Leclerc obtiene su primera victoria en la temporada en un caótico cierre del GP de Gran Bretaña

Max Verstappen terminó abandonando la carrera tras perder el control de su monoplaza cuando peleaba por un lugar en el podio

Charles Leclerc obtiene su primera victoria en la temporada | Reuters

El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, obtuvo su primera victoria en la temporada de la Fórmula 1 2026, luego de conquistar el Gran Premio de Gran Bretaña, que tuvo un cierre muy caótico en Silverstone, que terminó con George Russel y Lewis Hamilton en el segundo y tercer lugar respectivamente; mientras que el mexicano de Cadillac, Sergio Pérez, terminó en la décima quinta posición.

Las acciones iniciaron con muchas emociones, tanto en la parte de adelante como en la de atrás de la parrilla, ya que los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, rebasaron en la largada a Kimi Antonelli de Mercedes, quien inició en la posición privilegiada tras ganar la pole position el sábado. Con lo que el italiano comenzó a tener un mal día en territorio británico.

En la parte de atrás, Checo Pérez arrancó en la posición 20 y tras el inicio de la carrera escaló hasta cinco posiciones al aprovechar los daños que sufrieron Oscar Piastri y Nico Hülkenberg en el comienzo de la competencia en Silverstone.

Lo que llamó la atención en las primeras vueltas de la carrera fue la sanción que recibió Hamilton, ya que en la largada tuvo una salida en falso antes de la indicación de arranque en el circuito inglés. Que poco o nada le afectó al quedarse con el tercer lugar. Pese a ello, el que peor inicio tuvo en el Gran Premio de Gran Bretaña fue el piloto de McLaren, Oscar Piastri, quien sufrió algunos daños en su monoplaza que lo llevó a perder hasta 13 posiciones.

Conforme avanzó el tiempo y las vueltas en Silvestone, los Ferrari se mantuvieron al frente de la carrera, aprovechando las paradas de los pilotos de Mercedes, quienes poco a poco fueron perdiendo terreno con las paradas a pits, siendo Kimi Antonelli el más afectado, ya que un Audi impidió su salida a pista, lo que le llevó a perder un tiempo muy valioso en la vuelta 36.

Por si todo esto fuera poco, ya sobre el asfalto, el piloto italiano de Mercedes superó los límites de la pista, lo que le llevó a ser sancionado con cinco segundos más. Algo que le benefició a Checo Pérez para terminar en el puesto 15. Con los de la escudería alemana en problemas, Max Verstappen de Red Bull fue escalando posiciones al grado de estar peleando por meterse al podio, ya que se instaló en el tercer lugar de manera momentánea.

Para su mala fortuna, en la curva 49 perdió el control de su monoplaza y terminó saliéndose de la pista de Silverstone, quedando atascado en la arena que separa el asfalto con las gradas. El neerlandés tuvo que bajarse del coche y abandonar la carrera al no poder moverse de ahí, por lo que descargó su ira con su coche.

Por el abandono de Verstappen, se hizo presente el safety car en Silverstone, el cual ya no salió de la pista. Por lo que la última vuelta fue con bandera verde, lo que le dio el triunfo a Charles Leclerc, pero que afectó a Ferrari para conseguir el 1-2, ya que mandó a Lewis Hamilton a pits, lo que le hizo cruzar la meta por detrás de George Russell de Mercedes.

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