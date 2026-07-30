Óscar Perea lanza promesa a la afición del América: “Voy a aportar goles y velocidad”

El delantero colombiano tiene la idea de cumplir con un buen trabajo en la cancha para conseguir los objetivos como azulcrema

Óscar Perea se ilusiona con su llegada al América. | @ClubAmerica

Óscar Perea ya comenzó una nueva etapa con el América y lo hizo con un mensaje directo para la afición. El atacante colombiano aseguró que llega con el objetivo de aportar dentro del campo y ayudar al equipo a competir por los objetivos del torneo.

Después de hacerse oficial su incorporación a las Águilas para el Apertura 2026, el futbolista de 20 años habló por primera vez como jugador azulcrema, explicando cómo se dio su llegada a Coapa y cuál será su compromiso con el club.

Perea reconoció que la posibilidad de vestir la camiseta del América fue una decisión que tomó junto a su familia desde que apareció la oportunidad. “Cuando se dio el rumor de mi agente, que lo comunicó, lo hablamos, lo comenté a mi familia, y dijimos vámonos para allá”, declaró Perea en entrevista con TUDN.

El colombiano también dejó claro qué espera aportar al equipo dirigido por Guillermo Almada. Señaló que su intención es responder dentro de la cancha con características que considera parte de su juego.

“Voy a aportar goles y velocidad”, expresó Perea, quien llega procedente del AVS de Portugal, club en el que militó durante la última temporada tras pertenecer al Racing de Estrasburgo de Francia. Su fichaje con el América se concretó mediante un préstamo con opción de compra.

El atacante inició su carrera profesional en Atlético Nacional de Colombia antes de dar el salto al futbol europeo. Ahora afrontará su primera experiencia en la Liga MX con uno de los clubes de mayor convocatoria en el país.

Perea explicó que el proyecto deportivo fue uno de los factores que influyó en su decisión de firmar con el conjunto azulcrema, al considerar que se trata de una oportunidad para crecer en su carrera.

El América apuesta por un futbolista que puede desempeñarse por las bandas y que buscará competir por un lugar en el once titular durante el Apertura 2026. Mientras tanto, la afición ya conoce la primera promesa del colombiano: responder con goles y velocidad desde su llegada a Coapa.

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