetría y múltiples ángulos. También podrás seguir el minuto a minuto, resultados, posiciones, incidentes y todas las acciones de Checo Pérez en la cobertura en directo de Claro Sports. ¡Arranca el Gran Premio de Gran Bretaña! El Gran Premio de Gran Bretaña 2026 marca la novena fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y llega en un momento importante de la temporada. Silverstone recibe nuevamente a la máxima categoría con Andrea Kimi Antonelli como líder del campeonato, después de un fin de semana en el que Mercedes confirmó su dominio tanto en la carrera Sprint como en la clasificación para la competencia principal. Para Sergio Pérez, la cita británica representa una oportunidad para dejar atrás un complicado inicio de campaña con Cadillac. El mexicano partirá desde la parte trasera de la parrilla tras quedar eliminado en la Q1 y llega después de finalizar último en la Sprint, por lo que buscará remontar posiciones en una carrera donde la estrategia, el desgaste de neumáticos y las posibles intervenciones del clima pueden jugar un papel decisivo.

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