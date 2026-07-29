La afición influye en el triunfo de Rodrigo Pacheco en Los Cabos

A pesar de perder el primer parcial ante Sho Shimabukuro, el jugador remontó gracias a ajustes tácticos y al apoyo en las gradas ante las difíciles condiciones climáticas

El mexicano sigue con vida en el torneo en México | FB: LosCabosTennisOpen

Rodrigo Pacheco consiguió su primera victoria en el Abierto de Tenis de Los Cabos después de superar a Sho Shimabukuro en tres sets. El mexicano perdió el primer parcial, pero logró modificar el rumbo del encuentro y asegurar su lugar en la siguiente ronda del ATP 250.

El partido presentó dificultades desde los primeros juegos debido al clima, situación que obligó a ambos tenistas a ajustar sus golpes. Pacheco explicó que las condiciones de la cancha influyeron en el desarrollo de cada punto.

“Fue un partido muy parejo que se definió por detalles. Las condiciones estaban muy complicadas de jugar. Había muchísimo viento dentro de la cancha y la pelota se volaba mucho”, declaró el mexicano después de concretar la remontada.

Ante ese escenario, Pacheco y su equipo cambiaron el planteamiento para evitar que Shimabukuro mantuviera el ritmo mostrado durante el primer set. El objetivo fue extender los intercambios, variar los tiros y obligar al japonés a tomar más decisiones antes de cerrar los puntos.

“Buscamos una manera de poder contrarrestar eso, intentar hacerle el juego difícil, al contrario, que tuviera que pensar más, que no se sintiera cómodo jugando rápido, y nos ayudó”, explicó el representante mexicano sobre el ajuste que le permitió recuperar terreno.

Además del cambio táctico, Pacheco señaló que el apoyo del público fue determinante cuando el marcador favorecía a su rival. “La afición realmente influyó mucho porque por momentos estaba bajoneado y ellos fueron los que me impulsaron a seguir creciendo y a ganar este partido”, afirmó.

Los aplausos y gritos desde las tribunas aumentaron después de que el mexicano igualó el encuentro al ganar el segundo set. Con ese respaldo, Pacheco completó la remontada, avanzó en Los Cabos y mantuvo su participación en el torneo, donde buscará prolongar su recorrido en la siguiente ronda.

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