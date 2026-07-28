Debut y despedida para Alejandro Hernández; Norrie avanza y Dimitrov causa baja

Cameron Norrie avanzó con triunfo sobre Aleksandar Kovacevic, mientras Grigor Dimitrov se retiró del torneo por una bursitis

Tomic termina con el sueño de Alejandro Hernández. Foto X: @MifelTennisOpen

Muy rápido terminó el sueño del guerrerense Alejandro Hernández en el Abierto de Los Cabos, al ser eliminado en el partido inaugural del certamen ATP 250 que arrancó bajo un calor inclemente que llegó a marcar 36 grados como sensación térmica. Apenas unas horas antes, Hernández había logrado su boleto en la calificación, y en la primera ronda del main draw, cayó en dos sets por el australiano Bernard Tomic, que lo apabulló en dos sets por 6-1 y 6-0, sin darle ninguna opción, con dominio completo en sólo 46 minutos, donde lució un servicio fulminante con 13 aces y 89% de sus primeros servicios ganados.

Bernard Tomic se impone a Alex Hernández en sets consecutivos: 6-1, 6-0. #LosCabosTennisOpen pic.twitter.com/aC2dragMG1 — Mifel Tennis Open by Telcel Oppo (@MifelTennisOpen) July 28, 2026

En otros resultados, el estadounidense Tristan Boyer, proveniente de la calificación, derrotó por 7-5 y 6-2 al canadiense Gabriel Diallo. En tanto, Coleman Wong de Hong Kong, dio una buena exhibición para vencer al joven norteamericano de 19 años, Darwin Blanch, al que dio cuenta por parciales de 6-3 y 6-4.

Aleksandar Kovacevic, de Estados Unidos, al que venció con marcador de 6-4 y 6-1, dejando buenas sensaciones para los aficionados que desean verlo ganar por segunda ocasión en el torneo sudcaliforniano. Norrie tomó revancha, pues Kovacevic lo eliminó de este certamen en 2023.

“Significa mucho porque es el torneo donde gané mi primer título. Los Cabos es un lugar donde me encanta jugar. La época del año obviamente hace mucho calor, la condición es duras, pero tienes que aceptar eso y aceptar el clima. Seguro que tengo lo que se necesita (para ser campeón), pero todavía queda mucho camino por recorrer. Creo que tengo que ganar cuatro partidos más.

Así que es bueno ganar hoy, y también es bueno tomar confianza. Estuve bastante incómodo allá afuera, pero puedo aprender mucho de eso. Jugué bien, y las condiciones son muy complicadas.

No fue fácil controlar la pelota, es más rápido y probablemente no es lo mejor para mi juego, pero lo acepto”, fueron algunas de las palabras del jugador número 39 del mundo que tendrá como rival al ganador del partido que disputarán este martes, James Duckworth de Australia y Aidan Mayo de Estados Unidos.

Para la segunda jornada del torneo, habrá un total de 12 partidos, ocho de singles y cuatro de dobles. La primera ronda individual complementará con los siguientes partidos:

Sho Shimabukuro (JAP) vs Rodrigo Pacheco (MEX)

Denis Shapovalov (CAN) vs Rinky Hijikata (AUS)

Michael Zheng (EU) vs Martín Landaluce (ESP)

Moise Kouame (FRA) vs Edward Winter (AUS)

Jenson Brooksby (EU) vs Corentin Moutet (FRA)

Aidan Mayo (EU) vs James Duckworth (AUS)

Soon Woo Kwon (COR) vs Arthur Gea (FRA)

Dalibor Svrcina (CHEC) vs Adam Walton (AUS)

Por otra parte, el comité organizador del Abierto de Los Cabos, anunció en un comunicado, la baja por lesión durante los entrenamientos, del búlgaro Grigor Dimitrov, que se lastimó una pierna que derivó en una bursitis, por lo que no podrá competir en el evento. Dimitri, era uno de los jugadores con tarjeta de invitación para esta edición.

Comunicado oficial: pic.twitter.com/CrrqEEj3Qj — Mifel Tennis Open by Telcel Oppo (@MifelTennisOpen) July 28, 2026

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