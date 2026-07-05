¡Historia pura! Isaac del Toro consigue su primera victoria en el Tour de Francia tras un gigante gesto de Pogacar

El ciclista mexicano se repone de un problema mecánico y consigue su primer triunfo en el Tour de Francia 2026; Jonas Vingegaard sigue líder

En una demostración de resiliencia, estrategia perfecta y un gesto de compañerismo que quedará grabado en los libros de historia del ciclismo moderno, el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) se adjudicó de forma monumental la segunda etapa del Tour de Francia 2026, con un tiempo de 3 horas, 40 minutos y 1 segundo en el cronómetro tras completar los 169 kilómetros de recorrido entre Tarragona y Montjuic. Primer triunfo para el mexicano en su debut en la competición.

La jornada, caracterizada por un sol implacable y el exigente circuito final en la capital catalana, culminó con un histórico uno-dos para la escuadra emiratí. Tadej Pogacar cruzó la línea de meta en la segunda posición con el mismo tiempo, tras ceder el triunfo de manera consciente a su joven coequipero en los metros finales, mientras que el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) completó el podio del día en la tercera plaza.

La victoria de Del Toro adquiere tintes de epopeya debido a los serios contratiempos sufridos durante la fracción. A falta de 65 kilómetros para la meta, antes del ingreso a Barcelona, el pedalista de Ensenada sufrió una avería mecánica que lo obligó a detenerse y realizar un cambio de bicicleta. La situación encendió las alarmas en el coche del UAE Team Emirates, llegando a perder el mexicano cerca de dos minutos respecto al pelotón principal.

El tramo final en el exigente circuito de Montjuic se convirtió en una batalla de desgaste de alta intensidad. El UAE Team Emirates asumió la responsabilidad de la carrera, imponiendo un ritmo asfixiante por conducto de Brandon McNulty. La velocidad de la escuadra asiática seleccionó drásticamente el grupo de favoritos y sepultó las aspiraciones de clasicómanos importantes, incluyendo al neerlandés Mathieu van der Poel, quien perdió contacto con la cabeza de carrera.

En la última y definitiva ascensión a la Côte du Château de Montjuïc (1.6 km al 5.9%), el pelotón de elegidos estalló en ataques. El noruego Tobias Halland Johannessen y el ecuatoriano Richard Carapaz intentaron romper la disciplina del grupo en el descenso, seguidos por un peligroso movimiento del danés Mattias Skjelmose a dos kilómetros de la pancarta de meta. Sin embargo, la estructura defensiva del UAE neutralizó cada intento con solvencia.

La resolución de la etapa llegó en el último kilómetro. Aprovechando el marcaje de los líderes de la clasificación general, Isaac del Toro lanzó un poderoso y seco demarraje que fracturó el grupo. Pogacar reaccionó de inmediato a su rueda, actuando como el tapón perfecto para neutralizar la respuesta de Remco Evenepoel y del campeón defensor, Jonas Vingegaard.

El heroico gesto de Pogacar

Con la línea de meta a la vista en el Estadio Olímpico y la victoria de etapa prácticamente asegurada para el equipo, se produjo el momento cumbre de la jornada. Pogacar, en un nítido gesto de liderazgo y reconocimiento al esfuerzo previo de su coequipero, decidió no disputar el sprint final a fondo. El esloveno levantó ligeramente el pie del pedal, miró a su costado y permitió que el joven ciclista mexicano lo rebasara para cruzar la línea con los brazos en alto.

Isaac del Toro hace historia en el Tour de Francia 2026 | Reuters

Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) — 3:40:01 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) — mismo tiempo Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) — mismo tiempo Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) — mismo tiempo Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) — a 0:03 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) — a 0:03 Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) — a 0:03 Paul Seixas (Bahrain Victorious) — a 0:03 Lenny Martinez (Decathlon CMA CGM Team) — a 0:03 Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) — a 0:03 Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) — a 0:03 Juan Ayuso (Lidl-Trek) — a 0:03 Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) — a 0:03 Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) — a 0:07 Alex Baudin (EF Education-EasyPost) — a 0:10 Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) — a 0:10 Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) — a 0:27 Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG) — a 0:39 Tobias Foss (XDS Astana Team) — a 0:43 Sergio Higuita (INEOS Grenadiers) — a 0:43.

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 2

El resultado representa el triunfo más importante en la carrera profesional de Isaac del Toro y sacude las clasificaciones secundarias del Tour de Francia, colocándolo en una posición de privilegio en la disputa por el maillot blanco de los jóvenes, donde escolta a su compañero Juan Ayuso. Por su parte, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) logró ingresar en el cuarto puesto con el mismo tiempo del ganador, logrando retener el maillot amarillo de líder general por un estrecho margen de milésimas de segundo. En la general, Isaac del Toro se coloca en la cuarta posición, a 16 segundos de Vingegaard.

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) — 4:01:48 Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) — a 0:06 Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) — a 0:15 Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) — a 0:16 Juan Ayuso (Lidl-Trek) — a 0:19 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) — a 0:42 Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) — a 0:44 Lenny Martinez (Red Bull-BORA-hansgrohe) — a 0:45 Florian Lipowitz (Bahrain Victorious) — a 0:53 Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) — a 1:00 Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) — a 1:01 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) — a 1:03 Alex Baudin (EF Education-EasyPost) — a 1:07 Tobias Foss (INEOS Grenadiers) — a 1:21 Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) — a 1:26 Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) — a 1:36 Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) — a 1:38 Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) — a 1:39 Thymen Arensman (EF Education-EasyPost) — a 1:43 Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) — a 1:48

Isaac del Toro, segundo mexicano en ganar una etapa del Tour de Francia

Isaac del Toro se convirtió en el segundo mexicano en ganar una etapa del Tour de Francia, rompiendo una sequía de 36 años. La última vez que un ciclista azteca conquistó una etapa de la competición fue con Raúl Alcalá en el Tour de Francia 1989 y 1990. En ambos años Alcalá finalizó en la octava posición de la clasificación general, el mejor resultado para un mexicano.

“Estoy muy orgulloso. Muchísimas gracias por todo el apoyo. De verdad lo estoy haciendo lo mejor que puedo”, declaró Isaac después de su triunfo. “Es un momento de éxtasis. La posición en la que me ponen es inmensa”, añadió.

La segunda etapa del Tour de Francia 2026 no solo será recordada por el regreso triunfal de la ronda gala a Barcelona, sino por la consagración internacional de una de las realidades más brillantes del ciclismo latinoamericano y por la grandeza deportiva de un Tadej Pogacar que priorizó la mística de equipo por sobre su propio palmarés individual.

Isaac del Toro pone su nombre en el Tour de Francia 2026 | Reuters

Te puede interesar: