Diablos vence a Leones, conquista la Zona Sur y celebra el histórico 20-20 de Julián Ornelas

Con esta hazaña, el equipo capitalino logró su séptimo banderín divisional consecutivo y su trigésimo quinto título regional

Los Diablos Rojos del México cerraron una jornada redonda en el Estadio Alfredo Harp Helú. La novena escarlata derrotó dos veces a los Leones de Yucatán, primero por 14-2 y después por 8-7, resultados con los que aseguró matemáticamente el título de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol.

El conjunto capitalino llegó a 59 victorias en la temporada y consiguió su séptimo banderín divisional de manera consecutiva, una marca inédita para la franquicia. Además, alcanzó su campeonato divisional número 35 y el vigésimo desde que compite en la Zona Sur.

Trevor Bauer completa la paliza escarlata

La primera victoria correspondió a la continuación del encuentro suspendido por lluvia el martes por lluvia. Los Diablos retomaron el partido con una ventaja de 7-0, construida desde la primera entrada con un ataque que incluyó cuadrangular de Luis Liberato, doble productor de Rio Ruiz y sencillos remolcadores de Juan Carlos Gamboa y Robinson Canó.

Hoy no será. 😔🌧️ El juego es pospuesto por lluvia. Estén pendientes al comunicado que será publicado en breve para más información. pic.twitter.com/wGxRCHPXLz — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) July 29, 2026

Trevor Bauer se encargó de proteger la diferencia desde el montículo. El derecho trabajó las siete entradas restantes, permitió cinco imparables y dos carreras, no concedió bases por bolas y recetó cinco ponches para quedarse con la victoria. Su actuación complementó las dos entradas sin daño lanzadas por Obed Balderas antes de la suspensión.

La ofensiva capitalina no disminuyó el ritmo. Moisés Gutiérrez amplió la ventaja con un cuadrangular de dos carreras en el tercer episodio y, en la octava entrada, los locales fabricaron cinco anotaciones más para colocar el definitivo 14-2. Rio Ruiz terminó con cuatro carreras producidas, mientras Gutiérrez, Canó y Gamboa conectaron tres imparables cada uno.

Remontada, triunfo y una noche histórica para Ornelas

En el segundo compromiso, los Leones pusieron a prueba al campeón de la Zona Sur y llegaron a la quinta entrada con ventaja de 7-4. Sin embargo, los Diablos respondieron con un ataque de cuatro carreras que cambió por completo el encuentro.

Un doblete productor acercó a los locales y Franklin Barreto completó la remontada con un cuadrangular que llevó dos anotaciones al plato. El bullpen escarlata conservó la mínima diferencia: Gerardo Reyes retiró la sexta entrada y Jimmy Yacabonis cerró la séptima para apuntarse su segundo salvamento de la campaña.

Stephen Nogosek fue acreditado como ganador, mientras Reyes sumó su hold número 11. La derrota quedó en manos de Yoanner Negrín, quien admitió cinco carreras durante su labor de tres entradas.

La jornada también quedó marcada por Julián Ornelas, quien conectó su vigésimo cuadrangular de la temporada y se convirtió en el primer pelotero mexicano de los Diablos Rojos con al menos 20 jonrones y 20 bases robadas en una misma campaña. El jardinero llegó a 33 robos y se unió a Bernie Tatis, James Steels y Luis Terrero como los únicos integrantes del club escarlata que han alcanzado esa combinación.

Con el título divisional asegurado y otra marca incorporada a sus libros, los Diablos tomarán descanso antes de regresar al “Diamante de Fuego” para recibir a los Guerreros de Oaxaca. Esa serie representará su última aparición como locales antes del cierre de la temporada regular y del inicio de los playoffs.

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