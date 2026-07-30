Coleman Wong firma el batacazo de Los Cabos 2026 al eliminar a Jiri Lehecka

Coleman Wong avanzó a los cuartos de final del Abierto de Los Cabos, para enfrentar al estadounidense Jenson Brooksby tras vencer al máximo favorito

La primera gran sorpresa del Abierto de Los Cabos 2026 ya tiene nombre. El hongkonés Coleman Wong firmó el triunfo más importante de su carrera al eliminar al checo Jiri Lehecka, primer sembrado del torneo y número 12 del ranking ATP, tras imponerse por 1-6, 6-3 y 6-4 en los octavos de final del certamen mexicano. El resultado dejó fuera al principal favorito al título apenas en su debut dentro del ATP 250.

Jiri Lehecka parecía encaminado a una victoria sin complicaciones después de un sólido primer set. El checo dominó desde el inicio con un tenis agresivo, encontró un quiebre temprano y cerró la manga por 6-1 gracias a la contundencia de su servicio y la eficacia desde el fondo de la cancha. Todo apuntaba a una actuación acorde con su condición de máximo candidato al campeonato.

Sin embargo, Wong cambió por completo el rumbo del encuentro en el segundo parcial. El jugador de Hong Kong, ubicado en el puesto 108 del mundo, elevó el nivel de su saque, atacó con mayor decisión y aprovechó las oportunidades que generó para igualar el partido con un 6-3. La confianza del asiático creció punto tras punto, mientras Lehečka perdió consistencia en los intercambios.

El tercer set ofreció un cierre de alta intensidad en el Estadio Alejandro Burillo. Ambos tenistas sostuvieron la presión hasta los juegos finales, pero Wong mostró mayor sangre fría en los momentos decisivos. Con un ace por la “T” en el punto para partido, selló una victoria histórica que silenció a los aficionados que esperaban ver avanzar al principal sembrado.

Las estadísticas reflejaron el equilibrio del duelo. Wong terminó con 16 aces, cinco más que Jiri Lehecka, y ambos concretaron dos rompimientos de servicio. El checo ganó un punto más en el total del partido (76 por 75), aunque el hongkonés respondió mejor en los momentos clave para completar la remontada y consumar la sorpresa de la jornada.

Con este resultado, Coleman Wong avanzó a los cuartos de final del Abierto de Los Cabos, donde enfrentará al estadounidense Jenson Brooksby. Además, el triunfo lo acerca por primera vez al Top 100 del ranking ATP, mientras que Lehečka se despidió de forma inesperada de un torneo al que llegó como el máximo favorito después de conquistar los títulos de Adelaide 2024 y Brisbane 2025 y de presentarse como una de las principales figuras del cuadro principal.

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